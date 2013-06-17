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Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti

5 yıl
25,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yeni nesil ultrabook modellerini ve tablet bilgisayarlarını özel bir defile eşliğinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.
Aspire serisi ultrabook modellerini Full HD çözünürlüklü IPS ekran ve Intel'in  Haswell tabanlı yeni nesil mobil işlemcileriyle güncelleyen Acer, Iconia W3 adını verdiği Windows 8 tabanlı tabletiyle, dünyanın ilk tek elle kullanılabilen Windows tabanlı tabletini tanıtmış oldu.
Aynı zamanda tasarım olarak piyasadaki diğer hiç bir bilgisayara benzemeyen Aspire R7 de defilenin öne çıkan modelleri arasındayıdı. Aynı zamanda Computex ile ilgili son içeriğimiz olacak bu keyifli videoyu sizler ile paylaşıyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PRO.ORG.GENERAL 5 yıl
pro fix 360 çıktı
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Silent Guardian 5 yıl
Sondaki şirketin CEO'sunun oğlu beyler
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BeYaBaN. 5 yıl
Onu bunu geçinde sol taraftaki fıstık yeşili kıyafetli mankene bittim ben ne zaman gelecek diye bekledim durdum =)
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huntersen 5 yıl
bu nasıl bir tanıtım bence başka birşey tanıtılmış :D
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skream88 5 yıl
heheee beny benassi kilibi gibi olmuş :D bide eski model bilgisayarları testereyle kesseler di tamamdı :)
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darkest earth 5 yıl
eyzır diye mi okunuyo bu şimdi
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Aman ya önüne gelen Tablet işine giriyor.
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Lord Melkor 5 yıl
Son çıkan erkek mankenin bakışlar ney ya dövecek sandım herkesi
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