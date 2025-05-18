Acer yeni taşınabilir monitörünü duyurdu

Acer PM191Q E özellikleri ve fiyatı
Acer PM191Q E taşınabilir monitör modeli 18.5 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 100Hz tazeleme hızına ulaşan ekranda 16.7 milyon renk desteği, 250 nit parlaklık ve NTSC renk yelpazesinin yüzde 72’si yer alıyor.
Tek bir HDMI ve iki adet USB Tip-C portu yer alan monitörde 1W hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi kullanımı kolaylaştırıyor. Acer PM191Q E taşınabilir monitör modeli Temmuz ayında 149 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.