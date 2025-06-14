A101 marketler akıllı televizyon ve çevre birimleri satıyor

19 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri
19 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Grundig markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. Grundig 65 GJU modeli 65 inçlik 4K ekran, Google TV, Dolby Vision, 3x HDMI, 1x USB gibi özelliklerle 28999TL. Alternatif olarak 55 inçlik 4K ekran, Google TV, Dolby Vision, 3x HDMI, 1x USB gibi özelliklerle 22999TL.
Diğer taraftan Logitech markasına ait M196 Bluetooth fare 12 aya kadar pil ömrü ile 499TL, Aukey markasına ait 20W Omnia II Tip-C hızlı şarj adaptörü 299TL iken 10000mAh kapasiteli 15W powerbank modeli de 499TL.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.