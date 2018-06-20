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Acer'dan çılgın dizüstü: Ryzen 7 ve Vega 56'nın gücü adına

11 ay
8,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı Predator Helios 500 çılgın özelliklere sahip. AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Vega 56 ekran kartından güç alıyor.
Acer'ın yeni nesil Predator Helios 500 dizüstü bilgisayar, AMD teknolojilerini arkasına alıyor ve muazzam bir performans potansiyeli taşıyor. Sıkı durun şimdi, bu bilgisayara AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Radeon Vega 56 ekran kartı güç veriyor, detayları ve bazı performans değerlerini videoda açılıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 11 ay en beğenilen
Üretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek, ultra tasarımlar yapmak belki de büyük bir buluş yaratmak demek.
Ama bizim gibi tüketim toplumundaki eğitimsiz bireyler için GTA5'i ultra oynamak veya 120 fps oyun demek. Belki de kripto para ile köşeyi dönmek için mağdencilik demek.
Bilgisayar ne kadar iyi olursa olsun kapasitesi ve gücü onu kullananın zekası ve aklı ile sınırlıdır.
Üretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek, ultra tasarımlar yapmak belki de büyük ...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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armyoflovers 11 ay

MonitörKertenkelesi
Üretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek, ultra tasarımlar yapmak belki de büyük bir buluş yaratmak demek.
Ama bizim gibi tüketim toplumundaki eğitimsiz bireyler için GTA4'ü ultra oynamak veya 120 fps oyun demek. Belki de kripto para ile köşeyi dönmek için mağdencilik demek.
Bilgisayar ne kadar iyi olursa olsun kapasitesi ve gücü onu kullananın zekası ve aklı ile sınırlıdır.

Admin sil diğer yorumları kirlilik yaratmasin. Adam kral açıklama yapmış!!! Bence sizde bu yorum üzerine inceleme yapmayın. Yaparsaniz da render filan yapın da bir işe yarasın.
MonitörKertenkelesiÜretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek...
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koyunsavar 11 ay
Başka bir sitede okudum vega56 değişik versiyonu var bunda normal vega56 dan yüzde 5 yavaş ama tdp çok düşük 120 watt doğru ise 120 watt olarak çıkarsınlar daha çok satar.
Başka bir sitede okudum vega56 değişik versiyonu var bunda normal vega56 dan yüzde 5 yavaş ama tdp çok düşük 120 watt doğru ise 120 watt olarak çıkarsınlar dah...
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DH Misafiri 11 ay
almıyorum kanka paraları faize yatırmak daha karlı, 1 yil içinde çöp olacak o cihaz zaten, ben daha akıllıyım çünkü, siz daha böyle çook haber yaparsınız.. :)
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Canavarius Infectus 11 ay
Böylesi bir modelde pil süresine bakılmayacaktır sanırım. Dikek şebeke elektriği
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DH Misafiri 11 ay
tahmini fiyat konusunda bilgisi olan arkadaşımız var mıdır?
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MonitörKertenkelesi 11 ay en beğenilen
Üretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek, ultra tasarımlar yapmak belki de büyük bir buluş yaratmak demek.
Ama bizim gibi tüketim toplumundaki eğitimsiz bireyler için GTA5'i ultra oynamak veya 120 fps oyun demek. Belki de kripto para ile köşeyi dönmek için mağdencilik demek.
Bilgisayar ne kadar iyi olursa olsun kapasitesi ve gücü onu kullananın zekası ve aklı ile sınırlıdır.
1 Yanıt Yanıtla +21
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armyoflovers 11 ay

MonitörKertenkelesi
Üretim toplumunda yetişmiş bir birey için böyle bir bilgisayar, büyük porjeler üretmek, işlemi zor algoritma çözmek, ultra tasarımlar yapmak belki de büyük bir buluş yaratmak demek.
Ama bizim gibi tüketim toplumundaki eğitimsiz bireyler için GTA4'ü ultra oynamak veya 120 fps oyun demek. Belki de kripto para ile köşeyi dönmek için mağdencilik demek.
Bilgisayar ne kadar iyi olursa olsun kapasitesi ve gücü onu kullananın zekası ve aklı ile sınırlıdır.

Admin sil diğer yorumları kirlilik yaratmasin. Adam kral açıklama yapmış!!! Bence sizde bu yorum üzerine inceleme yapmayın. Yaparsaniz da render filan yapın da bir işe yarasın.
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Elsa 11 ay MonitörKertenkelesi
Üretim isteyen kişi FirePro veya Quadro'lu PC alır FP32 için bunun amacı tabi ki çatır çatır oyun oynatmak.
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koyunsavar 11 ay
Başka bir sitede okudum vega56 değişik versiyonu var bunda normal vega56 dan yüzde 5 yavaş ama tdp çok düşük 120 watt doğru ise 120 watt olarak çıkarsınlar daha çok satar.
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apodur 11 ay
Bize de nasip olsun ne diyelim
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