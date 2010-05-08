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Acer, Mobility Radeon HD 5850'li Aspire Ethos 8943G'yi satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,6b
1
54
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yıl agresif bir şekilde büyüyen ve ivmelenmesini bu yıl da korumak isteyen Acer, ilk defa Mart ayında duyurduğu Aspire Ethos serisi dizüstü bilgisayarlarını arka arkaya pazara sürmeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre serinin, kullanıcılarla bulışan yeni üyesi Aspire Ethos 8943G oldu. Intel Calpella platformunu kullanan dizüstü bilgisayar ince metalik kasası ile şık bir görünüm sergiliyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 1.28TB'a kadar depolama alanı (çift disk ile) sunan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa yine tercihe bağlı olarak her ikisi de DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5650 ya da 5850 alınabiliyor.

Optik sürücü olarak DVD ya da Blu-ray tercihlerinde bulunabilen Aspire Ethos 8943G'nin diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, 5 formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle sunulan dizüstü bilgisayarın yurt dışı fiyatı ise 999 Avro'dan başlıyor.


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ilker1905 9 yıl
yaaa valla adamı kıvrandırıolar o kadar yetkiliyle görüştüm talep mailleri attım ama acer 8943G i7 ile ilgili bir neticeye ulaşamadım valla bir tek eksen bilgisayar acer türkiye'den 8943G i7 720Q 18.4'' ekranlı 8 - 6 gb ramli modeli için talepte bulunmuşlar ki o da bu ayın sonuna anca gelir demektir zaten bir hafta sonra CeBIT te hem uygun fiyatta hemde yeni sürümleriyle tanıtılacaktır ...
6 - 10 ekim ...
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erhan850 9 yıl
arkadaşlar çıkış tarihi ile bir bilgi yokmudur hala?
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Mechatronik 9 yıl
Bimekse gelmiş görünmekte

bimeks.com.tr/...
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byorkouk 9 yıl
hala gelmedilermi..??her yerde yaz alarında Türkiye'de satışa sunulcak deniyor.Temmuz dayız hala bişey yokmu?
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DH Misafiri 9 yıl
Böyle bi canavarı nasıl soğutmayı düşünüyorlar acaba eğer oyun oynamayacaksanız sorun yok tabi.
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-K@- 9 yıl
oyun oynamayacaksıan böle makineye bu kadar neden para verecen :)
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar, bu yavrular turkiyede ne zaman satişa çikiyor?
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ten_don 9 yıl
çok fena kandırılıyoruz pazarlamacıların oyuncagı oluyoruz!

Notebook'a bu kadar donanım koymanın ve bu kadar para vermenin akılla izah edilir hiç bir tarafı yok.

İhtiyaçlarınızla ihtiraslarınızı ayırmayı ögrenin yoksa bir ömür sömürülmeye devam edersiniz anlayan için bu satırlar yeterli uzatmıyorum(:
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akcelik 9 yıl
Acer gibi bir marka için 999 avro vermek paranı çöpe atmaktır bence hele acer in müşteri memnuniyet anlayışını düşününce...
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lucasthehacker 9 yıl

akcelik

Acer gibi bir marka için 999 avro vermek paranı çöpe atmaktır bence hele acer in müşteri memnuniyet anlayışını düşününce...


2. dizüstü bilgisayarımı da acer dan satın aldım. İmzamdaki laptoba mart 2009 da 900 euro vererek yurtdışından satın aldım ve hala canavar gibi, oynayamadığım bir oyun yok, performansından da oldukça memnunum. hiçbir sorunla karşılaşmadım. önceki acer ım da karşılaştığım sorunu servis 2 haftada çözüp geri göndermişti.
belki türkiye de ki bir iki servis kaliteli değil işlerini iyi yapmıyorlar ama siz de dikkat edin araştırın ona göre servise dizüstü götürün.
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-K@- 9 yıl
msı falan olsan olsa 1 sene derdim ama bu acer 2 aya türkiyede 2500 2700 civarı olur
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-K@- 9 yıl
Yurtdışı sitelerinden araştırdığım kadarıyla 2000 dolar bu da 3000 tl + kdv 540 tl artı disbiritör karı :D 3800 3900 :)
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Duman7 9 yıl
türkiyeye ne zaman gelir ve fiyatı ne kadar olur bilgisi olan varmı?
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UzmaN345 9 yıl
5850 nekadar iyi bir kart oldunu birkez daha ortaya koydu laptopta bile takılabiliyor çok takminkar bir kart
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kitsenagru 9 yıl
Taşınabilirlik de artık netbooklara doğru eğilim gösterecek desek yanlış olmaz heralde.
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