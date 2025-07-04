BYD, Meksika'da fabrika kurma planlarını rafa kaldırdı

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Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Meksika’da kurmayı planladığı elektrikli araç fabrikasını ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının neden olduğu jeopolitik belirsizlikler nedeniyle askıya aldı. Bloomberg’in bugünkü haberine göre şirket, Amerika kıtasındaki genişleme planlarını tamamen iptal etmese de yeni bir yatırım için şu an herhangi bir takvim belirlemedi.

BYD’nin başkan yardımcısı Stella Li, Brezilya'nın Bahia eyaletinde verdiği röportajda, “Jeopolitik gelişmeler otomotiv sektörünü doğrudan etkiliyor. Artık herkes yurtdışı stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Karar almadan önce daha fazla netlik bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şubat 2024’te BYD Meksika Müdürü Zou Zhou, şirketin ülkede bir elektrikli araç fabrikası kurmayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Hatta geçen yıl Bloomberg, BYD'nin Meksika’da üç farklı lokasyon üzerinde aktif araştırmalar yaptığını ancak ABD’deki başkanlık seçiminin sonucunu beklemek için bu süreci durdurduğunu yazmıştı.

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Bu yıl mart ayında ise Financial Times, Çin hükümetinin BYD’nin Meksika fabrikası için onay vermekte isteksiz davrandığını, çünkü bu tesiste geliştirilecek akıllı otomobil teknolojilerinin ABD’ye sızabileceğinden endişe ettiğini bildirmişti.

Diğer yandan BYD, küresel genişlemesine Asya dışındaki ilk binek araç fabrikasını Brezilya’da faaliyete geçirerek devam ediyor. Şirketin Özbekistan ve Tayland’daki üretim tesisleri halihazırda faaliyet gösteriyor. Ayrıca Macaristan ve Türkiye'de yer alıp doğrudan Avrupa pazarını hedef alan fabrikalar da yolda.

Bu gelişmeler, BYD’nin Kuzey Amerika pazarı için nasıl bir strateji belirleyeceği konusundaki belirsizlikleri artırırken, şirketin küresel elektrikli araç pazarındaki büyüme planlarını da yeniden şekillendirmesine neden olabilir.

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BYD, Meksika'da fabrika kurma planlarını rafa kaldırdı

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