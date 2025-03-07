Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

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Tam Boyutta Gör AMD’nin merakla beklenen RDNA 4 mimarili RX 9070 serisi ekran kartları Türkiye satışa çıktı. Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 modellerinden oluşan aile, firma tarafından fiyat/performans ürünleri olarak konumlandırılmıştı. Peki Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 Türkiye fiyatları nasıl?

Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye’de

Halihazırda Türkiye’de Sapphire, Asus ve PowerColor’un versiyonları satışa çıkmış görünüyor. Modelden modele farklılık göstermekle birlikte Radeon RX 9070 XT için fiyatlar 32 bin TL civarından başladığı görülüyor. Radeon RX 9070 için ise fiyatlar 27 bin TL seviyelerinden başlıyor.

Modele göre fiyatlar şu şekilde:

Radeon RX 9070

Sapphire RX 9070 Pure: 29.999 TL

Sapphire RX 9070 Pulse: 26.999 TL

Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ Gaming OC: 31.499 TL

Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 OC: 32.299 TL

PowerColor Radeon RX 9070 Hellhound OC: 30.999 TL

PowerColor Radeon RX 9070 Reaper: 29.999 TL

AsusPrime Radeon RX 9070 OC: 29.799 TL

Radeon RX 9070 XT

Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC: 32.999 TL

PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Spectral OC: 34.599 TL

PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper: 33.599 TL

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Kartların yurt dışı fiyatları ise Radeon RX 9070 için 549 dolar, XT varyantı için ise 599 dolar olarak açıklanmıştı. Yapılan bağımsız incelemelere göre RX 9070 XT, 4070 Ti Super ile rekabet ediyor ve bazı durumlarda RTX 5070 Ti’ı geçiyor. RX 9070 ise 4070 Ti ile 5070 arasına konumlanıyor.

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Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye'de satışa çıktı