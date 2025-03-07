Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye’de
Halihazırda Türkiye’de Sapphire, Asus ve PowerColor’un versiyonları satışa çıkmış görünüyor. Modelden modele farklılık göstermekle birlikte Radeon RX 9070 XT için fiyatlar 32 bin TL civarından başladığı görülüyor. Radeon RX 9070 için ise fiyatlar 27 bin TL seviyelerinden başlıyor.
Modele göre fiyatlar şu şekilde:
Radeon RX 9070
- Sapphire RX 9070 Pure: 29.999 TL
- Sapphire RX 9070 Pulse: 26.999 TL
- Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ Gaming OC: 31.499 TL
- Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 OC: 32.299 TL
- PowerColor Radeon RX 9070 Hellhound OC: 30.999 TL
- PowerColor Radeon RX 9070 Reaper: 29.999 TL
- AsusPrime Radeon RX 9070 OC: 29.799 TL
Radeon RX 9070 XT
- Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC: 32.999 TL
- PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Spectral OC: 34.599 TL
- PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper: 33.599 TL
Kartların yurt dışı fiyatları ise Radeon RX 9070 için 549 dolar, XT varyantı için ise 599 dolar olarak açıklanmıştı. Yapılan bağımsız incelemelere göre RX 9070 XT, 4070 Ti Super ile rekabet ediyor ve bazı durumlarda RTX 5070 Ti’ı geçiyor. RX 9070 ise 4070 Ti ile 5070 arasına konumlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...