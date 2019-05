Age of Wulin Dövüş Sanatları ve Okulları

“ İyi “, “ Kötü ” ve “ Tarafsız ” dövüş şekillerini daha iyi kavramak için yeni bilgiler

Avrupa’nın önde gelen www.gPotato.eu portalı üzerinden hizmet veren online oyun yayıncılarından Gala Networks Europe Age of Wulin’in okullarının ve onların dövüş stillerini duyurmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır. Macera yüklü MMORPG Age of Wulin’de oyun tarzı ağırlıklı olarak güçlü dövüş yeteneklerinin kombinasyonlarının birleşmesine ve ustalığına bağlı olacak. Farklı okul çeşitleriyle beraber, her okul kendi tekniklerini ve uygulamalarınına sahip olup oyundaki çeşitli uzak doğu dövüş sanadı çeşidini sergileyecek.

Oyuncular değişik geçmişe ve taktiklere sahip olan 8 tane okuldan birine katılma seçeneğine sahip olacak. Oyuncuların seçebilecekleri bu okulların adları Shaolin, Wudang, Emei, Beggars’ Sect, Blissful Valley, Royal Guard, Tang Men, ve Scholar’s Academy. Her okul iyi, kötü ve tarafsız şekilde eğilim gösterecek; her biri kendi kimlik ve felsefesine gore eşsiz bir dövüş sanatı yaratacak.

“ İyi “ okullar özellikle kılıç ve hançer ağırlıklı güçlü yakın dövüş yetenekleri ile karakterize edilecek. Bu okullar: Savaş sopası, göğüs göğüse ve yakın dövüş uzmanı Shaolin okulları, çok yönlü dövüşebilen ve harika kılıç kullanma kabiliyetine sahip Wudang, inanılmaz dayanıklılık ve şifaya kavuşturma yetenekleri olan ve savaşta hançer ile ucu keskin Emei metal çubuğu üzerine uzmanlaşmış Emei , ve son olarakta savaş sopası ve avuç içlerini kullanarak zarar verici hücum yapan Beggars’ Sect



“ Kötü “ okullar zalim teknikleri ve kesici silahları ile tanınmaktadır. Blissful Valley kurnazca ve gizli şekilde yapılan uzaktan mesafeli hücum dövüş stilini ve tuzaklar kullanır, silah olarak ikiz kısa kılıç ve pala kullanır. Bir zamanlar askeri bir kuruluş olan Royal Guard School yüksek hasara uğratabilmenin yanında pençe gibi kötü niyetli silahlar kullanarak uzun zamanlı savunmada yapabilmektedir.

İki kısıma da girmeyen tarafsız okullar ise birbirinden çok farklı değişiklikler göstermektedir. Gizemli Tang Men okulu absorbe etme ve negative buff yetenekleri ile hançer ve gizli silahları kullanma becerisine sahiptir. Scholar’s Academy ise dans gibi gözüken aynı anda bir den fazla rakibe karşı koyabilen akıcı dövüş stili ile tanınmaktadır. Tekme ve ikiz kılıçlarla yakın dövüşe odaklanırlar

Her okul kendi ayrı dövüş stiline sahip olurken, bütün okullar karakterlerinin hava kadar hafif olacakları, duvarları tırnabilecekleri, havada rahatça kayabileceleri ve suda hareket edebilecekleri Hafif Vücut Yeteneklerine sahip olacaklar. Bu yetenekler dövüş hareketleri ile birbirlerini tamamlayabilir, iki yetenek daha geniş bir taktik alanı sağlayabilmek için birleştirilebilir.

Dövüşte başarı hazırlık, yetenek geliştirme ve rakibin kuvvetli ve zayıf yönlerini çalışmak olarak tanımlanacak. Age of Wulin hakkında daha fazla bilgi için basın merkezini düzenli olarak control ediniz.

Age of Wulin İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak 2012’den itibaren gPotato.eu portalında sunulacaktır http://www.gpotato.eu.

