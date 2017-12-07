Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor

1 yıl
10,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin tam kablosuz ve gürültü engelleme özelliği ile rakipsiz kulaklığı Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve deniyoruz. Şu sıra yetenekli ve şık bir kablosuz kulaklık arıyorsanız izleyin
Sony'nin ilk defa IFA 2017'de sergilediği ve tam kablosuz olması yanında aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip oluşuyla kategorisinde farklı bir yere konumlanan Sony WF-1000X'i kutusundan çıkartıyor ve ilk deneyimimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 1 yıl en beğenilen YesimCirakli
Orijinalden alıntı: YesimCirakli
Amazon'daki yorumlara bakılırsa en büyük şikayet film izlerken sesin geç gelmesi görünüyor. Acaba sony yeni bir firmware çıkartıp bu sorunu çözdü mü? Mesut Bey, bu konuya da ilerki günlerdeki detaylı incelemenizde değinebilir misiniz?

Merhaba,
Yeni bir firmware güncellemesi geldi fakat filmlerdeki gecikme ile ilgili bir iyileştirme yazmıyor. Dün 2 kere güncelleme denedim fakat ikisinde de başarısız oldu. Artık bir android cihazla eşleyip deneyeceğim.
2 gündür aktif kullanıyorum ve deneyimlerim şu şekilde;
1- Ortam tanıma özelliğini kapattım zira pat küt mod değiştiriyor. Metroda 2 adım atıp yer değiştirirken bile toplu taşıma modundan yürüme moduna geçiyor ve mod değiştirirken müzik bir süre duraklatılıyor :)
2- Filmlerde gecikme var. Ses dudak uymuyor ve yeni güncelleme ile düzelip düzelmediğini henüz test edemedim.
Az önce Android bir cihaz ile eşleyip güncelledim. Filmlerde gecikme ortadan kalktı.
3- Çok şık. Bu sabah garip bir olay oldu :) Yaşlı bir amca nedir o tıkaçlar, sesler seni rahatsız mı ediyor da kulaklarını tıkıyorsun diye sordu. Hayır bunlar kulaklık müzik dinliyorum dediğimde ne kadar şık bunlar markası ne dedi :D
4- Gürültü engelleme özelliği yanında üzerindeki silikon tıkaçlar da çok başarılılar. İkisi birleşince metroda dahi müzikten başka bir şey duymuyorsunuz.
5- Ses seviyesi yetersiz diyenler olmuş %75'in üzerinde açmadım, üzeri aşırı rahatsız ediyor. Dış sesleri duymadığım için genelde %50 seviyesinde dinliyorum.
6- Airpods ile bu kulaklıklar arasında ses kalitesi olarak ışık yılı var. Açık ve net :)
7- Şarjı ev-iş-ev döngüsünde sıfır sorun yarattı.
Orijinalden alıntı: YesimCirakliAmazon'daki yorumlara bakılırsa en büyük şikayet film izlerken sesin geç gelmesi görünüyor. Acaba sony yeni bir firmware...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 1 yıl DH Specialist
DH Specialist
kutusu büyük
kulaklığı çıkarınca müzik durmuyor
şarjı iyi değil
tek artısı herhalde gürültü engelleme özelliği ve değiştirilebilir başlıklar
airpods yener

Aynen ses kalitesi önemli değil tabiki kulaktan çıkarınca müziğin durması çok daha mühim
DH Specialistkutusu büyükkulaklığı çıkarınca müzik durmuyorşarjı iyi değiltek artısı herhalde gürültü engelleme özelliği ve değ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 1 yıl
Amazon'daki yorumlara bakılırsa en büyük şikayet film izlerken sesin geç gelmesi görünüyor. Acaba sony yeni bir firmware çıkartıp bu sorunu çözdü mü? Mesut Bey, bu konuya da ilerki günlerdeki detaylı incelemenizde değinebilir misiniz?
Amazon'daki yorumlara bakılırsa en büyük şikayet film izlerken sesin geç gelmesi görünüyor. Acaba sony yeni bir firmware çıkartıp bu sorunu çözdü mü? Mesut Bey,...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Great Responsibility 1 yıl
Mesut bey napıyorsunuz !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
endyfox 1 yıl
umarım yorumlarım fikir verir almayı düşünen arkadaşlara.öncelikle şunu söylemem gerek ürün malzeme kalitesi olarak kötü ve şarj kutusu çok büyük.ses kısmına gelirsek çok büyük beklentiler içerisine girmeyin derim.asla kablolu bir kulaklık kalitesinde ses veremez.ama bence en büyük sorun ve kulaklığı çekilmez hale getiren bt 4.1 olması böyle bir kulaklıkta neden bt 4.2 olmaz anlamış değilim.bu nun sonucunda da güncellemeye rağmen yaşanan ses gecikmesi ve müzik dinlerken sağ kulaklıkta ses kesilmeleri.ses keslmesi çok sinir bozucu ve dinlediğiniz müziğin içine eden bir durum.geçen gün kulaklığı atıp çarçalayasım geldi sinirden


