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Alcatel'in Idol 4 serisi telefonları ülkemize geliyor, işte detaylar

3 yıl
30,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alcatel ülkemizde tamamiyle yeni bir sayfa açtı ve geçtiğimiz aylarda tecrübeli bir ekip oluşturup Türkiye Ofisi'ni resmi olarak açmış oldu. Peki hangi telefonları gelecek, fiyatları ne olacak ?
Alcatel ülkemizde yeniden yapılanmaya gitti ve yeni ülke müdürü liderliğinde yepyeni bir ekip ve ofisle çalışmalarına hız verdi. Peki hangi Alcatel hangi modelleri gelecek, ne zaman piyasaya sunulacak ve fiyatlar ne olacak ? Tüm bu soruların yanıtları videomuzda. 

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Xloud 3 yıl en beğenilen
Adam VR gözlüğü oyun konsolu sanıyor...
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vaskin77 3 yıl
ZTE Axon 7 mini hemen hemen aynı donanımla 1499 TL'ye satılıyor. Alcatel'in kutu içeriği daha zengin...vr gözlük ve jbl kulaklık çıkıyor. Üstelik fiyatı 1099 TL. Bana göre tek eksiği 16 Gb dahili hafıza olması.
ZTE Axon 7 mini hemen hemen aynı donanımla 1499 TL'ye satılıyor. Alcatel'in kutu içeriği daha zengin...vr gözlük ve jbl kulaklık çıkıyor. Üstelik fiyatı 1099 TL...
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cyberfox 2 yıl
idol 4s=vodafone smart pro 7, İllaki isteyen onu alabilir. Ben öyle yaptım, ha güncelleme kısmı zayıf custom rom yok çünkü kullanıcısı çok az (yurt dışında smart platinum 7 adıyla satılıyor). Birde hoparlörleri 2x3,6 waat gücünde olduğunu hissetirmiyor bence ordan kısmışlar. Boom tuşu yeri ve şekli farklı bence daha şık olmuş....
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aceleciburak 2 yıl
Boşuna idol 4s beklemeyelim Alcatel Türkiye'nin idol 4s getireceği yok gibi gözüküyor 2 aydır bir çok mecrada sesimi duyurmaya çalıştım cihazla ilgili bazıları ''Alcatel Fanlığı'' nedir dediler ama ülkemizde bu tarz donanımda bir ürün olmadığı için belki farkındalik olur diye düşündüm ama olmamış ...
idol 4 bile hepsiburada da resmi garanti ile 1039 TL ye satmaz iken Firma açıklama yapmış idol 4 ile birlikte lanse ettikleri POP 4S i Şubat ayında satışa sunacaklarımış lansmanda 999 TL son kullanıcı fiyatı belirleyen firma Mediatek Helio P10 2 GB RAM 16 GB Depolama özeliklere sahip olan çöp bir cihaz için 1099 TL istemekte ...
bunlar ucuz ürünle girme stratejisini yanlış anlamışlar idol 4 bile 1039 TL ye satmazken kimsenin yüzüne bakmayacağı donanımı 1099 TL ye satmak nedir.
iyiki Xiaomi var yada benzer cihazlar ...
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Panamalı Hasta 2 yıl
Redmi Note 3 pro
1080p ekran 400dpi ekran Snapdragon işlemci 3 gb ram 4000 mah batarya felan memnun 900e aldım (:
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mg3 2 yıl
youtube.com/...
Guzel inceleme olmus keske idol 4si de getirseler telefonda asil hayal kirikligi bataryasi oldu yogun kullanimda 3.5 saat ekran suresi veriyor piyasada 6 ile 7 saat ekran sureleri veren bu fiyatta teller var suan kullandigim j7 prime lan 7 saati askin ekran suresi aliyorum idol 4 bu fiyata guzel cihaz amiral gemi modellerde az rastlanacak ses sistemi var ama bataryasi hayal kirikligi oldu.
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alaattin(bjk) 2 yıl
İdol 4s demi gelmiyor simdi? Arkadas tam bi teli begeniyorum ulkede sarisi olmuyor.P9 plus begendim satisi yok,mate 9 pro begendim satisi yok,idol 4s begendim satis yok.

