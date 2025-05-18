Acer taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

Acer PD1520s özellikleri ve fiyatı
Acer PD1520s taşınabilir projeksiyon cihazı güncel bir DLP sistemi ile 4000 nit LED parlaklığına ulaşabiliyor. Bu da 1200 ANSI lumen civarında bir değere tekabül ediyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz 2 metreden 75 inçlik görüntü yansıtabiliyor.
2GB RAM ve 16GB depolama barındıran cihazda sadece HDMI 2.1 girişi ve 8W dahili hoparlörü bulunuyor. Yine de Android açık kaynak projesini temel alan işletim sistemi ile kablosuz olarak harici kaynaklara erişilebiliyor. Acer PD1520s taşınabilir projeksiyon cihazı 649$ fiyat etiketine sahip.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.