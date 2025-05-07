GTA 6 ve GTA 5'in grafikleri karşılaştırıldı: Yeni bir görsel devrim!

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6'nın ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte oyun dünyasında heyecan yeniden zirveye çıktı. Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu için ilgi yeniden artarken, GRIZZLY BEAR isimli bir içerik üreticisi, GTA 6 ile GTA 5'in grafiklerini ve detaylarını karşılaştıran basit ama son derece etkileyici bir video paylaştı.

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Yapılan kıyaslama karakterlerden-ışıklandırmaya, dokulardan-nesnelerin davranışlarına kadar pek çok detayı gözler önüne seriyor. Videoyu izlediğinizde GTA 6'nın neredeyse her alanda hissedilir bir ilerleme kaydettiğini açıkça görebiliyorsunuz. Karakter modelleri çok daha detaylı, ışıklandırma daha doğal, sokaklar ise yepyeni bir dokuya sahip.

Tam Boyutta Gör

Görsel altyapı baştan aşağı yenilenmiş gibi

Oyundaki animasyonlar – özellikle karakterlerin yüz ifadeleri ve vücut hareketleri – sadece geliştirilmiş gibi değil, bambaşka bir seviyeye taşınmış gibi görünüyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Rockstar yalnızca grafiklerin kalitesini artırmakla kalmamış, adeta oyunun görsel altyapısını baştan tasarlamış gibi bir his uyandırdığı söylenebilir.

Merakla beklenen oyun için tarih de belli oldu. Daha önce 2025 olarak duyurulan çıkış tarihi, yapılan bir güncellemeyle 26 Mayıs 2026 olarak revize edildi. Bu erteleme GTA hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da, sunulan görsel şölen ve vaat edilen zengin oyun dünyası, beklemeye değeceğinin sinyallerini veriyor. Rockstar Games, bir kez daha çıtayı yükselterek oyuncuları büyüleyici bir dünyaya davete edecek. Biraz daha sabır...

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