Akdeniz Pe-Tur Seyahat Acentesi, Ar-Ge merkezi açtı

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Turizmci Mustafa Oğuz Akdeniz tarafından, 1982 yılında kurulan Akdeniz Pe-Tur Seyahat Acentesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komisyonun onayı ile AR-GE merkezi açtı.

Beş turizm projesi 5.3 milyon lira

39 uzman personelin görev aldığı AR-GE merkezinde, aynı anda 5 projenin yürütülmesine başlandı. Projelerin yaklaşık bedelinin 5.3 milyon TL olduğu açıklandı. AR-GE merkezinde birçok proje üzerinde çalışıldığını belirten Akdeniz Pe-Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oğuz Akdeniz, merkezde yurt dışına teknoloji ihracatı yapılacak projeler de üreteceklerini belirtti.

AR-GE merkezinin Türk turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Mustafa Oğuz Akdeniz şunları söyledi: “AR-GE merkezimiz de ‘Kötüye Kullanımdaki Verilerin Turizm Sektörü Özelinde Analiz ve Uyarı Sistemi’, ‘Servis Sağlayıcılar ile Çok Katmanlı Jenerik Mutabakat Sistemi’, ‘Kötüye kullanımdaki verilerin Turizm Sektöründeki Ön Analizi’ gibi Türkiye turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretilecek. Yenilikçi, optimize ve günümüz sektör teknolojisinin ileriye taşıyacağız.”

“Yürütülmekte olan aktif 5 projenin yaklaşık bedelleri 5.3 milyon TL civarında olacak. Projeler mevcut şirket bünyesinde yürütüldüğü ve yatırımlar proje bazlı/proje maliyeti olarak değerlendirildiği için, yeniden yapılmış bir yatırım veya bu konuda verilebilecek spesifik bir rakam ayrıca mevcut değil. Öncelikli olarak Akdeniz Pe-Tur’un B2B online satış platformu Biletbank bünyesinde kullanacağımız projelerin ilerleyen dönemde yurt içi ve yurt dışı turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullanımına sunulması planlıyoruz”

Teknolojiye yapılan yatırımlar

Şirketinin 2012 yılında EGGE (Bilişim, Telekomünikasyon, Turizm, Ticaret Sanayi LTD) şirketini kurduğunu ve EGGE ile birlikte Akdeniz Pe-tur hem kendi bünyesinde hem de turizm sektöründe teknoloji ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek konuma geldinie değinen Mustafa Oğuz Akdeniz bunları şöyle anlattı:

“Uçak bileti alan müşterilerin son dönemlerde online bilet alma alışkanlıklarının artması ile birlikte nihai yolcuya hizmet vermek için 2015 yılında “turna.com”u faaliyete geçirdik. 2018 yılı itibarı ile de Türkiye’nin en büyük 3 online bilet satış acentesinden biri olduk. Platform acenteler acısından satış yapma kolaylığının dışında, anlık raporlara erişip daha iyi organize olmalarını sağlıyor. Fonksiyonel özelliklerine ek olarak 7/24 acentelere hizmet veriyoruz. 20 kişilik eğitimli operasyon merkez ekibimiz, kendi içinde geliştirdiği mesajlaşma yöntemi ile soru ve sorunlara hızlı bir şekilde cevap veriyor.”

“Biletbank satış platformu, acentelere ayrıca pazarlama faaliyetlerinde ve insan gücünde maliyet avantajı sağlıyor. Sunduğu online çözümlerle zamanı daha verimli kullanma imkânı veriyor. Şirketin büyüme stratejilerinin en başında mevcut yurtiçi ve yurtdışı satış ağını genişletmek, dünyada sektörde söz sahibi olacak global bir oyuncu olmak amacındayız. Hali hazırda işbirliği yaptığımız ülkelerdeki ortaklarımıza ek olarak stratejik önemine göre yurtdışında kendi yapılanmamıza gitmek veya lider ile ortaklık veya içerik sağlayıcı konuma gelerek seyahat sektöründe tüm dünyaya hizmet vermek hedefindeyiz.”

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