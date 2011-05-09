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Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,6b
1
16
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202
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Kasa üreticisi Aerocool, düşük bütçeli oyuncular için hazırladığı PGS (Performance Gaming System) serisi yeni kasa modelini kullanıma sunuyor. Qs-202 olarak isimlendirilen mini-tower formundaki yeni model 378 x 200 x 470 mm olarak açıklanan ölçüleriyle kompakt bir yapı segiliyor. 0.6mm kalınlığında çelik yapı kullanılarak hazırlanan tamamı siyah renkli kasa, iki adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Micro ATX anakartlarla uyumlu olan ve su soğutma sistemlerine destek sunan Qs-202'nin ön kısmında 140mm, arka kısmında ise 120mm çapında olan ve 1500 devir/dakika hızında çalışan fanlara yer veriliyor.

Sabit disk kafesi çıkartıldığı takdirde uzunluğu 390mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla kullanılan bilen kasada, su soğutma sistemleri için hortum deliklerine de yer veriliyor. Pencereli yan kapağa sahip olan ve depolama sürücülerinin alet gerektirmeden, hızlı bir şekilde kurulmasına olanak tanıyan Aerocool Qs-202'nin yurt dışı fiyatı 49.90 Avro olarak açıklandı.

Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202
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Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202
Tam Boyutta Gör

Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202
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damn2u 8 yıl en beğenilen
F/P odaklı seçimler için harika bir kasa bence, çok beğendim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
yurtdışından aldım,
şimdiye kadar kullandığım en sessiz, en serin kasa
ASUS P8P67-M
I7-2600K
ASUS HD6950 DC2
8GB CORSAIR XMS
CORSAIR HYDRO H80
CORSAIR TX850
OCZ AGILITY3 60GB SSD
WDC WD2002FAEX 2TB
AEROCOOL QS202
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mazbut 8 yıl
damn2u
F/P odaklı seçimler için harika bir kasa bence, çok beğendim.

150 liraya güç kaynaksız bir kasa pek F/Başarım ürünü sayılmaz.
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damn2u 8 yıl

mazbut

150 liraya güç kaynaksız bir kasa pek F/Başarım ürünü sayılmaz.


Alıntı yaptığınız mesajdaki smile'ı değiştirecek kadar nedir gareziniz anlamadım ama bu kasa 150 TL olsada olmasada alınabilirliği yüksek bir kasa. Sonuçta bu forumda bile yer sıkıntısı yüzünden istedikleri gibi kasa bulamayan kullanıcılar var, yani her malın bir alıcısı vardır.
Böyle bir sisteme ASUS M4A78LT-M & Amd Athlon x3 / x4 işlemcili bir sistem kurup lan party kasası bile oluşturabilir kullanıcılar, yani siz boşa endişe yapmışsınız.

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mazbut 8 yıl
met@lrock
Aercool bu fan dizyanını rasgelemi ölçerekmni yapıyor anlamıyorum. Kasa çok toz çekiyor. Ayrıca tasarımı bira daha geliştire bilirlerdi.

Kasa'nın çok toz çekmesi iki şeye işarettir, 1- Çok iyi havalandırıyor, 2- Ortam çok tozlu. 2. Sorunu halledebilirseniz sorun kalmaz.
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serverdx 8 yıl
Qs 200 kullanıcısıyım kasamdan gayet memnunum. Ancak o boyuttaki kasaya 5 adet 12cm fan sığdırabiliyorsunuz. Ayrıca güç kaynağı yukardaydı ters çevirip kasanın üstünü kestim artık havayı kasanın içinden değil dışarıdan alıyor. Ayrıca aldığım zaman 5970 kasanın içine sorunsuz sığıyordu. Kablo toplama kilitleriyle de kabloları görünmeyen yerlere sıkıştırmak yerine kilitleyerek temiz ve düzenli bir görüntü elde ediyorsunuz. Yurtta kaldığım için dönem sonlarında eve giderken de bavuluma koyup gidiyorum.
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met@lrock 8 yıl
Aercool bu fan dizyanını rasgelemi ölçerekmni yapıyor anlamıyorum. Kasa çok toz çekiyor. Ayrıca tasarımı bira daha geliştire bilirlerdi.
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Menow 8 yıl
Çok hoş bir kasa olmuş... Ne yazıkki HTPC topladım :(. Gerçi üzülmem yersiz zira bundan daha ufak ve ATX anakart takılabilen bir kasam var. Akasa'dan...
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DnR 8 yıl
Arkadaşlar bu kasa için HTPC demek pek doğru olmaz, daha çok LanParty kasası. O yüzden dar alan da kısa paslaşmalar yapabilecek gerekli olan tüm donanima destek veriyor. Bunun içine su soğutma da dahil. Ayrıca görsel olarak da oldukça etkileyici. Bütün bunları yaparkan sadece kolunun altında koy git. Mantık bu.

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BluePage 8 yıl
vs-9 aldım şu öndeki pgs arması çok kötü duruyor.. Umarım yeni modellerde armayı daha kaliteli üretirler resmen dökme demire boya vurmuşlar
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eeevrim 8 yıl
Düşük bütçeli kullanıcılar için üretilip birde su soğutma sistemlerine destek sunmak bana göre gereksiz bir ayrıntı olsa da şekil itibariyle oldukça şık bir kasa olmuş
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ScreamAiMFire 8 yıl
50Avro fazla kdv filan derken 150TL ye yakın bir fiyatla giriş yapar.
150TL ye HAF912 varken bu pek ilgi görmez zaten 100TL civarındada VS-9 var.
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saintroyo 8 yıl

ScreamAiMFire

50Avro fazla kdv filan derken 150TL ye yakın bir fiyatla giriş yapar.
150TL ye HAF912 varken bu pek ilgi görmez zaten 100TL civarındada VS-9 var.


bunu atx kasalar ile değil htpc kasalar ile bir tutmak lazım. zaten o amaçla üretilmiştir. bu tür kasalar hoşuma hiç bir zaman gitmese de o amaç doğrulutusunda kullanıcı dostu bir kasaya benziyor.
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AMFİBİ 8 yıl
Boyutlarından dolayı salona lcd tv nin yanına konulup, hem HTPC amaçlı, hem de oyun ve net amaçlı kullanılabilir.
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damn2u 8 yıl
F/P odaklı seçimler için harika bir kasa bence, çok beğendim.
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