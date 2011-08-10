Aerocool'un oyuncu kasası XPredator beyazlara büründü

Aerocool geçtiğimiz Kasım ayında pazara sunduğu XPredator oyuncu kasasında kozmetik güncellemeye giderek beyaz renk seçeneği de sunmaya başladı. XPredator White Edition olarak isimlendirilen yeni versiyon, bir önceki modelin kaslı görünümünü koruyor. 600 x 234 x 555 mm boyutlarında olan full tower formundaki kasa, 3.5-inç ve 5.25-inç boyutunda çok sayıda sürücüye aynı anda ev sahipliği yapabiliyor.





Üzerinde yer alan giriş panelinde üç adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, ses/mikrofon ve eSATA portlarına yer verilen kasada ayrıca 6 adet fana kadar destek sunan entegre fan kotnrolcüsü de bulunuyor. Su soğutma sistemleriyle kullanıma hazır olarak gelen kasa 230x200mm boyutlarında ve 750rpm hızında iki fanla gelirken, üst kısımdaki fandan farklı olarak ön kısımdaki diğer fanda beyaz LED'lere de yer veriliyor.





Aerocool tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen XPredator White Edition'ın 129.90 Avro etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine çıkması bekleniyor.