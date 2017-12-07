Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin tam kablosuz ve gürültü engelleme özelliği ile rakipsiz kulaklığı Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve deniyoruz. Şu sıra yetenekli ve şık bir kablosuz kulaklık arıyorsanız izleyin
Sony'nin ilk defa IFA 2017'de sergilediği ve tam kablosuz olması yanında aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip oluşuyla kategorisinde farklı bir yere konumlanan Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve ilk deneyimimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Merhaba,
Yeni bir firmware güncellemesi geldi fakat filmlerdeki gecikme ile ilgili bir iyileştirme yazmıyor. Dün 2 kere güncelleme denedim fakat ikisinde de başarısız oldu. Artık bir android cihazla eşleyip deneyeceğim.
2 gündür aktif kullanıyorum ve deneyimlerim şu şekilde;
1- Ortam tanıma özelliğini kapattım zira pat küt mod değiştiriyor. Metroda 2 adım atıp yer değiştirirken bile toplu taşıma modundan yürüme moduna geçiyor ve mod değiştirirken müzik bir süre duraklatılıyor :)
2- Filmlerde gecikme var. Ses dudak uymuyor ve yeni güncelleme ile düzelip düzelmediğini henüz test edemedim.
Az önce Android bir cihaz ile eşleyip güncelledim. Filmlerde gecikme ortadan kalktı.
3- Çok şık. Bu sabah garip bir olay oldu :) Yaşlı bir amca nedir o tıkaçlar, sesler seni rahatsız mı ediyor da kulaklarını tıkıyorsun diye sordu. Hayır bunlar kulaklık müzik dinliyorum dediğimde ne kadar şık bunlar markası ne dedi :D
4- Gürültü engelleme özelliği yanında üzerindeki silikon tıkaçlar da çok başarılılar. İkisi birleşince metroda dahi müzikten başka bir şey duymuyorsunuz.
5- Ses seviyesi yetersiz diyenler olmuş %75'in üzerinde açmadım, üzeri aşırı rahatsız ediyor. Dış sesleri duymadığım için genelde %50 seviyesinde dinliyorum.
6- Airpods ile bu kulaklıklar arasında ses kalitesi olarak ışık yılı var. Açık ve net :)
7- Şarjı ev-iş-ev döngüsünde sıfır sorun yarattı.
Aynen ses kalitesi önemli değil tabiki kulaktan çıkarınca müziğin durması çok daha mühim