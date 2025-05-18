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    Acer taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

    Acer PD1520s taşınabilir projeksiyon cihazı, açık kaynak Android temelli işletim sistemi ve kompakt boyutları sayesinde seyahati sevenler için alternatif bir kullanım sunuyor. 

    Acer PD1520s özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde projeksiyon cihazlarına olan ilgi arttıkça özellikle taşınabilir tarzda olanlar öne çıkmaya başladı. Acer sürekli seyahat halinde olanlar için hem akıllı hem de taşınabilir bir projeksiyon cihazı duyurdu. 

    Acer PD1520s özellikleri ve fiyatı

    Acer PD1520s taşınabilir projeksiyon cihazı güncel bir DLP sistemi ile 4000 nit LED parlaklığına ulaşabiliyor. Bu da 1200 ANSI lumen civarında bir değere tekabül ediyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz 2 metreden 75 inçlik görüntü yansıtabiliyor. 

    2GB RAM ve 16GB depolama barındıran cihazda sadece HDMI 2.1 girişi ve 8W dahili hoparlörü bulunuyor. Yine de Android açık kaynak projesini temel alan işletim sistemi ile kablosuz olarak harici kaynaklara erişilebiliyor. Acer PD1520s taşınabilir projeksiyon cihazı 649$ fiyat etiketine sahip. 
     

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    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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