Alcatel IDOL 5 incelemesi "Yeni IDOL'ümüz mü?"

Bu videoda Alcatel'in ülkemizdeki yeni amiral gemisi IDOL 5'in tasarımına yakından bakıyor, donanımsal anlamda değerlendiriyor, kamerası, bataryası, günlük deneyimi, her detayıyla sınıyoruz.

Bir yıllık arada Shine Lite, POP 4 6, sonra 6 inç olanı ve A5 LED gibi modeller çıktı ki onların da incelemelerini sitemizde bulabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan IDOL serisinin yeni varisi, Alcatel’in Türkiye’deki amiral gemisi diyebileceğim IDOL 5’e bakalım.



Kutusu IDOL 4’ün sanal gerçeklik gözlüklü, devasa kutusuna kıyasla gayet sade tutulmuş, temel özelliklerinin vurgulandığı normal bir kutu. İçinden telefonun kendisi, 5V 1 amperlik adaptörü, 1 metrelik yeterince dirayetli Micro USB kablosu ve bir kulaklık çıkıyor.



Kulaklık bir defa kulak içi bir kulaklık değil, kulağımda durmadı, dışarı ses veriyorlar. Hoparlör haznesi ve kablosu da güven vermedi açıkçası. Maksimum sesi, detayı, bas tiz ayrımı, kutudan çıkan bir kulaklık tanımına uyuyor. Mikrofonuyla daha çok telefon görüşmeleri için kullanılabilir.



Siyah ve gümüş renk seçeneğiyle gelen telefon 14.8cm boyunda, 7.3cm eninde ve 7.5mm kalınlığında, ki çoğu rakibinden ince olduğunu belirteyim, 155 gram ağırlığında. 5.2 inç ekranının kasasına oranı %69 civarı, fiyat segmenti için hepten sıradışı değil ama biraz daha iyi olabilirdi. Tutması, ekrana hakim olması ne kolay ne zor, kavisli yapısıyla, pürüzsüz diri metal kapağıyla, metal hissiyatı çok kuvvetli değil lakin tutması hoş, hem de şık görünen bir gövdesi var.



Üst barda özçekim kamerası, genişçe bir ahize, beyaz renkli flaş ve çok renkli bildirim LED’i, altta gayet geniş bir alanda sanal butonlar var, Alcatel bu boş alanı IDOL 5S’te stereo hoparlörlerle değerlendirmiş.



2.5D, fark edilmeyecek kadar hafif kavisli, Dragontail ile güçlendirilen camdan sonra elmas kesim plastik çerçeveler bizleri karşılıyor, telefonu şık gösteren bir parlaklık katmış.



Sağda dokulu güç ve ses ayarı butonları ki erişmeleri kolay, geri dönütleri iyi, solda ise SIM ve Micro SD girişi var. Yukarıda 3.5mm jack ve altta sağdan sola sırayla hoparlör, Micro USB girişi ve mikrofonu görüyoruz, Alcatel kendi içerisindeki telefonlardan ayrışmak için bu telefona Tip C portu koyabilirdi.



Arkada neredeyse çıkıntısız kamera, çift ton LED flaş, olması gereken yerde bir parmak izi okuyucu ve şık bir IDOL logosu var. Sinyal geçişi için alt ve üst kısmında plastiğin kullanılması gayet doğal ama çerçeveler, çerçeveler de o hoş, soğuk metal hissiyatı için metal olmalıydı bence. Parmak izi okuyucu biraz nazlı, parmağınızı tam ortasına oturtmanız gerek, yoksa birkaç defa denettirebiliyor, açılma hızı bazen yavaş, en iyi ihtimalle de orta hızda açılıyor kilit.



5.2 inç 1920x1080 yani FHD çözünürlüğündeki 5.2 inç 1920x1080 yani FHD çözünürlüğündeki 16:9 IPS LTPS ekranda 423PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, cam gibi net. Renkler gayet canlı, renk ayrımı da başarılı, siyahlar derin, hissedilir bir grilik yok, beyazlar da beyaz. Dizi film, YouTube, video içerik tüketmek için güzel bir ekran.