sonuç olarak şunu söyleyebilirim 5 gündür kullanıyorum ve hiç memnun değilim.verilen paraya günah ve pişman olursunuz...iyi günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 1 yıl
Earpods hali hazırda giriş seviyesi auidophile kulaklıklar içinde en dengeli kulaklıklardan biri, tek sorunu yalıtım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1DFD8C17B 1 yıl transverse
+1
Kutudan çıkan bozuldu. 130 liraydı, tekrar aldım. Sesleri çok temiz veriyor. Bence yalıtımın yanında sesin az gelmesi de sorun. Jbl kullanırken son haneye getiremiyorken bunda sonuna kadar açsam bile yetmiyor bazen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jiraiya-sama 1 yıl
Çok güzel iyi hoş ama sonuçta bir kulaklık sadece duyucaksın yani fazla abartılmış sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 1 yıl
3 haftadır kullanıyorum, izlenimlerim, ses bu boyutta ki Bluetooth cihazlar için inanılmaz güzel hatta en iyisi, Basslar çok iyi özellikle, batarya max 2.5 saat gürültü engelleme açık net olarak 2 saat 10dk ama microfon zannedersem bulabilecekleri en kötü mikrofonları kullanmışlar, benim sesim dışında ki her sesi veriyor gerçekten çok kötü, belkide bendeki cihaz sorunludur. Bunların dışında belli başlı bölgelerde (taksim meydan, istiklal caddesi, beşiktaş deniz müzesi önünde) ki zannedersem buralarda kullanılan jammerlar veya başka bi zamazingodan dolayı sesin sağdan soldan kapanıp açılması gibi sorunlar yapıyor lakin tecrübeyle sabit olarak bu sorunları AirPods'ta da yaşadım. Telefonda ki herhangi bir sesin(video, müzik, oyun vb) kulaklıklardan yarım saniye yada çeğrek saniye sonra geç geldiğini de not düşmek isterim. Aktif ses engelleyici ilk kulaklığım olduğu için bunun kıyaslamasını yapamam ama şöyle söyliyeyim öyle ahım şahım ses kesme özelliği yok, kafa tasımızdaki sinir yolları yüzünden zaten mümkünde değil, komple kafayı kapamaları lazım bunun için :) Mikrofon sıkıntısından iade etmeyi düşündüm ama sesi gerçekten inanılmaz ve elimde tuttum.



Bakalım Mesut beyin cihaz nasıl çıkacak. Eğer onda sıkıntısız çalışıyorsa üretim bandından çıkmış modeller arasında modeller arasında fark var demektir ve direk garantiye yollamayı düşünürüm o zaman. Telefon görüşmesi yapmak karşı taraf için gerçekten eziyet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leyla281 1 yıl
Temiz bass isterseniz Bose soundsport bakın derim EarPods dan daha ii temiz bass arayanlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lofer_freud 1 yıl
Vay babaynın kemüğüne.
Tepkimi mazur görün lütfen. Nutkum tutuldu kulaklık karşısında. Yılbaşı indirimine girer mi acaba kulaklıklar? Gireceğini sanmıyorum da bir umut.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BadRedRock 1 yıl
Ürüne 5 üzerinden 4 yıldız verdim çünkü kulağı kavraması kullanıcının uğraşlarıyla yerini buluyor ve telefon görüşmelerinde sadece sol tarafından sesi duyuyorsunuz. Ben eski kulaklıklarımın kulak içi başlıklarını takarak sorunu çözdüm onun dışında şuda çok önemli ses kalitesini artırmak için HEADPHONES ve Musıc Center uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Tek başına direct cihazdan gelen sesle tatmin olmayabilirsiniz. Özetlemek gerekirse kullandığım Powerbeats 3 ve AirPods ürünlerinden 3 adım önde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzunogluosman 1 yıl
Pc de veya projeksiyonda video izlerken ses ile görüntü senkron çalışıyor mu ? Şu an kullandığım bluetooth kulaklığımda ses görüntüden 1sn sonra geliyor. Bunu da bir test eder misiniz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BadRedRock 1 yıl uzunogluosman
telefon laptop ve tablet ile senkronize oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blckhm 1 yıl
arabada iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:23
Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,7b izlenme · 5 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
453 izlenme · 1 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
496 izlenme · 2 sa. yeni video
18:45
2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless
6,8b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,2b izlenme · 5 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,2b izlenme · 3 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15b izlenme · 2 ay
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,2b izlenme · 3 hf.
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 18 sa. yeni video
15:39
Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme
5,7b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim