Acer, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli Aspire 1551'i satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, Aspire 1551 olarak isimlendirdiği 11.6-inç büyüklüğündeki ultra-ince dizüstü bilgisayar, ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladı. İki farklı konfigürasyonu bulunan Acer Aspire 1551, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. Ekran kartı olarak HD video oynatabilen Mobility Radeon HD 4225'in kullanıldığı netbook, depolama için 320GB kapasiteli disk kullanıyor.

Çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi, entegre kamera ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan 1.40 Kg ağırlığındaki sistem, tercihe bağlı olarak 1.3GHz'de çalışan Turiın II Neo X2 K325 işlemci ve 2GB bellek ya da 1.5GHz'de çalışan Turion II Neo X2 K625 işlemci veya 4GB bellek ile donatılabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile sunulan ultra-ince tasarımlı Aspire 1551 için ilk konfigüras 499 Avro, ikinci konfigürasyon ise 599 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde yer tutmaya başlamış durumda.