The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, 2025'in en çok satan 3. oyunu oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2006 yılında çıkan ve bir döneme damga vuran ikonik RPG oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion, yıllar sonra Remastered versiyonuyla geri döndü. Duyurulduktan hemen sonra sürpriz bir şekilde yayınlanan bu Remastered versiyonu, oyunseverlerden büyük ilgi görüyor.

Rekor sürede 4 milyon oyuncuya ulaşan Oblivion Remastered, sonraki günlerde de hız kesmedi. Öyle ki oyun daha şimdidenbu yıl ABD'de en çok satan üç oyun arasına girmeyi başardı. Oblivion adına daha da etkileyici olanı, oyunun çıktığı gün Game Pass'e gelmesi. Milyonlarca Game Pass abonesinin satın almadan oynayabildiği oyun, buna rağmen etkileyici satış rakamlarına ulaştı.

Mayısta çıkacak en dikkat çekici 10 oyun 6 gün önce eklendi

Oblivion Remastered, Sadece İki Oyunun Gerisinde Kaldı

ABD'deki satış rakamları göz önüne alındığında, The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan daha çok hasılat yapan sadece iki oyun var. Bunlardan ilki Monster Hunter Wilds; ikincisi ise Assassin's Creed Shadows.

Oyunun hem ABD'de hem de Avrupa'da bu ay PlayStation Network'ten en çok indirilen üç oyundan biri olması, bu başarının ABD pazarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Diğer yandan Oblivion Remastered ile aynı dönemde çıkmasına rağmen Clair Obscur: Expedition 33 de bu durumdan çok etkilenmiş gibi görünmüyor. Adeta övgülere boğulan, 2025'in en iyi oyunu olduğu söylenen Expedition 33 de daha şimdiden 1 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Üstelik Oblivion gibi o da çıktığı gün Game Pass'e gelmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oblivion Remastered, 2025'in en çok satan 3. oyunu oldu