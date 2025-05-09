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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Deadtime Defenders ve Touch Type Tale, dün akşam saatlerinde erişime açıldı. Bunlar arasından Deadtime Defenders, RPG öğeleri ve özelleştirme seçenekleri ile tek oyunculu bir looter-shooter oyunu. Touch Type Tale ise, RTS oyuncularını bile memnun edecek, hikaye açısından zengin bir strateji oyunu. İlk olarak 2024'te piyasaya çıkan yapım hem tek oyuncu hem de çevrimiçi desteğine sahip. mekaniklere sahip.

Her iki hediye, 8 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı 4 gün önce eklendi

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı