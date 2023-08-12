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    Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı

    Huawei, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM ile donatılmış versiyonunu çıkardı. Dizüstü bilgisayar Core i5-1340p işlemci ve 1 TB depolama birimiyle geliyor.
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    Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei markası MateBook 14 2023'ü geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Ancak dizüstü bilgisayar yalnızca 16 GB RAM seçeneğiyle satın alınabiliyordu. Çinli şirket şimdi de cihazın 32 GB RAM'e sahip yeni bir varyantını çıkardı.

    Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM ile donatılmış versiyonu 846 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Cihazda 13. nesil Intel Core i5-1340p işlemci ve 1 TB SSD depolama birimi yer alıyor. Aynı cihazın 16 GB RAM'li modeli 848 dolar fiyatla çıkış yapmıştı.

    Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör

    2K çözünürlükte 14 inç ekran

    MateBook 14 2023'te 3:2 en boy oranı, 2K çözünürlük ve %100 sRGB renk gamı kapsamı sunan 14 inçlik bir ekran bulunuyor. Dizüstü bilgisayar yaklaşık 1.49 kg ağırlığında, kalınlığı ise 15.9 mm.

    Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör

    Cihazın bağlantı seçeneklerini iki USB-A portu, bir USB-C bağlantı noktası, bir HDMI konektörü ve bir 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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