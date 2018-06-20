Acer'dan çılgın dizüstü: Ryzen 7 ve Vega 56'nın gücü adına

Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı Predator Helios 500 çılgın özelliklere sahip. AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Vega 56 ekran kartından güç alıyor.

Acer'ın yeni nesil Predator Helios 500 dizüstü bilgisayar, AMD teknolojilerini arkasına alıyor ve muazzam bir performans potansiyeli taşıyor. Sıkı durun şimdi, bu bilgisayara AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Radeon Vega 56 ekran kartı güç veriyor, detayları ve bazı performans değerlerini videoda açılıyoruz.