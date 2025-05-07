Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 ve GTA 5'in grafikleri karşılaştırıldı: Yeni bir görsel devrim!

    GTA 6'nın grafiksel olarak GTA 5'e kıyasla dev bir sıçrama yaptığını gösteren karşılaştırma videosu yayınlandı. Görseller, Rockstar'ın grafik motorunu adeta baştan tasarladığını ortaya koyuyor.

    GTA 6 ve GTA 5 grafikleri karşılaştırıldı: Yeni bir görsel devrim Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6'nın ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte oyun dünyasında heyecan yeniden zirveye çıktı. Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu için ilgi yeniden artarken, GRIZZLY BEAR isimli bir içerik üreticisi, GTA 6 ile GTA 5'in grafiklerini ve detaylarını karşılaştıran basit ama son derece etkileyici bir video paylaştı.

    Yapılan kıyaslama karakterlerden-ışıklandırmaya, dokulardan-nesnelerin davranışlarına kadar pek çok detayı gözler önüne seriyor. Videoyu izlediğinizde GTA 6'nın neredeyse her alanda hissedilir bir ilerleme kaydettiğini açıkça görebiliyorsunuz. Karakter modelleri çok daha detaylı, ışıklandırma daha doğal, sokaklar ise yepyeni bir dokuya sahip.

    GTA 6 ve GTA 5 grafikleri karşılaştırıldı: Yeni bir görsel devrim Tam Boyutta Gör

    Görsel altyapı baştan aşağı yenilenmiş gibi

    Oyundaki animasyonlar – özellikle karakterlerin yüz ifadeleri ve vücut hareketleri – sadece geliştirilmiş gibi değil, bambaşka bir seviyeye taşınmış gibi görünüyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Rockstar yalnızca grafiklerin kalitesini artırmakla kalmamış, adeta oyunun görsel altyapısını baştan tasarlamış gibi bir his uyandırdığı söylenebilir.

    Merakla beklenen oyun için tarih de belli oldu. Daha önce 2025 olarak duyurulan çıkış tarihi, yapılan bir güncellemeyle 26 Mayıs 2026 olarak revize edildi. Bu erteleme GTA hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da, sunulan görsel şölen ve vaat edilen zengin oyun dünyası, beklemeye değeceğinin sinyallerini veriyor. Rockstar Games, bir kez daha çıtayı yükselterek oyuncuları büyüleyici bir dünyaya davete edecek. Biraz daha sabır...

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Pc.programcı +58 MühendisMurat +45 faniseyler +45 TITAN +35 Cerkezyalcin +28 asus1981 +27 İl teber +27 gcb1903 +24 sendemail +24 RaptorFX +24 RocK__StaR +21 themaniak +21 emrekaradag +21 Fhalei +20 SquidGame +20 erdem552 +19 Muhammed Taha Türk +17 Nehalem +17 Alpayan01 +16 Jack! +16 CaglarAkcam +16 5erafett1n +15 LaciRomantik +15 VaporWave +14 end0plazmikretikulum +14
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    150 Kişi Okuyor (42 Üye, 108 Misafir) 23 Masaüstü 127 Mobil
    DissHeytan, solayak27, VictorFilinta ve 31 üye daha okuyor
    D
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2363 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kıyaslama, karşılaştırma ve
    8 etiket daha gta 5 grafik gta 6 grand theft auto 6 detay Teknoloji Haberleri Yazılım Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı359b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rehberim başka telefonda çıkıyor topran ne malı bmw 320i kronik sorunları şarap sarhoş eder mi ford connect teyp kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum