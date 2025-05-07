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    Yeni Battlefield oyunu bu yaz tanıtılacak; Çıkış penceresi de açıklandı

    EA, Battlefield serisinin yeni oyununu bu yaz tanıtmaya hazırlanıyor. Modern savaş temasına dönüş yapacak yapım aynı zamanda Nisan 2026’ya kadar çıkış yapmış olacak.

    EA onayladı, yeni Battlefield oyunu bu yaz tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts (EA), uzun süredir merakla beklenen yeni Battlefield oyunu için tam kapsamlı tanıtımın bu yaz yapılacağını resmen duyurdu. 2021'de çıkan ve ciddi eleştirilere maruz kalan Battlefield 2042’nin ardından serinin yeniden ivme kazanması hedefleniyor. Şirket ayrıca oyunun, daha önce duyurulan 2026 mali yılı bitmeden, yani Nisan 2026’ten önce piyasaya sürüleceğini bir kez daha teyit etti.

    Yeni Battlefield’ın ayak sesleri yakınlaşıyor

    EA CEO’su Andrew Wilson, şirketin 2025 mali yılı 4. çeyrek raporu kapsamında yaptığı açıklamada, yaz aylarında yeni Battlefield oyununu tanıtacaklarını doğruladı. Tanıtımın, büyük ihtimalle Summer Game Fest 2025 kapsamında yapılması bekleniyor.

    Wilson daha önce, Battlefield oyununun çıkış tarihinin ertelenebileceğini ima etmişti. O dönemki açıklamalar, dolaylı olarak GTA 6’nın aynı döneme denk gelmesinin yaratacağı rekabetle ilgiliydi. Ancak Rockstar Games’in oyunu 26 Mayıs 2026’ya ertelemesiyle birlikte EA, kendi çıkış planına sadık kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla oyun, firmanın 2025 mali yılı bitmeden (Nisan 2026’da bitiyor) bekleyenleriyle buluşacak.

    Öte yandan Mart ayından bu yana yürütülen kapalı testler kapsamında bazı oynanış görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler, serinin modern savaş temasına sadık kalacağını ve Battlefield 2042’de tepki çeken bazı tasarım kararlarından geri adım atıldığını gösteriyor. Özellikle geleneksel sınıf sistemi ve daha kompakt, görev odaklı haritaların geri döneceği öne çıkıyor. Şirket, Mayıs ayı boyunca Avrupa, Kuzey Amerika ve belirli Asya bölgelerinde daha fazla oyuncuya erişim sağlayarak test süreçlerini de genişletecek.

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    fırının ışığı yanıyor ama ısıtmıyor necip fazıl kısakürek kapak sözleri bulgaristan teknoloji market hiç arkadaşım yok nasıl arkadaş edinebilirim hamama giderken ne alınır

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