Acer’ın yeni Helios Neo 14 AI modeli her kesimden kullanıcıyı hedefliyor

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Acer, taşınabilir performans odaklı dizüstü bilgisayar serisini Predator Helios Neo 14 AI modeliyle genişletti. Kompakt yapısıyla dikkat çeken bu yeni oyuncu bilgisayarı, 14.5 inçlik OLED 2.8K çözünürlüklü ekranıyla hem oyun hem de yaratıcı çalışmalar için canlı ve net görüntüler sunuyor. Ekranın 0.2 milisaniyelik tepki süresi ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsayan paneli, görüntü kalitesine önem veren kullanıcıları hedef alıyor.

Cihazın kalbinde Intel Core Ultra 9 285H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop ekran kartı yer alıyor. Bu güçlü bileşenlere 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama desteği eşlik ediyor. Grafik işlem birimi geçişlerinde NVIDIA Advanced Optimus teknolojisi devreye girerek hem pil ömrünü koruyor hem de yüksek performans sağlıyor.

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Isınma sorunlarını önlemek için Acer, 5. nesil AeroBlade fanlar, sıvı metal termal bileşik, vektörel ısı boruları ve Vortex Flow adlı özel hava akımı sistemini bir araya getiriyor. Bu sayede ince kasasına rağmen cihaz, yoğun işlemler altında bile stabil kalabiliyor.

Tasarım tarafında ise metal kapaklı gövde, RGB aydınlatmalı üç bölmeli klavye ve kişiselleştirilebilen RGB logo gibi detaylar öne çıkıyor. Bağlantı noktaları arasında Intel Killer Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve çok sayıda USB girişi yer alıyor, bu da cihazı farklı kullanım senaryolarına uygun hale getiriyor.

Predator Helios Neo 14 AI modeli, Temmuz 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı 1.699 euro olan bu modelin yaklaşık 1.840 dolar seviyesinden piyasaya giriş yapması bekleniyor. Lansman aynı zamanda Acer’ın yaratıcı profesyoneller için geliştirdiği Predator Triton 14 AI modeliyle birlikte gerçekleşiyor.

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Acer’ın yeni Helios Neo 14 AI modelinin özellikleri belli oldu