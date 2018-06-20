Acer'dan çılgın dizüstü: Ryzen 7 ve Vega 56'nın gücü adına

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı Predator Helios 500 çılgın özelliklere sahip. AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Vega 56 ekran kartından güç alıyor.
Acer'ın yeni nesil Predator Helios 500 dizüstü bilgisayar, AMD teknolojilerini arkasına alıyor ve muazzam bir performans potansiyeli taşıyor. Sıkı durun şimdi, bu bilgisayara AMD'nin masaüstü Ryzen 7 2700 işlemcisi ve Radeon Vega 56 ekran kartı güç veriyor, detayları ve bazı performans değerlerini videoda açılıyoruz.
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Ama bizim gibi tüketim toplumundaki eğitimsiz bireyler için GTA5'i ultra oynamak veya 120 fps oyun demek. Belki de kripto para ile köşeyi dönmek için mağdencilik demek.
Bilgisayar ne kadar iyi olursa olsun kapasitesi ve gücü onu kullananın zekası ve aklı ile sınırlıdır.
Admin sil diğer yorumları kirlilik yaratmasin. Adam kral açıklama yapmış!!! Bence sizde bu yorum üzerine inceleme yapmayın. Yaparsaniz da render filan yapın da bir işe yarasın.