96 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 9000 serisini fiyatları açıklandı

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex’te Ryzen Threadripper 9000 serisi işlemcilerini tanıtmıştı. Zen 5 mimarisini temel alan bu üst düzey işlemciler, hem iş istasyonları (Pro WX serisi) hem de HEDT (yüksek performanslı masaüstü) segmentine hitap ediyor. Şimdi ise AMD, WX serisinin fiyatlandırmasını açıkladı.

Ryzen Threadripper 9000 Pro WX fiyatları

Tam Boyutta Gör Serinin en dikkat çekici modeli, 96 çekirdek ve 192 iş parçacığına sahip olan Threadripper Pro 9995WX oldu. Bu canavar işlemcinin fiyatı ise tam 11.699 dolar. Yeni işlemciler 23 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak. Dell, HP, Lenovo ve Supermicro, bu tarihten itibaren yeni nesil Threadripper 9000 serili işlemcilerle donatılmış üst düzey iş istasyonlarını piyasaya sürecek. Bireysel kullanıcılar ise AMD’nin kanal ortakları aracılığıyla işlemcilere ulaşabilecek.

Threadripper Pro 9985WX (64 çekirdek) – 7.999 dolar

Threadripper Pro 9975WX (32 çekirdek) – 4.099 dolar

Threadripper Pro 9965WX (24 çekirdek) – 2.899 dolar

Threadripper Pro 9955WX (16 çekirdek) – 1.649 dolar

Bu işlemciler, başta Chaos V-Ray ve Adobe After Effects gibi profesyonel yaratıcı yazılımlarda yüksek performans sunmak üzere optimize edildi. Özellikle video düzenleme, 3D render, görsel efekt ve mühendislik uygulamalarında büyük hız artışı vaat ediyor.

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Ayrıca yeni Pro 9000 WX-Serisi, yerel yapay zeka projeleri için de güçlü bir altyapı sunuyor. Model ince ayarları, çıkarım (inference) süreçleri ve yapay zeka uygulama geliştirme gibi görevler için bunlar ideal. AMD, DeepSeek R1 32B modeliyle yapılan bağlam tabanlı çıkarım testlerinde, Threadripper Pro 9000’ün Intel çözümlerine kıyasla yüzde 49 daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.

Öte yandan AMD, “Pro” olmayan modeller olan Threadripper 9000 modelleri için henüz fiyat bilgisini paylaşmadı. Ancak bu modellerin daha düşük fiyatlarla ve daha bireysel tüketici odaklı olarak gelmesi bekleniyor.

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AMD Ryzen Threadripper 9000 serisini fiyatları açıklandı

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