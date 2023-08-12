Tam Boyutta Gör Huawei markası MateBook 14 2023'ü geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Ancak dizüstü bilgisayar yalnızca 16 GB RAM seçeneğiyle satın alınabiliyordu. Çinli şirket şimdi de cihazın 32 GB RAM'e sahip yeni bir varyantını çıkardı.

Xiaomi yeni akıllı ekranını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM ile donatılmış versiyonu 846 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Cihazda 13. nesil Intel Core i5-1340p işlemci ve 1 TB SSD depolama birimi yer alıyor. Aynı cihazın 16 GB RAM'li modeli 848 dolar fiyatla çıkış yapmıştı.

Tam Boyutta Gör

2K çözünürlükte 14 inç ekran

MateBook 14 2023'te 3:2 en boy oranı, 2K çözünürlük ve %100 sRGB renk gamı kapsamı sunan 14 inçlik bir ekran bulunuyor. Dizüstü bilgisayar yaklaşık 1.49 kg ağırlığında, kalınlığı ise 15.9 mm.

Tam Boyutta Gör

Cihazın bağlantı seçeneklerini iki USB-A portu, bir USB-C bağlantı noktası, bir HDMI konektörü ve bir 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Huawei MateBook 14 2023'ün 32 GB RAM'li versiyonu çıktı