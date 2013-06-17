Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yeni nesil ultrabook modellerini ve tablet bilgisayarlarını özel bir defile eşliğinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.

Aspire serisi ultrabook modellerini Full HD çözünürlüklü IPS ekran ve Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil mobil işlemcileriyle güncelleyen Acer, Iconia W3 adını verdiği Windows 8 tabanlı tabletiyle, dünyanın ilk tek elle kullanılabilen Windows tabanlı tabletini tanıtmış oldu.

Aynı zamanda tasarım olarak piyasadaki diğer hiç bir bilgisayara benzemeyen Aspire R7 de defilenin öne çıkan modelleri arasındayıdı. Aynı zamanda Computex ile ilgili son içeriğimiz olacak bu keyifli videoyu sizler ile paylaşıyoruz.