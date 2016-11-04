Alcatel'in Idol 4 serisi telefonları ülkemize geliyor, işte detaylar

Alcatel ülkemizde tamamiyle yeni bir sayfa açtı ve geçtiğimiz aylarda tecrübeli bir ekip oluşturup Türkiye Ofisi'ni resmi olarak açmış oldu. Peki hangi telefonları gelecek, fiyatları ne olacak ?

Alcatel ülkemizde yeniden yapılanmaya gitti ve yeni ülke müdürü liderliğinde yepyeni bir ekip ve ofisle çalışmalarına hız verdi. Peki hangi Alcatel hangi modelleri gelecek, ne zaman piyasaya sunulacak ve fiyatlar ne olacak ? Tüm bu soruların yanıtları videomuzda.