Ford E-Transit Custom'ın dört tekerlekten çekişli versiyonu duyuruldu

Yeni modelde, Ford E-Transit Custom'ın arkadan itişli mevcut versiyonuna ek olarak ön aksta da bir elektrikli sürüş ünitesi bulunacak. Bu çift motorlu yapı sayesinde dört tekerleğe bağımsız tork aktarımı sağlanarak, dik yokuşlar ve kaygan zeminlerde daha yüksek çekiş ve gelişmiş sürüş dinamikleri sunulacak.
AWD versiyonla ilgili güç veya performans değerleri henüz açıklanmadı. Ancak Ford, bu yeni versiyonun özellikle yüksek çekiş gücüne ihtiyaç duyan müşterilere yönelik olduğunu belirtiyor. İskandinavya, Alpler ve İskoçya gibi zorlu koşullarda çalışan işletmelerin ve kamp/karavan tipi hobi araçları kullanan bireysel müşterilerin hedeflendiği vurgulanıyor.
Bilindiği üzere, Ford E-Transit Custom, Volkswagen Ticari Araçlar tarafından satılan e-Transporter modeline de altyapı oluşturuyor. İki araç da aynı teknik özellikleri paylaşıyor ve Türkiye’deki aynı fabrikada üretiliyor. Bu nedenle, VW’nin de yakında dört tekerlekten çekişli bir e-Transporter versiyonunu (4MOTION) duyurması olası görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: