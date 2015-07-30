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AIDA64 uygulamasının yeni versiyonu çıktı, indirebilirsiniz!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
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Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AIDA64 uygulamasının yeni versiyonu çıktı, indirebilirsiniz!
 
Bilgisayar bileşenleri hakkında önemli bilgiler veren ayrıca sahip olduğu test modülleriyle performans ölçümü de yapabilen AIDA uygulamasının yeni versiyonu çıktı. Yıllardır geliştirilen uygulamanın 5.30 sürümü yeni nesil donanımlara destek getiriyor. Bu sürümle birlikte geliştirici ekip aynı zamanda Tizen işletim sistemiyle uyumlu bir versiyonu da duyurdu. Takip edenler bilir, AIDA'nın hali hazırda Android, IOS ve Windows Phone versiyonları da bulunuyor.
Şimdi isterseniz dikkat çeken bazı yeni özelliklere göz atalım. 
- Ekran kartı tarafında AMD'nin Radeon 300 serisi ve Fury ailesine, Nvidia'da ise GeForce GTX 980 Ti ve Tesla M60'a destek geliyor.
- Depolama tarafında ise Kingston'ın HyperX Savage, OCZ'nin Trion 100 ve Vector 180 SSD modelleri desteğe kavuşan sürücüler arasında yer alıyor.
- CUDA 7.0 ve OpenCL 2.1 desteğinin yanında Intel'in Broadwell serisi işlemcileri için AVX ile FMA hızlandırılmış 64-bit testler. 
- Uyumlu sensörler ile 0.01 derece ölçeğinde sıcaklık takibi. 
- Yeni çıkan Tizen versiyonunda kullanıcılar işlemci bilgisi ve gerçek zamanlı saat hızı ölçümü, ekrna boyutu ve piksel yoğunluğu, kamera bilgisi, pil seviyesi ve sıcaklık ile OpenGL ES uumlu GPU bilgilerini görebiliyor, daha pek çok önemli değeri takip edebiliyorlar.  
AIDA64'ü indirmek için;

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Led Zeppelin 4 yıl
Speecy daha iyi bence :)
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V4LKyR 4 yıl
İlginç bir haber. Neden böyle bir haber yaptınız anlamadım.
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