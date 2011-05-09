Aerocool'dan kompakt boyutlu yeni oyuncu kasası; Qs-202

Kasa üreticisi Aerocool, düşük bütçeli oyuncular için hazırladığı PGS (Performance Gaming System) serisi yeni kasa modelini kullanıma sunuyor. Qs-202 olarak isimlendirilen mini-tower formundaki yeni model 378 x 200 x 470 mm olarak açıklanan ölçüleriyle kompakt bir yapı segiliyor. 0.6mm kalınlığında çelik yapı kullanılarak hazırlanan tamamı siyah renkli kasa, iki adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Micro ATX anakartlarla uyumlu olan ve su soğutma sistemlerine destek sunan Qs-202'nin ön kısmında 140mm, arka kısmında ise 120mm çapında olan ve 1500 devir/dakika hızında çalışan fanlara yer veriliyor.
Sabit disk kafesi çıkartıldığı takdirde uzunluğu 390mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla kullanılan bilen kasada, su soğutma sistemleri için hortum deliklerine de yer veriliyor. Pencereli yan kapağa sahip olan ve depolama sürücülerinin alet gerektirmeden, hızlı bir şekilde kurulmasına olanak tanıyan Aerocool Qs-202'nin yurt dışı fiyatı 49.90 Avro olarak açıklandı.
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şimdiye kadar kullandığım en sessiz, en serin kasa
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ASUS HD6950 DC2
8GB CORSAIR XMS
CORSAIR HYDRO H80
CORSAIR TX850
OCZ AGILITY3 60GB SSD
WDC WD2002FAEX 2TB
AEROCOOL QS202
150 liraya güç kaynaksız bir kasa pek F/Başarım ürünü sayılmaz.
Alıntı yaptığınız mesajdaki smile'ı değiştirecek kadar nedir gareziniz anlamadım ama bu kasa 150 TL olsada olmasada alınabilirliği yüksek bir kasa. Sonuçta bu forumda bile yer sıkıntısı yüzünden istedikleri gibi kasa bulamayan kullanıcılar var, yani her malın bir alıcısı vardır. Böyle bir sisteme ASUS M4A78LT-M & Amd Athlon x3 / x4 işlemcili bir sistem kurup lan party kasası bile oluşturabilir kullanıcılar, yani siz boşa endişe yapmışsınız.
Kasa'nın çok toz çekmesi iki şeye işarettir, 1- Çok iyi havalandırıyor, 2- Ortam çok tozlu. 2. Sorunu halledebilirseniz sorun kalmaz.
150TL ye HAF912 varken bu pek ilgi görmez zaten 100TL civarındada VS-9 var.
bunu atx kasalar ile değil htpc kasalar ile bir tutmak lazım. zaten o amaçla üretilmiştir. bu tür kasalar hoşuma hiç bir zaman gitmese de o amaç doğrulutusunda kullanıcı dostu bir kasaya benziyor.
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