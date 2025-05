Mafia: The Old Country'nin çıkış tarihi ve oynanış fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de epey seveni olan Mafia serisi, bu yıl yeni bir oyunla geri dönecek. Mafia: The Old Country adını taşıyan bu yeni oyun, Mafia 3 ile biraz tökezleyen seriyi köklerine geri döndürecek.

Mafia: The Old Country'nin bu yıl bitmeden oyunseverlerle buluşacağı biliniyordu ama şu ana kadar resmi bir çıkış tarihi açıklanmamıştı. Beklenen o açıklama dün geldi. 2K, The Old Country'nin 8 Ağutos'ta çıkacağını duyurdu. Böylece geçtiğimiz ay gelen sızıntı da doğrulanmış oldu.

Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC (Steam ve GeForce Now üzerinden)'a yönelik olarak satışa sunulacak. Oyun fiyatları şu sıralar 80 dolara doğru ilerliyor olsa da 2K yeni oyununu 50 dolara satışa sunacak. Oyunun ülkemizdeki konsol fiyatı yaklaşık 1950 TL olacak.

Mafia: The Old Country, Hikâye Odaklı Olacak

Mafia: The Old Country seriyi köklerine döndürecek. Çok sevilen ilk oyunu epey andıran The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor. Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya olmayacak. Bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatacak. 2K, bunun öyle uzun saatler gerektirmeyen, başı sonu belli bir oyun olacağını söylüyor. Şirket Mafia 3'ün başarısızlığından ders almış görünüyor.

Mafia: The Old Country için yayınlanan yeni oynanış fragmanını ve yaratıcı ekibin oyunu detaylandırdığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