Maksimum parlaklığı orta-iyi arası, güneş altında fullemeden de görünür kalıyor. Bakış açılarında bir problem görmedim.

Ekrana 28nm mimarili 64-bit MediaTek MT6753 güç vermiş. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında 8 çekirdekten 4’ü 1.3GHz civarında devam ediyor.

Grafik tarafında 450MHz’de çalışan 3 çekirdekli Mali T720 var. CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızına sahip, 4.5G’nin tam potansiyeli olmasa da gayet makul hızlar bunlar.



Real Racing 3’ü oynanabilir düzeyde bir kare/saniye oranıyla oynayabildim, yalnız yoğun sahnelerde sık sık kare atlaması oluşuyor. Modern Combat 5’te de daha yoğun bir şekilde takılma gözlemledim, nişan almak bile zorlaşabiliyor yoğunluğa göre, ağır oyunları oynamak pek keyifli değil IDOL 5’te. Hill Climb Racing gibi eğlence odaklı oyunlarda ise bir problem yok. Isıya bağlı değilde yazılıma bağlı bir sorun var gibi görünüyor.



3GB LPDDR3 RAM ve 16GB dahili depolama. 128GB’a kadar Micro SD kart takıp hafızasını yükseltebiliyorsunuz. RAM tamam ama depolama fiyat segmenti için az, hafıza kartı nispeten bir çözüm ama bazı uygulamalar da hafıza kartına kurulamayınca hemen doluyor. Hatta RAM 2GB, depolama 32GB olsa çok daha makbule geçerdi.



Arkada 13, interpolasyonla 16MP çözünürlüğünde F2.0 diyaframlı, önde 5MP interpolasyonla 8MP F2.4 diyaframlı bir kamera var. Arkadaki 1080P, öndeki 720P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Kamera arayüzü hızlı açılıyor, panorama, zaman atlatma ve kolaj modu haricinde bazı filtreler var. Bol ışıklı ortamlarda odaklaması hızlı ve pürüzsüz, şu an odaklamaya uğraşıyorum gibi görüntü ileri gidip gelmiyor, segmenti üstü bir başarımı var, çekim hızı için orta diyebilirim. Netliği de orta-iyi arası bir yerlerde, sosyal medyada paylaşmak için yeterli. Renk dengesinde bir sorun yok, dinamik aralığı için karanlıkta kalan detayları görebiliyorsunuz.

Karanlığa karşı mücadelesi ise zayıf, karanlığa boğulmasa da netlik ciddi etkileniyor, noise’a gayet meyilli. Videoda netlik yeterli, dinamik aralık fena değil, renk, ışık dengesi sorunsuz ama otomatik netleme fazla hevesli, gerekmese de netlemeye çalışıyor bazen.



Özçekim kamerası stüdyo ışığı altında iyi, paylaşılası sonuçlar veriyor. Yalnız bu ışığı her yerde bulamazsınız, ışık biraz azalınca netlik yine ciddi etkileniyor, çıkan sonuçlar kurtarır mı peki, kurtarır. Video tarafında fotoğraf tarafıyla benzer bir performans var, ışığa veya karanlığa tepkisi de benzer, sahne fark etmeksizin 20-24 kare/saniye civarında geziyor video, çok akıcı değil.



Dostlar, uzun lafın kısası niteliğinde bir fotoğraf göstereyim, bu IDOL 4 ile çektiğim, harika fotoğraflardan biri, IDOL 5’ten aldığım fotoğraflar IDOL 4’teki kadar keyif vermese de, aydınlık ortamlarda çektiğiniz fotoğraflar sosyal medyada görür diye düşünüyorum.



