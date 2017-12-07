Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor

Sony'nin tam kablosuz ve gürültü engelleme özelliği ile rakipsiz kulaklığı Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve deniyoruz. Şu sıra yetenekli ve şık bir kablosuz kulaklık arıyorsanız izleyin

Sony'nin ilk defa IFA 2017'de sergilediği ve tam kablosuz olması yanında aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip oluşuyla kategorisinde farklı bir yere konumlanan Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve ilk deneyimimizi sizlerle paylaşıyoruz.