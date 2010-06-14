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Acer, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli Aspire 1551'i satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, Aspire 1551 olarak isimlendirdiği 11.6-inç büyüklüğündeki ultra-ince dizüstü bilgisayar, ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladı. İki farklı konfigürasyonu bulunan Acer Aspire 1551, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. Ekran kartı olarak HD video oynatabilen Mobility Radeon HD 4225'in kullanıldığı netbook, depolama için 320GB kapasiteli disk kullanıyor.

Çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi, entegre kamera ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan 1.40 Kg ağırlığındaki sistem, tercihe bağlı olarak 1.3GHz'de çalışan Turiın II Neo X2 K325 işlemci ve 2GB bellek ya da 1.5GHz'de çalışan Turion II Neo X2 K625 işlemci veya 4GB bellek ile donatılabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile sunulan ultra-ince tasarımlı Aspire 1551 için ilk konfigüras 499 Avro, ikinci konfigürasyon ise 599 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde yer tutmaya başlamış durumda.


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Maximus Meridus 9 yıl
süper tasarım
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DH Misafiri 9 yıl
acer bilgisayar aldım i.3, ekran kartı 1gb,işlem hızı 2,13
yalnız kopya cd ve dvdleri çalıştırmıyor.ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim
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Maximus Meridus 9 yıl
bios deneyebilirsin
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Snaqe 9 yıl
acer teknik servisini yenilemiş. eski sorunlar yaşanmaz sanırım artık
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acbold 9 yıl
acer ' ın son ürünleri gayet başarılı,katılmıyorum size.son serilerdeki kasaları hele çok güzel.ince ekran vs.
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sethamon 9 yıl
ürünleri gerçekten güzel ama satış sonrası hizmetleri rezalet. datapro ve sertechle yollarını ayırmadan da düzelmez.
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Batuist 9 yıl
eldeki bütün netbook haberlerini herhalde günlere yayarak haber yapıyorsunuz.. hergün bir iki netbook haberi geliyor.. sanırım hergün yazıldık birşeyler olsun diye yapılıyor..
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mobylette 9 yıl
@akcelik
sanki hepsiburada'daki yorumlar gibi olmuş :^)
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akcelik 9 yıl
EVET NEREDEYSE HERGÜN YENİ BİR PC DUYURUYOR FAKAT KALİTE VASAT SERVİS VASAT MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VASAT... PARA ÖNEMLİ DEĞİL KAZANDIĞIM PARAYI ÇÖPE ATABİLİRİM DİYORSANIZ ALIN FAKAT KİMSENİN PARAYI KOLAY KAZANDIĞINI SANMIYORUM BU YÜZDEN BİR ÜRÜNÜN MARKASI ACER İSE YAPMANIZ GEREKEN TEKBİRŞEYVAR ARKANIZA BİLE BAKMADAN ORADAN UZAKLAŞIN ...
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DH Misafiri 9 yıl
ufatik tefecik ici dolu tursucuk
Acer Timeline serisi su anda fiyat/performans orani en yuksek laptop serisi.
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almila1299 9 yıl
Acer sürümden kazanıyor resmen, adamlar her gün yeni bir model duyuruyor hem kendi markası altında hem de yan kuruluşlarında, biraz daha kaliteye önem verse, pazarın açık ara lideri olacak gibi.
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