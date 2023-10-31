Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni ASUS ExpertBook B5, ASUS E-Store’da satışa sunuldu

    Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden ASUS, hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve iş verimliliği sunan Expertbook B5 dizüstü bilgisayarını Türkiye'de satışa sundu.
    Yeni ASUS ExpertBook B5, ASUS E-Store’da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    ASUS'un yeni iş dizüstü bilgisayarı ASUS Expertbook B5, avantajlı fiyatıyla ASUS E-Store’da satışa sunuldu. Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken cihaz sadece 1.4 kg ağırlığa sahip. Intel Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri ve Intel Arc grafik birimi ile sunuluyor.

    Türkiye'de satışa çıkan ExpertBook B5 (B5602), iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Dizüstü bilgisayar 16 inç boyutunda ekran, 16:10 en boy oranı, güçlü ve hafif gövde yapısı ile hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve verilmlilik sağlamayı amaçlıyor.

    Yeni ASUS ExpertBook B5, ASUS E-Store’da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    ASUS ExpertBook B5 fiyatı

    Dizüstü bilgisayar, uzun seyahatlerde şarj endişesini unutturacak bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca mobil iş verimliliğini artırmak için en son teknolojilerle donatıldığını belirtelim. Bunları 12. Nesile kadar Intel Core işlemci, Intel Arc A350M'ye kadar ayrık grafikler, çift fanlı soğutma, yapay zeka destekli konferans teknolojisi ve çift SSD RAID desteği olarak sıralayabiliriz.

    ExpertBook B5 aynı zamanda vPro desteği, dahili parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çipi dahil olmak üzere kişisel gizliliği ve iş verilerini korumak için de pek çok özelliğe sahip. ASUS E-Store üzerinden satın alınabilen Expertbook B5'in başlangıç fiyatı 30.112 TL.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nesin matematik köyü rezaleti fm nasıl oynanır service jetzt ne demek 1.2 vti motor californication ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız