Yeni ASUS ExpertBook B5, ASUS E-Store’da satışa sunuldu

Türkiye'de satışa çıkan ExpertBook B5 (B5602), iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Dizüstü bilgisayar 16 inç boyutunda ekran, 16:10 en boy oranı, güçlü ve hafif gövde yapısı ile hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve verilmlilik sağlamayı amaçlıyor.
ASUS ExpertBook B5 fiyatı
Dizüstü bilgisayar, uzun seyahatlerde şarj endişesini unutturacak bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca mobil iş verimliliğini artırmak için en son teknolojilerle donatıldığını belirtelim. Bunları 12. Nesile kadar Intel Core işlemci, Intel Arc A350M'ye kadar ayrık grafikler, çift fanlı soğutma, yapay zeka destekli konferans teknolojisi ve çift SSD RAID desteği olarak sıralayabiliriz.
ExpertBook B5 aynı zamanda vPro desteği, dahili parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çipi dahil olmak üzere kişisel gizliliği ve iş verilerini korumak için de pek çok özelliğe sahip. ASUS E-Store üzerinden satın alınabilen Expertbook B5'in başlangıç fiyatı 30.112 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.