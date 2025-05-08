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    AMD Adrenalin 25.5.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 25.5.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürücü birden fazla oyuna FSR 4.0 desteği getiriyor. İşte detaylar...

    AMD Adrenalin 25.5.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 25.5.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? 

    AMD Adrenalin 25.5.1 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 25.5.1 sürücüsü, AMD Radeon RX 9070 GRE ekran kartıi, Doom: The Dark Ages ve F1 25 için destek getiriyor. Ayrıca FSR 4.0, Frostpunk 2, Ghost of Tsushima, The Finals, Everspace 2, Fort Solis, Warhammer 40,000: Darktide ve Influx Redux dahil 7 oyuna daha eklendi.

    Çözülen sorunlara gelirsek, Metro Exodus Enhanced Edition ve Civilization VII'de yaşanan çökme sorunları artık düzeltildi. Devam eden sorunlar arasında ise, The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077,Monster Hunter Wilds ve Call of Duty: Warzone Sezon 03 özelinde sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.5.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

    • Doom: The Dark Ages - Oyun Desteği
    • F1 25 - Oyun Desteği
    • Ghost of Tsushima - FSR 4
    • Frostpunk 2 - FSR 4
    • Everspace 2 - FSR 4
    • Fort Solis - FSR 4
    • Warhammer 40,000: Darktide - FSR 4
    • The Finals - FSR 4
    • Influx Redux - FSR 4
    • Marvel Rivals - HYPR-Tune desteği
    • Grand Theft Auto V Enhanced - HYPR-Tune desteği
    • Kingdom Come Deliverance II - HYPR-Tune desteği
    • Path of Exile 2 - HYPR-Tune desteği
    • Marvel's Spider-Man 2 - HYPR-Tune desteği

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • Bazı Ryzen AI Max ve Max+ serisi ürünlerde fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği kullanılarak sürücü kurulumu yapıldıktan sonra entegre kameranın algılanamaması sorunu yaşanabiliyor.
    • AMD Radeon RX 9000 Serisi grafik ürünlerine yükseltme yaptıktan sonra AMD Yazılımı: Adrenalin Edition kullanıcı arayüzünde AMD Chat kurulumu sırasında kurulum ilerlemesi sürekli olarak %0 olarak gösterilebilir.
    • Radeon RX 9000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde SteamVR kullanıldığında bellek sızıntısı nedeniyle sistem çökmesi gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların SteamVR ayarlarında Hareket Düzeltmeyi kapatmaları önerilir.
    • Metro Exodus Enhanced Edition oynarken ara sıra uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı görülebilir.
    • Civilization VII'yi Anti-Lag etkinken yüklerken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı görülebilir.

    Bilinen Sorunlar

    • The Last of Us Part 2'yi oynarken ara sıra uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı görülebilir.
    • Radeon RX 7000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde 80 Hz veya 90 Hz yenileme hızında bazı VR kulaklıklarla oyun oynarken takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak yenileme hızını değiştirmeleri önerilir.
    • Cyberpunk 2077 oynarken aralıklı sistem veya uygulama çökmeleri gözlemlenebilir
    • Ryzen 9 9950X entegre grafikli Radeon RX 9000 serisi grafik ürünlerinde Battlefield 1'de başlatma başarısızlığı gözlemlenebilir. Bu sorunları yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak sistem BIOS'unda entegre grafikleri (iGPU) devre dışı bırakmaları önerilir.
    • AMD Yazılımı: Adrenalin Edition kullanıcı arayüzü masaüstü içerik menüsünden veya sistem tepsisinden başlatıldığında, başlatmada aralıklı başarısızlıklar görülebilir.
    • Radeon Anti-Lag ve Instant Replay açıkken Monster Hunter Wilds oynarken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı görülebilir.
    • Radeon RX 7000 serisi grafik ürünlerinde BattleField oynarken eserler veya bozulmalar ortaya çıkabilir.
    • AMD Radeon Boost için kullanıcı arayüzünde Kalite ve Performans seçimleri tersine çevrilebilir.
    • Bazı AMD Grafik Ürünlerinde Call of Duty: Warzone Sezon 03 Verdansk haritasını oynarken takılmalar gözlemlenebilir.
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