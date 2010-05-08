Acer, Mobility Radeon HD 5850'li Aspire Ethos 8943G'yi satışa sundu

Geçtiğimiz yıl agresif bir şekilde büyüyen ve ivmelenmesini bu yıl da korumak isteyen Acer, ilk defa Mart ayında duyurduğu Aspire Ethos serisi dizüstü bilgisayarlarını arka arkaya pazara sürmeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre serinin, kullanıcılarla bulışan yeni üyesi Aspire Ethos 8943G oldu. Intel Calpella platformunu kullanan dizüstü bilgisayar ince metalik kasası ile şık bir görünüm sergiliyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 1.28TB'a kadar depolama alanı (çift disk ile) sunan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa yine tercihe bağlı olarak her ikisi de DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5650 ya da 5850 alınabiliyor.

Optik sürücü olarak DVD ya da Blu-ray tercihlerinde bulunabilen Aspire Ethos 8943G'nin diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, 5 formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle sunulan dizüstü bilgisayarın yurt dışı fiyatı ise 999 Avro'dan başlıyor.