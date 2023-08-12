Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı

Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM ile donatılmış versiyonu 846 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Cihazda 13. nesil Intel Core i5-1340p işlemci ve 1 TB SSD depolama birimi yer alıyor. Aynı cihazın 16 GB RAM'li modeli 848 dolar fiyatla çıkış yapmıştı.
2K çözünürlükte 14 inç ekran
MateBook 14 2023'te 3:2 en boy oranı, 2K çözünürlük ve %100 sRGB renk gamı kapsamı sunan 14 inçlik bir ekran bulunuyor. Dizüstü bilgisayar yaklaşık 1.49 kg ağırlığında, kalınlığı ise 15.9 mm.
Cihazın bağlantı seçeneklerini iki USB-A portu, bir USB-C bağlantı noktası, bir HDMI konektörü ve bir 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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