    Nvidia ve Intel arasında tarihi işbirliği: İşte detaylar

    Nvidia, Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yaparak veri merkezi ve PC pazarına yönelik ortak çip geliştirme anlaşmasına imza attı. İş birliği, yapay zeka ve x86 mimarisini birleştirecek.

    Nvidia ve Intel arasında tarihi işbirliği: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çiplerinde küresel lider konumunda olan Nvidia, uzun süredir zorlu bir yeniden yapılanma sürecinden geçen Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, Intel’in finansal olarak güç kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda iki şirketin PC ve veri merkezi çipleri için ortak geliştirme planlarını da kapsıyor.

    Ancak kritik bir detay dikkat çekiyor: Yapılan anlaşma Intel’in çip üretim işini (foundry) kapsamıyor. Yani Intel, şimdilik Nvidia için doğrudan üretim yapmayacak. Analistlere göre Intel’in yarı iletken üretiminde kalıcı bir başarı yakalayabilmesi için Nvidia, Apple veya Qualcomm gibi büyük bir müşteriyi kazanması şart. Nvidia, Intel Foundry'yi kullanarak herhangi bir ürün üretip üretmeyeceğini henüz açıklamadı.

    İki şirket, Nvidia’nın hızlandırılmış hesaplama ve yapay zeka teknolojilerini Intel’in CPU mimarisi ve x86 ekosistemi ile birleştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, Nvidia’nın NVLink bağlantı teknolojisi kritik rol oynayacak.

    Piyasalarda etkisi büyük oldu

    Nvidia ve Intel arasında tarihi işbirliği: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Haberin ardından Intel hisseleri yüzde 30 yükseldi, Nvidia ise yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Rakip AMD’nin hisseleri yüzde 4 gerilerken Nvidia’nın mevcut üretim ortağı olan TSMC’nin hisseleri yüzde 2 düşüş yaşadı.

    Nvidia, Intel hisselerini 23,28 dolardan alacağını açıkladı. Bu rakam, Intel’in önceki günkü kapanış fiyatı olan 24,90 doların altında olsa da geçtiğimiz ay Intel’e yüzde 10 ortak olan ABD hükümetinin ödediği 20,47 dolarlık fiyatın üzerinde. Bu yatırım ile Nvidia, Intel’in en büyük hissedarları arasında yer alacak ve şirketin yaklaşık yüzde 4 veya daha fazlasına sahip olacak.

    Intel için yeni bir sayfa

    Bir dönem “Silicon Valley” kavramının simgesi olan Intel, yıllardır süren toparlanma çabalarına rağmen istenen ivmeyi yakalayamamıştı. Mart ayında göreve gelen yeni CEO Lip-Bu Tan, şirketi daha verimli bir yapıya kavuşturmayı ve üretim kapasitesini yalnızca talebe göre artırmayı hedefliyor.

    Son dönemde Softbank’tan 2 milyar dolar ve ABD hükümetinden 5,7 milyar dolar destek alan Intel, bu yeni yatırım sayesinde elini daha da güçlendirmiş oldu.

    Yeni nesil çipler geliştirilecek

    Anlaşma kapsamında Intel, veri merkezleri için özel işlemciler tasarlayacak ve bunlar Nvidia’nın yapay zeka GPU’larıyla özel bağlantı teknolojisi üzerinden entegre edilecek. Bu sayede farklı çipler çok daha hızlı iletişim kurabilecek. İşbirliği birden fazla nesli kapsayacak.

    Bu teknoloji, yapay zeka pazarında kritik önem taşıyor çünkü devasa veri işleme gücü için binlerce çipin aynı anda uyumlu çalışması gerekiyor. Nvidia’nın en hızlı AI sunucuları şu anda sadece kendi çipleriyle sunulurken yeni iş birliği Intel’i de bu ekosisteme dahil edecek.

    Ayrıca, tüketici tarafında Nvidia, Intel’e özel bir grafik çipi sağlayacak. Dolayısıyla Intel, Nvidia RTX GPU yongalarıyla entegre edilmiş x86 chiplet’leri geliştirecek. Bu çipler Intel’in PC işlemcileriyle birleşerek AMD karşısında güçlü bir alternatif sunacak.  Nvidia halihazırda birçok oyun dizüstü bilgisayarında yakın bir ortaklığa sahip, ancak ikisini tek bir SoC'de birleştirmek büyük bir adım. Her iki şirket de henüz net yol haritasını açıklamaktan kaçındı. Ürün ve detayların ilerleyen zamanda açıklanacağı belirtildi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-bets-big-intel-with-5-billion-stake-chip-partnership-2025-09-18/ https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-intel-to-develop-ai-infrastructure-and-personal-computing-products https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-and-nvidia-to-jointly-develop-ai-infrastructure-and-personal-computing-products
    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    V
    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, nvidia ve
    5 etiket daha amd tsmc Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri Ekran Kartı
