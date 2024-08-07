AMD Ryzen 9000 işlemcilerin resmi fiyatları açıklandı: Önceki nesilden ucuz

Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024’de tanıttığı yeni Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi işlemcilerini sadece birkaç gün içerisinde piyasaya sürecek. Merakla beklenen yeni masaüstü işlemcilerin fiyatları son zamanlarda netleşmişti ancak şimdi birkaç değişiklikle resmi fiyatlar açıklandı. İşte Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X fiyatları

AMD Ryzen 9000 fiyatları

AMD, Ryzen 9000 serisinin daha önce sızdırılanlarla hemen hemen aynı olan resmi fiyat bilgilerini açıkladı. Yeni işlemciler 279 dolardan 649 dolar aralığına konumlanıyor. Her işlemci önceki Ryzen 7000 muadillerinden daha ucuz bir fiyata sahip. Normalde işlemciler 31 Temmuz’da piyasaya çıkacaktı ancak firma, test ve kalite sorunlarını gerekçe göstererek bu işlemcilerin çıkış tarihini ağustos ayına ertelemek zorunda kaldı. una göre Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak.

Ryzen 9 9950X fiyatı - 649 dolar (7950X - 699 dolar)

(7950X - 699 dolar) Ryzen 9 9900X fiyatı - 499 dolar (7900X - 549 dolar)

(7900X - 549 dolar) Ryzen 7 9700X fiyatı - 359 dolar (7700X - 399 dolar)

(7700X - 399 dolar) Ryzen 5 9600X fiyatı - 279 dolar (7600X - 299 dolar)

Serinin tepe modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, hem Core i9-14900K hem de Core i9-14900KS’e karşı konumlanacak. Core i9-14900K daha ucuz olsa da KS varyantı ile fiyatlar benzer. Ryzen 9 9900X tarafında da durum fiyat noktasında Core i7-14700K ile Intel’in lehine. Ancak her iki işlemcide de güç tüketimi ve performansta AMD’nin avantajı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan önceki sızıntıya göre fiyatları değişmeyen Ryzen 7 9700X ve Ryzen 7 9700X oldukça güzel bir noktaya konumlanmış durumda. 65W’lık bu iki işlemci sayesinde AMD muhtemelen eski platformlarda kalan kullanıcıları AM5 platformuna çekmeyi başaracak.

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Tam Boyutta Gör Platform demişken AMD, AM5 soketli yeni X870E, X870, B850 ve B840 yonga setli modelleri sunacak. X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılması önemli. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel. Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada 800 serisi anakartlar Ryzen 9000 ile aynı anda piyasaya çıkmayacak. Yeni anakartlar yılın ilerleyen dönemlerinde satışa çıkacak. Dolayısıyla Ryzen 9000 serisini çıktığı gibi alacaksanız 600 serisi AM5 anakartları tercih etmeniz gerekecek.

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AMD Ryzen 9000 işlemcilerin resmi fiyatları açıklandı