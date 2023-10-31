Yeni ASUS ExpertBook B5, ASUS E-Store’da satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör ASUS'un yeni iş dizüstü bilgisayarı ASUS Expertbook B5, avantajlı fiyatıyla ASUS E-Store’da satışa sunuldu. Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken cihaz sadece 1.4 kg ağırlığa sahip. Intel Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri ve Intel Arc grafik birimi ile sunuluyor.

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Türkiye'de satışa çıkan ExpertBook B5 (B5602), iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Dizüstü bilgisayar 16 inç boyutunda ekran, 16:10 en boy oranı, güçlü ve hafif gövde yapısı ile hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve verilmlilik sağlamayı amaçlıyor.

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ASUS ExpertBook B5 fiyatı

Dizüstü bilgisayar, uzun seyahatlerde şarj endişesini unutturacak bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca mobil iş verimliliğini artırmak için en son teknolojilerle donatıldığını belirtelim. Bunları 12. Nesile kadar Intel Core işlemci, Intel Arc A350M'ye kadar ayrık grafikler, çift fanlı soğutma, yapay zeka destekli konferans teknolojisi ve çift SSD RAID desteği olarak sıralayabiliriz.

ExpertBook B5 aynı zamanda vPro desteği, dahili parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çipi dahil olmak üzere kişisel gizliliği ve iş verilerini korumak için de pek çok özelliğe sahip. ASUS E-Store üzerinden satın alınabilen Expertbook B5'in başlangıç fiyatı 30.112 TL.

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