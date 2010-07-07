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Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'dan sonra Avrupa'da da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'dan sonra Avrupa'da da satışa sunuyor
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Acer Aspire One 721

Amerika satışı birkaç hafta önce başlayan AMD tabanlı Acer netbook'lar, şimdi de Avrupa pazarına geliyorlar. 10.1-inç büyüklüğündeki Aspire One 521 ve 11.6-inç büyüklüğündeki Aspire One 721 modellerini kullanıma sunmayı planlayan Acer, başta yüksek tanımlı vide ve 3D hızlandırma yetenekleri olmak üzere, güçlü konfigürasyonlarıyla öne çıkan netbook'ların, Avrupa pazarında yüksek satış başarısı elde edeceğinden emin. Acer'ın detaylarınaı daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz AMD tabanlı netbook modellerini kısaca hatırlamak gerekirse, 1.25 Kg ağırlığında Aspire One 521 modeli 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB DDR3 bellek ile geliyor. Standart bir klavyenin %93'ünü karşılayan tuş takımına sahip sistemde 250GB kapasiteli depolama sürücüsü kullanılıyor. Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225'ün yer aldığı sisten 802.11n WiFi, çoklu dokunmatik touchpad ve 6 hücreli pil (7 saate kadar kullanım süresi sağlıyor) detaylarla geliyor.

Acer Aspire One 721 ise daha büyük ekranına ek olarak 2GB DDR3 bellek ile geliyor. Daha yüksek sistem konfigürasyonu nedeniyle bir miktar daha ağır (1.4 Kg) olan netbook, 5.5 saat çalışma süresi vaad ediyor. Diğer pek çok özelliği Aspire One 521 modeliyle ortak olan Aspire One 521, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle sunulurken, Aspire One 521 ise Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.

AMD tabanlı yeni Acer modellerinden Aspire One 521 329 Avro, Aspire One 721 ise 399 Avro seviyesindeki fiyatlarıyla listelere giriş yapıyorlar.

Acer Aspire One 521

Acer, AMD tabanlı yeni netbook modellerini Amerika'dan sonra Avrupa'da da satışa sunuyor
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hacı.basat 9 yıl
1.8 ghz çift çekirdek VIA nano DC işlemcili netbooklar çıkarsa bunu çıkaran firma ne yapar acaba? Hesapları şuki bir çok ülkeye sadece intel işlemcili netbooklar gider, onla rekabet edelim hesabı, mesela Türkiye'ye VIA işlemcili netbook gelmez hesabındalar.
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Batuist 9 yıl
721 modeli iyi gibi gözüküyor.. AMD sistemler ağır ama kararlı bir şekilde pazarda yer edinecek gibi... intel sistemlere oranla daha iyi donanıma sahipler...
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