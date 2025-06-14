A101 marketler akıllı televizyon ve çevre birimleri satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlarda akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıklardan oyuncu ekipmanlarına ve şarj adaptörlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

19 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Grundig markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. Grundig 65 GJU modeli 65 inçlik 4K ekran, Google TV, Dolby Vision, 3x HDMI, 1x USB gibi özelliklerle 28999TL. Alternatif olarak 55 inçlik 4K ekran, Google TV, Dolby Vision, 3x HDMI, 1x USB gibi özelliklerle 22999TL.

12 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Logitech markasına ait M196 Bluetooth fare 12 aya kadar pil ömrü ile 499TL, Aukey markasına ait 20W Omnia II Tip-C hızlı şarj adaptörü 299TL iken 10000mAh kapasiteli 15W powerbank modeli de 499TL.



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19 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var?

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