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    Yeni GTA 6 fragmanı izlenme rekorları kırarken, ilk fragmanı beşe katladı

    Bu hafta yayınlanan yeni GTA 6 fragmanı öyle büyük ilgi gördü ki daha önce hiçbir videonun ulaşamadığı izlenme rakamlarına ulaştı; Çok ses getiren o ilk fragmanı bile beşe katladı.

    GTA 6 fragmanından rekor Tam Boyutta Gör
    Bu hafta oyun dünyasına damga vuran gelişme yeni GTA 6 fragmanının yayınlanması oldu. 2023'ün aralık ayında yayınlanan ilk fragmanıyla epey ses getiren GTA 6, bu kez çıtayı daha da yükseltti. Fragmanda gözler önüne serilen grafik kalitesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, oluşan bu heyecan başka insanları da fragmana çekti. Günün sonunda ortaya, Rockstar Games'i fazlasıyla memnun edecek bir tablo çıktı.

    2023'te yayınlanan ilk GTA 6 fragmanı, 24 saatte 93 milyon izlenmeye ulaşmıştı ki aslında o da oyun fragmanları adına bir rekordu. Bu ikinci fragmanın aynı dönemdeki izlenme sayısı ise 475 milyon olarak açıklandı. Yani bu yeni fragman, rekor kıran o ilk fragmanı bile beşe katladı.

    GTA 6 Fragmanı, İlk 24 Saatte En Çok İzlenen Video Oldu

    Rockstar Games bunun sadece oyun fragmanları için değil, çevrimiçi yayınlanan tüm videolar için bir rekor olduğunu söylüyor. Daha önce Deadpool & Wolverine filminin fragmanı ilk 24 saatte 365 milyon izlenme almıştı. Disney o dönemde bunun bir rekor olduğunu açıklamıştı. GTA şimdi o rekoru kırmakla kalmadı, epey de bir geliştirdi.

    GTA 6 fragmanına ilgi o kadar yüksek ki fragmanda çalan şarkının Spotify'daki dinlenme sayısı 24 saatte yüzde 182 bin arttı.

    GTA 6 fragmanlarının gördüğü bu yoğun ilgi, 26 Mayıs 2026'da çıkacak olan oyunun bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici ilk gün performanslarından birine doğru emin adımlarla yürüdüğünü gösteriyor.

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