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ASUS Eee PC R101 satışa sunuldu

Asus'un Eee PC serisinin yeni üyesi R101 satışa sunuldu
9 yıl
15,4b
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ürettiği Eee PC serisi netbook bilgisayarlar ile dikkat çeken Asus, bu serinin yeni üyesi R101'ü satışa sundu. Asus Eee PC 101, 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan ekran ile donatılmış. Intel'in Atom serisi 1.66 Ghz işlem hızına sahip N450 işlemcisine yer verilen bilgisayarda, Inte GMA 3150 entegre grafik işlemcisi yer alıyor. Sistem belleğinin 1 GB (maksimum 2GB) olarak belirlendiği bilgisayarda, depolama alanı için 250 GB kapasiteli sabit diskler kullanılmış. Asus'un Eee PC R101'de yer verdiği 4400 mAh'lık batarya ile 9.5 saate varan kullanım süresi vaad ediliyor.

Asus'un Eee PC R101 olarak adlandırdığı yeni bilgisayarının 299€'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.


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DH Misafiri 8 yıl
daha dün aldığım bir makina ben çok memnunum açıkcası. 530 lira gibi bir değere bu güzellikte makina çok iyi.
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