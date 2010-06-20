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Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'da kullanıma sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'da kullanıma sundu
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Acer Aspire One 721

Acer, kullanıcılar tarafından merakla beklenen AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika pazarında satışa sunuyor AMD'nin Nile kod adını taşıyan 2010 model ultra-incedizüstü bilgisayar platformunu temel alan Aspire One 521 ve Aspire One 721 modelleri, Atom tabanlı sistemlere kıyasla güçlü donanım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyorlar.

Acer'ın yeni modellerinden Aspire One 721 modeli, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit CrystalBrite ekrana sahip. AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan sistemde 2GB bellek kapasitesine, 250GB kapasiteli sabit diske ve Radeon HD 4225 IGP'sine yer veriliyor.

ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimi sayesinde HD videoları sorunsuzca oynatan netbook, HDMI portu ile görüntüleri HDTV'lere veya LCD monitörlere aktarabiliyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen sistemde 6 hücreli pil kullanılıyor.

5.5 saate kadar pil ömrü sunan Acer Aspire One 721, Windows 7 Homre Premium işletim sistemiyle geliyrken, Amerika fiyatının 430$ olduğu bildiriliyor. Acer'ın ikinci yeni modeli olan Aspire One 521 ise 10.1-inç ekrana sahip. Aynı işlemci ve grafik birimini kullanan sistem, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli disk kullanılıyor.

Standart bir klavyenin %93'ünü karşılayabilen tuş takımına sahip Aspire One 521, standart pili ile 7 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile sunulan Aspire One 521, Amerika'da 350$ seviyesinden sunuluyor. Acer, yeni modelleriyle Intel Atom tabanlı çözümlere alternatif arayan kullanıcıları hedefliyor.

Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'da kullanıma sundu
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Acer Aspire One 521


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abdulmusavvir 9 yıl
Hem VIA, hem AMD, netbooklarda üstün performanslı modeller üretiyorlar, ister istemez insanın aklına intel, VIA-AMD yarışına netbooklarda neden dahil olmuyor sorusu geliyor.
3 cevabı olabilir, ya sürpriz bir intel atom işlemcisi gelecektir, rekabet kızışır, ya bu 3 firma aralarında anlaştılar, intel netbookları VIA ve AMD'ye bıraktı. Son ihtimalse intel atom tabanı daha güçlenebilecek yapıya sahip değildir, intel zorlanıyordur.
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jay jay justified 9 yıl
Sırf HD 4225 yeter Intel'i ezmesi için. GMA 950 nere, HD 4225 nere... Eh, bir de Atom'dan kuvvetli bir işlemci... Atom bitmiştir, herkese hayırlı olsun :)
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sendemail 9 yıl
bunu tr ye getırırler umarım...
350$ super fıyat.
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djpisagor 9 yıl
Fiyat olarak AMD'den beklenen bir hamle. Yaygınlaşma konusunda sıkıntı olmazsa çok satar bu modeller.
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Tesla 9 yıl
Üstelik kullanılan AMD Neo K125 işlemci Atom işlemciden çok daha performanslı. Netbook kullanıcıları pilden kazanç sağlayan işlemcilerin zamandan kayba sebep olduğunu gözardı ediyorlar.
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Batuist 9 yıl
fiyat vede özellik itibari ile güzel seçenek sunmuşlar... en azından intelin atom platformunu kullanmıyorlar..
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