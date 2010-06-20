Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'da kullanıma sundu

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Acer Aspire One 721

Acer, kullanıcılar tarafından merakla beklenen AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika pazarında satışa sunuyor AMD'nin Nile kod adını taşıyan 2010 model ultra-incedizüstü bilgisayar platformunu temel alan Aspire One 521 ve Aspire One 721 modelleri, Atom tabanlı sistemlere kıyasla güçlü donanım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyorlar.

Acer'ın yeni modellerinden Aspire One 721 modeli, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit CrystalBrite ekrana sahip. AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan sistemde 2GB bellek kapasitesine, 250GB kapasiteli sabit diske ve Radeon HD 4225 IGP'sine yer veriliyor.

ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimi sayesinde HD videoları sorunsuzca oynatan netbook, HDMI portu ile görüntüleri HDTV'lere veya LCD monitörlere aktarabiliyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen sistemde 6 hücreli pil kullanılıyor.

5.5 saate kadar pil ömrü sunan Acer Aspire One 721, Windows 7 Homre Premium işletim sistemiyle geliyrken, Amerika fiyatının 430$ olduğu bildiriliyor. Acer'ın ikinci yeni modeli olan Aspire One 521 ise 10.1-inç ekrana sahip. Aynı işlemci ve grafik birimini kullanan sistem, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli disk kullanılıyor.

Standart bir klavyenin %93'ünü karşılayabilen tuş takımına sahip Aspire One 521, standart pili ile 7 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile sunulan Aspire One 521, Amerika'da 350$ seviyesinden sunuluyor. Acer, yeni modelleriyle Intel Atom tabanlı çözümlere alternatif arayan kullanıcıları hedefliyor.

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Acer Aspire One 521