Pil olmazsa olmazim.Dusuk pilli telefon alma hatasi yapmayacagim.Neyse acelem yok nexus4 um en az 1 sene daha sorunsuz gider.
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aceleciburak 2 yıl alaattin(bjk)
ben idol 4s yüzünden Galaxy Nexus a çakıldım kaldım ...
idol 4s bekleyenler Alcatel Mobile Turkiye Facebook hesabına eleştirel olarak yazarsa belki lehimize zaman içinde değişir durum ...
facebook.com/...
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musti38 2 yıl
idol 4 ü bi kaç gündür kullanıyorum ses ve ön kamerası üst düzey olmuş arka kamerada iş görüyor.bataryası da sosyal medya kullanımında günü rahat kurtarıyor
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mg3 2 yıl
Idol 4si getirmemek nedemek bu kadar aptallik olurmu idol 4si almayi dusunuyordum ses ve amoled ekrana sahip oldugu icin ama onceligim cihazdaki ses sistemi cok hosuma gitmisti ibre idol 4 un bataryasi dusuk gunluk yogun kullanimda gunu kurtarmaz lcd ekranlari sevmedigim icin eledim bu modeli ibreyi axon 7 ye dondu ama cinli manseili firmalarin tellernde sar degeri cok yuksek malesef buda beni tellerden uzaklastiriyor.
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aceleciburak 2 yıl mg3
toplam pakete bakıldığından zaten idol 4s bence rakipsiz 2K AMOLED olması güçlü 652 işlemcisi JBL stereo Speaker fln bir çok detay baz alındığında mükemmel cihaz ... bende şahsen idol 4s i çok kovalayan çokça yazılar yazan biriydim ama firmanın dengesiz tutumu müşteri kaybetmesine neden olacak şimdi ki Alcatel den 2in1 Tablet alacak yada akıllı saat yada telefondan başka diğer bir ürün. bu mantıkla giderlerse Blackberry Türkiye de açsalar bu mantıkla gram ilerleyemezler.
Axon 7 ye gelince güzel cihaz ama Altın renkli gelmesi ve özelleşmiş bir arayüz kullanması güncelleme desteğinin ne olacağı soru işareti yaratıyor birde MediaMarkt Axon serisini satıyordu ama sadece Axon 7 mini mevcut o da piyasaya 1499 TL den gelmişti şimdi 1699 TL olmuş yakın zamanda Axon 7 gelir onun fiyatıda 1999 TL den 2200 TL ye çıkar zaten o fiyata çıkıldıktan sonra biraz daha limit arttırılıp premium tasarım ile Moto Z almak daha mantıklı bir seçim olur.
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aceleciburak 2 yıl
idol 4s an itibari ile ülkemiz pazarında satılmayacak hatta 2017 içerisinde MWC 2017 dahilinde idol 5 dahi çıksa 2017 yılı itibari ile ülkemizde sadece ama sadece idol 4 modeli satılacak. nerden mi biliyorum buyrun Alcatel Türkiye Facebook hesabından gelen cevap
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu cevapla birlikte Ülke Müdürü Tamer İşisağlam'ın Erdi ile yaptığı Röportajda Sorulan idol 4s gelecek mi sorusu marka için fiyasko oluyor hatta video sonunda Türkiye'de 2017 projeksiyonunuz ne diye sorulduğunda Her evde en az bir alcatel markalı Multimedya cihazı hedefi de doğal olarak çöküyor çünkü Müşterinin talep ettiği cihaz Ülke pazarına uğramıyor bile ...
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aceleciburak 2 yıl
Alcatel Fransa Twitter dan yaptığı bildirim ile normalde Avrupa pazarında satılması planlanmayan idol 4s Windows 10 un yakın zaman içerisinde başta Fransa olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde satışa sunulacağını duyurdu. Kullanım oranı %1 civarı olan Windows 10 Mobile platformuna Avrupa kullanıcısında Talep var ki bu şekilde bir karar aldılar. zaten piyasada ki Windows 10 mobil cihazlarının geneli eski donanım ile geldiği için platformun eski kullanıcıları için güzel bir haber olabilir.
Kaynak
gsmarena.com/...
Ürün detaylı özellik
gsmarena.com/...
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Urbanrevolt 2 yıl
Idol 4 modelini alıp kullanan var mı ya da deneyen?Alınır mı sizce?
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aceleciburak 2 yıl Urbanrevolt
az önce Turkcell de deneme şansım oldu gayet hafif bir cihaz tek sim ile geliyor ses noktası çok deneme imkanım olmadı ama ortam gürültülü olmasına rağmen yüksek ses aldım ince ayar yapma şansım olmadı diğer detay tek çıkıştan hem arka hemde ön tarafa dağıttığı için aşırı güçlü bir ses duymak zor olacak kişiye doğru bakan çıkış yok sonuçta ZTE Axon 7 serisi gibi ama masaya koyup arka çıkışı bloke edersek güçlü ses alınır zaten JBL li son cihaz olabilir bunlar malum JBL artık Samsung un ileri ki dönemlerde JBL lisanslaması yapmayabilir.
ben yine ocak-şubat dönemini bekleyip idol 4s te karar kılacağım gibi AMOLED ekran benim için olmazsa olmaz diğer detay güçlü işlemci buda 652 ile başıyor bu yüzden idol 4s bana tam hitap eden cihaz.
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