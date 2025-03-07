Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

    AMD, beklendiği gibi Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 ekran kartlarını küresel olarak piyasaya sürdü. Fiyat-performans ürünleri olarak konumlandırılan kartların Türkiye fiyatı nasıl?
    Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin merakla beklenen RDNA 4 mimarili RX 9070 serisi ekran kartları Türkiye satışa çıktı. Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 modellerinden oluşan aile, firma tarafından fiyat/performans ürünleri olarak konumlandırılmıştı. Peki Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 Türkiye fiyatları nasıl?

    Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 Türkiye’de

    Halihazırda Türkiye’de Sapphire, Asus ve PowerColor’un versiyonları satışa çıkmış görünüyor. Modelden modele farklılık göstermekle birlikte Radeon RX 9070 XT için fiyatlar 32 bin TL civarından başladığı görülüyor. Radeon RX 9070 için ise fiyatlar 27 bin TL seviyelerinden başlıyor.

    Modele göre fiyatlar şu şekilde:

    Radeon RX 9070

    • Sapphire RX 9070 Pure: 29.999 TL
    • Sapphire RX 9070 Pulse: 26.999 TL
    • Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ Gaming OC: 31.499 TL
    • Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 OC: 32.299 TL
    • PowerColor Radeon RX 9070 Hellhound OC: 30.999 TL
    • PowerColor Radeon RX 9070 Reaper: 29.999 TL
    • AsusPrime Radeon RX 9070 OC: 29.799 TL

    Radeon RX 9070 XT

    • Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC: 32.999 TL
    • PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Spectral OC: 34.599 TL
    • PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper: 33.599 TL

    Kartların yurt dışı fiyatları ise Radeon RX 9070 için 549 dolar, XT varyantı için ise 599 dolar olarak açıklanmıştı. Yapılan bağımsız incelemelere göre RX 9070 XT, 4070 Ti Super ile rekabet ediyor ve bazı durumlarda RTX 5070 Ti’ı geçiyor. RX 9070 ise 4070 Ti ile 5070 arasına konumlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ameliyat dikiş yerinden kan gelmesi lodux ne işe yarar cardfinans trendyol 500 tl para puan nasıl kullanılır dodge nitro kronik sorunlar sülüs ne zaman çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum