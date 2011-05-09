Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202

Kasa üreticisi Aerocool, düşük bütçeli oyuncular için hazırladığı PGS (Performance Gaming System) serisi yeni kasa modelini kullanıma sunuyor. Qs-202 olarak isimlendirilen mini-tower formundaki yeni model 378 x 200 x 470 mm olarak açıklanan ölçüleriyle kompakt bir yapı segiliyor. 0.6mm kalınlığında çelik yapı kullanılarak hazırlanan tamamı siyah renkli kasa, iki adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Micro ATX anakartlarla uyumlu olan ve su soğutma sistemlerine destek sunan Qs-202'nin ön kısmında 140mm, arka kısmında ise 120mm çapında olan ve 1500 devir/dakika hızında çalışan fanlara yer veriliyor.

Sabit disk kafesi çıkartıldığı takdirde uzunluğu 390mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla kullanılan bilen kasada, su soğutma sistemleri için hortum deliklerine de yer veriliyor. Pencereli yan kapağa sahip olan ve depolama sürücülerinin alet gerektirmeden, hızlı bir şekilde kurulmasına olanak tanıyan Aerocool Qs-202'nin yurt dışı fiyatı 49.90 Avro olarak açıklandı.