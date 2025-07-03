Ford E-Transit Custom'ın dört tekerlekten çekişli versiyonu duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Ford'un ticari araç birimi Ford Pro, Türkiye'de üretilen E-Transit Custom'ın dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonunu duyurdu. Yeni modelin 2026 baharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket, teknik veriler konusunda henüz ayrıntı paylaşmadı, ancak AWD sisteminin genel yapısıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

Yeni modelde, Ford E-Transit Custom'ın arkadan itişli mevcut versiyonuna ek olarak ön aksta da bir elektrikli sürüş ünitesi bulunacak. Bu çift motorlu yapı sayesinde dört tekerleğe bağımsız tork aktarımı sağlanarak, dik yokuşlar ve kaygan zeminlerde daha yüksek çekiş ve gelişmiş sürüş dinamikleri sunulacak.

AWD versiyonla ilgili güç veya performans değerleri henüz açıklanmadı. Ancak Ford, bu yeni versiyonun özellikle yüksek çekiş gücüne ihtiyaç duyan müşterilere yönelik olduğunu belirtiyor. İskandinavya, Alpler ve İskoçya gibi zorlu koşullarda çalışan işletmelerin ve kamp/karavan tipi hobi araçları kullanan bireysel müşterilerin hedeflendiği vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut arkadan itişli E-Transit Custom, 64 kWsa kapasiteli NMC batarya ile geliyor ve arka aksta 100, 160 veya 210 kW güç sunan motor seçenekleri barındırıyor. WLTP menzili maksimum 337 km, 125 kW hızlı şarj desteği ile %10’dan %80’e dolum süresi ise 39 dakika. Araç, 1.011 kg’a kadar taşıma kapasitesi, 6.8 m3 yük hacmi ve 2.3 ton çekme kapasitesi sunuyor.

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Bilindiği üzere, Ford E-Transit Custom, Volkswagen Ticari Araçlar tarafından satılan e-Transporter modeline de altyapı oluşturuyor. İki araç da aynı teknik özellikleri paylaşıyor ve Türkiye’deki aynı fabrikada üretiliyor. Bu nedenle, VW’nin de yakında dört tekerlekten çekişli bir e-Transporter versiyonunu (4MOTION) duyurması olası görünüyor.

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