Android 7.0 üzerine kurulu arayüzünde klasörlemede, uygulama çekmecesinde, simgelerde özelleştirmeler var. Kilit ekranındaki duvar kağıdı her defasında değişiyor, hareketli duvar kağıtları var, çekmecesiz bir arayüz de kullanabiliyorsunuz, kilit ekranındaki kısayolları belirleyebiliyorsunuz gibi gibi. Seri çalışıyor, nadiren durduğu anlar oldu, hızınıza her zaman değil ama genellikle yetişiyor. Turkcell uygulamarı yüklü olarak geliyor telefona ama merak etmeyin, kalıcı şeyler değiller, kullanmıyorsanız silinebiliyorlar.

Telefonu döndürerek sessize alma, üç parmakla ekran görüntüsü alma gibi özelleştirmeler, bunlar çoğu özelleştirilmiş arayüzde var gerçi, lakin uygulama çoğaltma dikkatimi çekti. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında birkaç hesap kullanıyorsanız uygulamayı çoğaltıp iki hesabı ayrı ayrı girebiliyorsunuz. Now Tuşu da birden çok fonksiyona sahip sanal bir tuş, kullanana güzel bir eklenti. Alcatel güncelleme anlamında pek atik değil, Android 7.0 ile uzun zaman geçirebilirsiniz.



Ses. IDOL 4 segmenti falan değil, stereo hoparlör setiyle kendinden 3-4 kat kapalı telefonlardan bile başarılıydı, net. IDOL 5’te standart bir kurulum var, sağ altta mono bir hoparlör. Maksimum sesi ortalama düzeyde, ufak tefek distorsiyon oluşabiliyor, detay ayrımı, baz tiz ayrımı için ortalama diyebiliyorum. Kulaklık çıkışının frekans aralığındaki başarımını beğendim, güç çıkışı çok yüksek değil, tamam ama keyifli seviyelere ulaşabiliyorsunuz maksimum seste.



7.5mm’de 2800mAh batarya, bulunduğu fiyat aralığını ve rakiplerini düşünürsek ince gövdesine mümkün olduğunca batarya sığdırılmış diyebilirim. Hücresel veriyle yaptığım günlük kullanımda ki internette sörf, sosyal medya takibi, bol bol Whatsapp ve 2 saat civarı Spotify, 30-40 fotoğraf ve 5 dakika civarı video çekimiyle 4 saat civarı bir ekran süresi elde ettim, günü kurtarıyor anca. Tam şarjı ise 3 saat 20 dakikanın üzerinde, hem segmenti hem de günümüz şartları için çok uzun bir süre bu, yatmadan önce şarja bırakmak lazım.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülüyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz, menzil ve stabilite sorunsuz. Bluetooth 4.2 ile geldiğini, GPS’e de normal bir sürede bağlanabildiğini ekleyeyim.



Alcatel IDOL 5. IDOL 4 ile kıyasladığımda MT6753 sentetik testlerde bir tık daha zayıf bir yonga, hızlı şarj gitmiş, segmentini fersah fersah aşan stereo hoparlör kurulumu gitmiş, kamera başarımı daha iyiydi, 3.5mm jack başarımı IDOL 4 kadar iyi değil, malzeme kalitesi hissiyatı da öyle.

IDOL 4 ile karşılaştırılacak telefon, ülkemize gelir mi henüz bir bilgim yok ama IDOL 5S aslında. IDOL 4’ü de hâlâ kullandığımı, incelemesinden bu yana stokları tükeninceye kadar da fiyatı segmentinde birçok dosta, takipçimize önerdiğim bir telefon olduğunu da belirteyim.

Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla IDOL 5’in fiyatı Turkcell’de 1399 lira, bu civarlarda en başta 32GB dahili depolamalı birçok rakibi var. IDOL 4’ü incelediğimizde dolar 3.5TL civarındaydı, 1099TL fiyatla ile çıkmıştı, şu an dolar 3.7TL civarında. Dolar kuru IDOL 5’in rekabetini elbette etkilemiştir, tüm piyasayı etkiliyor ama Alcatel tarafında bu fark, özellikle donanım farkıyla ciddi biçimde yansıtılmış, bu da telefonu fiyat segmentinde çok çetin bir rekabete sokmuş. İnce olsun, şık olsun, benim olsun derseniz IDOL 5’e de göz gezdirebilirsiniz.