Asus ROG Xbox Ally el konsolu Amazon'da listelendi

ASUS ROG Xbox Ally beklenen özellikleri
ROG Xbox Ally, Windows 11 Home işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve tüm PC oyun kütüphanelerinin yanı sıra Xbox Tam Ekran moduna doğrudan erişim sağlıyor. Tasarım olarak, Xbox kablosuz kontrolcüden ilham alan konturlu tutma yerlerine sahip. El konsolu, gücünü 60 Whr'lik bataryadan alıyor.
ROG Xbox Ally beklenen fiyatı
ROG Xbox Ally'nin Avrupa'da 599 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 899 euro fiyat etiketine sahip olması beklenen daha yüksek bir sürümü de “ROG Xbox Ally X” olacak.
Gamescom yaklaşırken, Asus'un etkinlik sırasında hem ROG Xbox Ally hem de ROG Xbox Ally X'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi gibi merak edilen detayları açıklaması bekleniyor.
