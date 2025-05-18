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    Acer yeni taşınabilir monitörünü duyurdu

    Acer PM191Q E taşınabilir monitör modeli dahili hoparlör ve 100Hz tazeleme hızı sayesinde gerek oyunlarda gerekse medya tüketiminde iyi bir alternatif oluyor.   

    Acer PM191Q E Tam Boyutta Gör
    Computex 2025 tüketici elektroniği fuarının gediklilerinden olan Acer, birbirinden iddialı fiyat-performans ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bunlar arasında uygun fiyatlı taşınabilir bir monitör yer alıyor. 

    Acer PM191Q E özellikleri ve fiyatı

    Acer PM191Q E taşınabilir monitör modeli 18.5 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 100Hz tazeleme hızına ulaşan ekranda 16.7 milyon renk desteği, 250 nit parlaklık ve NTSC renk yelpazesinin yüzde 72’si yer alıyor. 

    Tek bir HDMI ve iki adet USB Tip-C portu yer alan monitörde 1W hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi kullanımı kolaylaştırıyor. Acer PM191Q E taşınabilir monitör modeli Temmuz ayında 149 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

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    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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