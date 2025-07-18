96 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 9000 serisini fiyatları açıklandı

Ryzen Threadripper 9000 Pro WX fiyatları
- Threadripper Pro 9985WX (64 çekirdek) – 7.999 dolar
- Threadripper Pro 9975WX (32 çekirdek) – 4.099 dolar
- Threadripper Pro 9965WX (24 çekirdek) – 2.899 dolar
- Threadripper Pro 9955WX (16 çekirdek) – 1.649 dolar
Bu işlemciler, başta Chaos V-Ray ve Adobe After Effects gibi profesyonel yaratıcı yazılımlarda yüksek performans sunmak üzere optimize edildi. Özellikle video düzenleme, 3D render, görsel efekt ve mühendislik uygulamalarında büyük hız artışı vaat ediyor.
Ayrıca yeni Pro 9000 WX-Serisi, yerel yapay zeka projeleri için de güçlü bir altyapı sunuyor. Model ince ayarları, çıkarım (inference) süreçleri ve yapay zeka uygulama geliştirme gibi görevler için bunlar ideal. AMD, DeepSeek R1 32B modeliyle yapılan bağlam tabanlı çıkarım testlerinde, Threadripper Pro 9000’ün Intel çözümlerine kıyasla yüzde 49 daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.
Öte yandan AMD, “Pro” olmayan modeller olan Threadripper 9000 modelleri için henüz fiyat bilgisini paylaşmadı. Ancak bu modellerin daha düşük fiyatlarla ve daha bireysel tüketici odaklı olarak gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: