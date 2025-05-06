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    Anlık Bildirim

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, 2025'in en çok satan 3. oyunu oldu

    Geçtiğimiz ayın sonunda sürpriz bir şekilde çıkan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oyunseverlerden büyük ilgi görüyor. Oyun daha şimdiden en çok satanlar listesinde 3. sıraya yükseldi.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Tam Boyutta Gör
    2006 yılında çıkan ve bir döneme damga vuran ikonik RPG oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion, yıllar sonra Remastered versiyonuyla geri döndü. Duyurulduktan hemen sonra sürpriz bir şekilde yayınlanan bu Remastered versiyonu, oyunseverlerden büyük ilgi görüyor.

    Rekor sürede 4 milyon oyuncuya ulaşan Oblivion Remastered, sonraki günlerde de hız kesmedi. Öyle ki oyun daha şimdidenbu yıl ABD'de en çok satan üç oyun arasına girmeyi başardı. Oblivion adına daha da etkileyici olanı, oyunun çıktığı gün Game Pass'e gelmesi. Milyonlarca Game Pass abonesinin satın almadan oynayabildiği oyun, buna rağmen etkileyici satış rakamlarına ulaştı.

    Oblivion Remastered, Sadece İki Oyunun Gerisinde Kaldı

    ABD'deki satış rakamları göz önüne alındığında, The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan daha çok hasılat yapan sadece iki oyun var. Bunlardan ilki Monster Hunter Wilds; ikincisi ise Assassin's Creed Shadows.

    Oyunun hem ABD'de hem de Avrupa'da bu ay PlayStation Network'ten en çok indirilen üç oyundan biri olması, bu başarının ABD pazarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

    Diğer yandan Oblivion Remastered ile aynı dönemde çıkmasına rağmen Clair Obscur: Expedition 33 de bu durumdan çok etkilenmiş gibi görünmüyor. Adeta övgülere boğulan, 2025'in en iyi oyunu olduğu söylenen Expedition 33 de daha şimdiden 1 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Üstelik Oblivion gibi o da çıktığı gün Game Pass'e gelmişti.

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