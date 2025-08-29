Lenovo'nun döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı sızdı: İşte tasarımı

Project Pivo adlı prototip, 16:9 ekran oranına sahip. Cihazdaki panel kolayca yatay pozisyondan dikey pozisyone çevrilebiliyor. Bu da hem eğlence hem de üretkenlik odaklı kullanıcılar için büyük avantaj. 16:9 panel örneğin film izlerken yatay modda siyah bantları ortadan kaldırırıyor.
Yeni tabletleri ve konsolunu da tanıtacak
Ekran dikey konuma getirildiğinde ise üst kenar göz hizasına daha yakın oluyor. Bu da uzun süreli masa başı çalışmalarda veya laptopu kucağında kullananlar için boyun ve duruş açısından daha rahat bir deneyim sağlıyor. Lenovo ayrıca IFA'da Yoga Tab ve IdeaPad Plus adlı yeni tablet modelleri ile taşınabilir oyun konsolu Legion Go 2'yi de gözler önüne çıkaracak.