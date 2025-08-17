Asus ROG Xbox Ally el konsolu Amazon'da listelendi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ASUS ve Xbox’ın giriş seviye el konsolu ROG Xbox Ally, Almanya’da 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Gamescom etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala, taşınabilir konsol Amazon Amerika sitesinde görüldü.

ASUS ROG Xbox Ally beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör ROG Xbox Ally, 120Hz yenileme hızı, 7 ms tepki süresi ve 500 nit parlaklık sunan 7 inç Full HD dokunmatik ekrana sahip. Zen 5 çekirdekli ve RDNA 3.5 dahili grafik kartına sahip AMD Ryzen Z2 A işlemciden güç alıyor. Taşınabilir konsol, çift kanallı yapılandırmada 6400 MHz hızında 16 GB LPDDR5 RAM ile geliyor. Depolama alanı ise yükseltilebilir seçeneklerle 512 GB PCIe Gen 4 M.2 2280 olarak listeleniyor.

ROG Xbox Ally, Windows 11 Home işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve tüm PC oyun kütüphanelerinin yanı sıra Xbox Tam Ekran moduna doğrudan erişim sağlıyor. Tasarım olarak, Xbox kablosuz kontrolcüden ilham alan konturlu tutma yerlerine sahip. El konsolu, gücünü 60 Whr'lik bataryadan alıyor.

ROG Xbox Ally beklenen fiyatı

ROG Xbox Ally'nin Avrupa'da 599 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 899 euro fiyat etiketine sahip olması beklenen daha yüksek bir sürümü de “ROG Xbox Ally X” olacak.

Gamescom yaklaşırken, Asus'un etkinlik sırasında hem ROG Xbox Ally hem de ROG Xbox Ally X'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi gibi merak edilen detayları açıklaması bekleniyor.

