Skoda, eylül ayında elektrikli station wagon konseptini tanıtacak

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Tam Boyutta Gör Station wagonlar artık aileler için varsayılan tercih olmayabilir ancak tamamen unutulmuş da değiller. Skoda, bu pratik ve yere yakın gövde tipine bağlı kalan az sayıdaki üreticiden biri ve bu geleneği tamamen elektrikli yeni bir modelle sürdürmeye hazırlanıyor. Skoda, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda yeni nesil Octavia Combi’nin elektrikli konseptini görücüye çıkaracak.

İlk olarak 2023’te “ferah” bir elektrikli station wagon olarak ipuçları verilen model, hem aileleri hem de ticari kullanıcıları hedefliyor. Yaklaşık 4.7 metre uzunluğa sahip olması beklenen aracın, o dönem yayınlanan render görüntülerinde keskin hatlar, büyük jantlar ve sportif bir siluet öne çıkmıştı.

Başlangıçta 2026’da satışa sunulması planlanan ancak ertelenen elektrikli Combi, Volkswagen Grubu’nun yeni nesil Golf’te de kullanacağı SSP platformu üzerinde yükselecek. Her ne kadar elektrikli versiyon geliştiriliyor olsa da mevcut Octavia’nın yerini doğrudan almayacak. Skoda, içten yanmalı motorlu Octavia ailesini sunmaya devam edecek. Bu kapsamda; benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler de satışta kalacak.

Skoda, SUV egemenliğindeki pazarda elektrikli station wagon ile fark yaratmayı hedefliyor. Yeni Octavia Combi EV, hem geleneksel kullanıcıları hem de elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen aileleri hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Octavia Combi, 2025 yılının ilk beş ayında Avrupa'da 81.353 adetle Skoda’nın en çok satan modeli olmayı sürdürdü. Bu da station wagon formatının hala önemli bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. 2019’da tanıtılan mevcut nesil, 2024’te makyajlanmıştı. Skoda’nın, modelin yüksek popülaritesine bağlı olarak 2030 sonrası üretime devam etmesi bekleniyor.

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Elektrikli tarafta ise Skoda, Mayıs 2025’te Avrupa genelinde 14.290 adet EV satışıyla Tesla’yı geride bırakarak kıtanın en çok satan ikinci elektrikli araç markası oldu. Bu başarıda Enyaq ailesine katılan Elroq SUV modelinin payı büyük.

Skoda'nın elektrikli araç planları netleşiyor

Skoda’nın elektrikli gelecek planları da netleşiyor. 2026’da, Volkswagen ID.2 ve Cupra Raval ile aynı platformu paylaşacak olan uygun fiyatlı Epiq SUV tanıtılacak. Ayrıca, Vision 7S konseptinin üretim versiyonu da aynı yıl piyasaya çıkacak. Bu model, Enyaq ve Elroq’un üzerinde konumlanacak ve içten yanmalı Kodiaq ile birlikte Skoda’nın büyük SUV segmentinde yer alacak.

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Skoda, eylül ayında elektrikli station wagon konseptini tanıtacak

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