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Aerocool'un oyuncu kasası XPredator beyazlara büründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
61,2b
1
42
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool geçtiğimiz Kasım ayında pazara sunduğu XPredator oyuncu kasasında kozmetik güncellemeye giderek beyaz renk seçeneği de sunmaya başladı. XPredator White Edition olarak isimlendirilen yeni versiyon, bir önceki modelin kaslı görünümünü koruyor. 600 x 234 x 555 mm boyutlarında olan full tower formundaki kasa, 3.5-inç ve 5.25-inç boyutunda çok sayıda sürücüye aynı anda ev sahipliği yapabiliyor.

Üzerinde yer alan giriş panelinde üç adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, ses/mikrofon ve eSATA portlarına yer verilen kasada ayrıca 6 adet fana kadar destek sunan entegre fan kotnrolcüsü de bulunuyor. Su soğutma sistemleriyle kullanıma hazır olarak gelen kasa 230x200mm boyutlarında ve 750rpm hızında iki fanla gelirken, üst kısımdaki fandan farklı olarak ön kısımdaki diğer fanda beyaz LED'lere de yer veriliyor.

Aerocool tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen XPredator White Edition'ın 129.90 Avro etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine çıkması bekleniyor.

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LiveForSpeed 8 yıl
beyaz olunca ayrıntıları ortaya çıkmış kasanın. fena olmamış.
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
maliahmet
240lira gibi bi fiyattan ülkemize rahatla gelir kdv dahil

düşünüyorumda 300liralık ekran kartı alıcam 240 boş kasaya vermektense uzay montaj yapıp 540liralık ekran kartı almak daha iyi olmaz mı? :)
maliahmet240lira gibi bi fiyattan ülkemize rahatla gelir kdv dahildüşünüyorumda 300liralık ekran kartı alıcam 240 boş kasaya vermekte...
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OSINOS 7 yıl
BU SEFER GÜLDÜRMEDİ..!!!!!
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akifwaleron 8 yıl
Bu kasayı kesinlikle almayı düşünüyorum. Tm fan yuvalarına fan takıp yüksek overclock verimi sağlamak istiyorum.
Şu sandy bridge-e serisi çıksın. Sistemi kurup bu kasaya monte edeceğim
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OoO_21 8 yıl
Beyazlar gerçekten yakışmış kasaya keşke biran önce ülkemizde satışına başlansada high power 1000w'takılı siyah modellerinin fiyatları biraz daha düşse :D
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Pesidelphia 8 yıl
Güzel Olmuş Bak Bu :)
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blackman 8 yıl
===== 8 yil önce A-Open H600B mi aldığımda acayip mutlu idim, dandik beyaz kasaların yanında süpper üstün duruyordu, ağır başlı idi de.
======= Yıllarca beyaz kasalardan nefret ettikten sonra bu model beni utandırdı, çünkü yukarıda arkadaşmızın güzelce özetlediği gibi kasanın "ayrıntıları ortaya çıkmış"
=== Bana çok şık geldi ayrıca, malzeme ve boya kalitesi de göründüğü gibi ise; EN GÜZEL BEYAZ BU BEYAZ diyebilirim, ( bi kaç silverstone hariç )
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Recharged 8 yıl
Gayet güzel duruyor ancak siyah renginin daha fazla tutulacağını düşünüyorum yine.
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Captain Pilot 8 yıl
Ürün gayet güzel.Fakat Haf-X'in daha iyi olduğu düşüncesindeyim.
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bocekgrafik 8 yıl
ozguradam1

beyler şu an piyasadaki en sessiz kasa hangisi?zira yaş geldi 30 a.artık eskisi gibi gösteriş ve performans düşkünü değilim.sessiz bir kasa arıyorum


Sessizlikle birlikte kaliteli ve hava sirkülasyonu yüksek kasalardan istiyorsanız, haberdeki kasanın siyah ve turuncu renkli modlu olanları dahil olmak üzere şu 6 kasadan biri olabilir.

1- Cooler Master Haf X 942 - 932 rev 2. - 922 (Büyükten küçüğe)
2- Zalman GS1200
3- Thermaltake Spedo (İŞlemci için anakart arkasından üfleyen ayrı fanı var)
4- Aerocool XPredator (Siyah veya turuncu model)
1 Yanıt Yanıtla
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ozguradam1 8 yıl bocekgrafik
bocekgrafik
ozguradam1

beyler şu an piyasadaki en sessiz kasa hangisi?zira yaş geldi 30 a.artık eskisi gibi gösteriş ve performans düşkünü değilim.sessiz bir kasa arıyorum


Sessizlikle birlikte kaliteli ve hava sirkülasyonu yüksek kasalardan istiyorsanız, haberdeki kasanın siyah ve turuncu renkli modlu olanları ile bir önceki yazımda ismi geçen 6 kasadan biri olabilir.

1- Cooler Master Haf X 942 - 932 rev 2. - 922 (Büyükten küçüğe)
2- Zalman GS1200
3- Thermaltake Spedo (İŞlemci için anakart arkasından üfleyen ayrı fanı var)
4- Aerocool XPredator (Siyah veya turuncu model)

Bilgi için teşekkürler
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bocekgrafik 8 yıl
Kasanın beyaz olması estetik olarak güzel gözükse de, temiz tutması oldukça zor olacaktır. Özellikle de girintili-çıkıntılı yerlerini temizlemek işkence. Tozlandığı zaman, çok temiz nemli bezlerle bile silseniz, özellikle de yüzeyi pütürlü yerlerdeki kararmaları engellemek imkansız gibi birşey. Yan kapağa fan takmak için hazır yer ayarlamaları güzel ancak, 4 küçük yerine tek büyük olsaydı sessizlik açısından daha iyi olurdu. Küçükler estetik olarak daha güzel görünse de, büyük fanlara nisbeten gürültülü oldukları için pek tercih edilmeyebiliyorlar çünkü.
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umutarslan.com 8 yıl
alito
umutarslan.com
maliahmet240lira gibi bi fiyattan ülkemize rahatla gelir kdv dahil
düşünüyorumda 300liralık ekran kartı alıcam 240 boş kasaya vermektense uzay montaj yapıp 540liralık ekran kartı almak daha iyi olmaz mı? :)
uzay montaj yapmayıp donanımı ezik durumuna düşürmesen olmazmı peki?

sonuçta 1975li yıllardaki gibi komşular eve tv izlemeye gelmiyecek :D benim odamda kim görür kasayı.3yıl önce raidmax ninja aldım şekli güzel diye 190 lira para verdim.Ne kapağı takılı nede bişiyi :D önemli olan performans bnm için :D bide kasalar çok pahalı.240 liraya millet işlemci almıyo gidip tenekeye verilince moralim bozuluyor :
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ozguradam1 8 yıl
beyler şu an piyasadaki en sessiz kasa hangisi?zira yaş geldi 30 a.artık eskisi gibi gösteriş ve performans düşkünü değilim.sessiz bir kasa arıyorum
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alito 8 yıl
umutarslan.com
Orijinalden alıntı: maliahmet240lira gibi bi fiyattan ülkemize rahatla gelir kdv dahil
düşünüyorumda 300liralık ekran kartı alıcam 240 boş kasaya vermektense uzay montaj yapıp 540liralık ekran kartı almak daha iyi olmaz mı? :)

uzay montaj yapmayıp donanımı ezik durumuna düşürmesen olmazmı peki?

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burak9006 8 yıl
3-4 aya tekrar full-tower a geçiş yapacaktım ve almayı düşündüğüm kasalar içinde ilk sıralarda Xpredator vardı, bir yandanda beyaz full-tower arıyordum uygun fiyatlı.
Bu ürün tam istediğim gibi olmuş,umarım en kısa zamanda siyah modelle benzer bir fiyatla ülkemizde de satışa sunulur.
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eXaeL91 8 yıl
Beyaz kasalardan nefret etmeme karşın çok güzel kasa gerek tasarım gerek fonksiyon açısından birinci gelir baya iyi ufak tefek eksiklikler var ama çokta sorun teşkil etmiyor.
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