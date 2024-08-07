AMD Ryzen 9000 işlemcilerin resmi fiyatları açıklandı: Önceki nesilden ucuz

AMD, Ryzen 9000 serisinin daha önce sızdırılanlarla hemen hemen aynı olan resmi fiyat bilgilerini açıkladı. Yeni işlemciler 279 dolardan 649 dolar aralığına konumlanıyor. Her işlemci önceki Ryzen 7000 muadillerinden daha ucuz bir fiyata sahip. Normalde işlemciler 31 Temmuz’da piyasaya çıkacaktı ancak firma, test ve kalite sorunlarını gerekçe göstererek bu işlemcilerin çıkış tarihini ağustos ayına ertelemek zorunda kaldı. una göre Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak.
Serinin tepe modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, hem Core i9-14900K hem de Core i9-14900KS’e karşı konumlanacak. Core i9-14900K daha ucuz olsa da KS varyantı ile fiyatlar benzer. Ryzen 9 9900X tarafında da durum fiyat noktasında Core i7-14700K ile Intel’in lehine. Ancak her iki işlemcide de güç tüketimi ve performansta AMD’nin avantajı bulunuyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.