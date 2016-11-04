Alcatel'in Idol 4 serisi telefonları ülkemize geliyor, işte detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alcatel ülkemizde tamamiyle yeni bir sayfa açtı ve geçtiğimiz aylarda tecrübeli bir ekip oluşturup Türkiye Ofisi'ni resmi olarak açmış oldu. Peki hangi telefonları gelecek, fiyatları ne olacak ?
Alcatel ülkemizde yeniden yapılanmaya gitti ve yeni ülke müdürü liderliğinde yepyeni bir ekip ve ofisle çalışmalarına hız verdi. Peki hangi Alcatel hangi modelleri gelecek, ne zaman piyasaya sunulacak ve fiyatlar ne olacak ? Tüm bu soruların yanıtları videomuzda.
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idol 4 bile hepsiburada da resmi garanti ile 1039 TL ye satmaz iken Firma açıklama yapmış idol 4 ile birlikte lanse ettikleri POP 4S i Şubat ayında satışa sunacaklarımış lansmanda 999 TL son kullanıcı fiyatı belirleyen firma Mediatek Helio P10 2 GB RAM 16 GB Depolama özeliklere sahip olan çöp bir cihaz için 1099 TL istemekte ...
bunlar ucuz ürünle girme stratejisini yanlış anlamışlar idol 4 bile 1039 TL ye satmazken kimsenin yüzüne bakmayacağı donanımı 1099 TL ye satmak nedir.
iyiki Xiaomi var yada benzer cihazlar ...
1080p ekran 400dpi ekran Snapdragon işlemci 3 gb ram 4000 mah batarya felan memnun 900e aldım (:
Guzel inceleme olmus keske idol 4si de getirseler telefonda asil hayal kirikligi bataryasi oldu yogun kullanimda 3.5 saat ekran suresi veriyor piyasada 6 ile 7 saat ekran sureleri veren bu fiyatta teller var suan kullandigim j7 prime lan 7 saati askin ekran suresi aliyorum idol 4 bu fiyata guzel cihaz amiral gemi modellerde az rastlanacak ses sistemi var ama bataryasi hayal kirikligi oldu.
idol 4s bekleyenler Alcatel Mobile Turkiye Facebook hesabına eleştirel olarak yazarsa belki lehimize zaman içinde değişir durum ...
facebook.com/...
Axon 7 ye gelince güzel cihaz ama Altın renkli gelmesi ve özelleşmiş bir arayüz kullanması güncelleme desteğinin ne olacağı soru işareti yaratıyor birde MediaMarkt Axon serisini satıyordu ama sadece Axon 7 mini mevcut o da piyasaya 1499 TL den gelmişti şimdi 1699 TL olmuş yakın zamanda Axon 7 gelir onun fiyatıda 1999 TL den 2200 TL ye çıkar zaten o fiyata çıkıldıktan sonra biraz daha limit arttırılıp premium tasarım ile Moto Z almak daha mantıklı bir seçim olur.
bu cevapla birlikte Ülke Müdürü Tamer İşisağlam'ın Erdi ile yaptığı Röportajda Sorulan idol 4s gelecek mi sorusu marka için fiyasko oluyor hatta video sonunda Türkiye'de 2017 projeksiyonunuz ne diye sorulduğunda Her evde en az bir alcatel markalı Multimedya cihazı hedefi de doğal olarak çöküyor çünkü Müşterinin talep ettiği cihaz Ülke pazarına uğramıyor bile ...
Kaynak
gsmarena.com/...
Ürün detaylı özellik
gsmarena.com/...
ben yine ocak-şubat dönemini bekleyip idol 4s te karar kılacağım gibi AMOLED ekran benim için olmazsa olmaz diğer detay güçlü işlemci buda 652 ile başıyor bu yüzden idol 4s bana tam hitap eden cihaz.