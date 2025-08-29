Giriş
    Lenovo'nun döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı sızdı: İşte tasarımı

    Teknoloji dünyasının merakla beklediği IFA 2025 yaklaşırken fuarda tanıtılacak ürünlerle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez Lenovo'nun yenilikçi dizüstü bilgisayarı sızdırıldı.

    Lenovo'nun döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı sızdı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass (@evleaks), Lenovo'ya ait yeni bir dizüstü bilgisayarın görüntüsünü paylaştı. Eylül ayı başında düzenlenecek IFA 2025 fuarında tanıtılması planlanan cihazın en dikkat çekici özelliği, ekranının yalnızca yatay değil dikey konumda da kullanılabiliyor olması.

    Project Pivo adlı prototip, 16:9 ekran oranına sahip. Cihazdaki panel kolayca yatay pozisyondan dikey pozisyone çevrilebiliyor. Bu da hem eğlence hem de üretkenlik odaklı kullanıcılar için büyük avantaj. 16:9 panel örneğin film izlerken yatay modda siyah bantları ortadan kaldırırıyor.

    Lenovo'nun döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı sızdı Tam Boyutta Gör

    Yeni tabletleri ve konsolunu da tanıtacak

    Ekran dikey konuma getirildiğinde ise üst kenar göz hizasına daha yakın oluyor. Bu da uzun süreli masa başı çalışmalarda veya laptopu kucağında kullananlar için boyun ve duruş açısından daha rahat bir deneyim sağlıyor. Lenovo ayrıca IFA'da Yoga Tab ve IdeaPad Plus adlı yeni tablet modelleri ile taşınabilir oyun konsolu Legion Go 2'yi de gözler önüne çıkaracak.

    Kaynakça https://x.com/evleaks/status/1961175554029203549 https://www.techpowerup.com/340446/leaked-lenovo-laptop-prototype-dumbs-down-rollable-design-with-rotating-display
