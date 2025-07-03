Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda, eylül ayında elektrikli station wagon konseptini tanıtacak

    Skoda, SUV modellerin ele geçirdiği otomotiv dünyasında station wagonları desteklemeyi sürdürüyor. Şirket, elektrikli Octavia Combi'nin ön gösterimi olan bir konsept araç tanıtmaya hazırlanıyor.

    Skoda, eylül ayında elektrikli station wagon konseptini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Station wagonlar artık aileler için varsayılan tercih olmayabilir ancak tamamen unutulmuş da değiller. Skoda, bu pratik ve yere yakın gövde tipine bağlı kalan az sayıdaki üreticiden biri ve bu geleneği tamamen elektrikli yeni bir modelle sürdürmeye hazırlanıyor. Skoda, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda yeni nesil Octavia Combi’nin elektrikli konseptini görücüye çıkaracak.

    İlk olarak 2023’te “ferah” bir elektrikli station wagon olarak ipuçları verilen model, hem aileleri hem de ticari kullanıcıları hedefliyor. Yaklaşık 4.7 metre uzunluğa sahip olması beklenen aracın, o dönem yayınlanan render görüntülerinde keskin hatlar, büyük jantlar ve sportif bir siluet öne çıkmıştı.

    Başlangıçta 2026’da satışa sunulması planlanan ancak ertelenen elektrikli Combi, Volkswagen Grubu’nun yeni nesil Golf’te de kullanacağı SSP platformu üzerinde yükselecek. Her ne kadar elektrikli versiyon geliştiriliyor olsa da mevcut Octavia’nın yerini doğrudan almayacak. Skoda, içten yanmalı motorlu Octavia ailesini sunmaya devam edecek. Bu kapsamda; benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler de satışta kalacak.

    Skoda, SUV egemenliğindeki pazarda elektrikli station wagon ile fark yaratmayı hedefliyor. Yeni Octavia Combi EV, hem geleneksel kullanıcıları hem de elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen aileleri hedefliyor.

    Skoda, eylül ayında elektrikli station wagon konseptini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Octavia Combi, 2025 yılının ilk beş ayında Avrupa'da 81.353 adetle Skoda’nın en çok satan modeli olmayı sürdürdü. Bu da station wagon formatının hala önemli bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. 2019’da tanıtılan mevcut nesil, 2024’te makyajlanmıştı. Skoda’nın, modelin yüksek popülaritesine bağlı olarak 2030 sonrası üretime devam etmesi bekleniyor.

    Elektrikli tarafta ise Skoda, Mayıs 2025’te Avrupa genelinde 14.290 adet EV satışıyla Tesla’yı geride bırakarak kıtanın en çok satan ikinci elektrikli araç markası oldu. Bu başarıda Enyaq ailesine katılan Elroq SUV modelinin payı büyük.

    Skoda'nın elektrikli araç planları netleşiyor

    Skoda’nın elektrikli gelecek planları da netleşiyor. 2026’da, Volkswagen ID.2 ve Cupra Raval ile aynı platformu paylaşacak olan uygun fiyatlı Epiq SUV tanıtılacak. Ayrıca, Vision 7S konseptinin üretim versiyonu da aynı yıl piyasaya çıkacak. Bu model, Enyaq ve Elroq’un üzerinde konumlanacak ve içten yanmalı Kodiaq ile birlikte Skoda’nın büyük SUV segmentinde yer alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 1.6 hdi babam annemi aldatıyor ne yapmalıyım nankang lastik yorumları ne var ne yok sorusuna cevap webasto nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum