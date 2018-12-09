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Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı

Uyku takibini kolunuzda akıllı saatiniz ya da aktivite monitörünüz olmadan mı yapmak istiyorsunuz? O zaman Beddit uyku takip cihazı imdadınıza yetişti. Detaylar haberimizde.
5 ay
5,7b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Gökhan G.
Editör
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Apple firması, Beddit uyku takip cihazını 3.5 versiyonu ile güncelledi. Apple, 2017 yılında saflarına kattığı Finli firmanın ürününde ilk defa değişikliğe gidiyor. 3.0 versiyonu ile arasında bazı dizayn farkları olan cihaz için talep edilen fiyat 150 ABD Doları. 
Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı
2 mm’lik kalınlığa sahip cihaz; uyku süresini, nabız sayısını, nefes alma oranını, horlamayı, oda ısısını ve nem oranını ölçebiliyor. Beddit'i diğer uyku takip cihazlarından ayıran özellik ise yatağa girerken kolunuzda takılı olmasının gerekmemesi. Arzu edildiği takdirde cihaz Apple Watch ile eşleştirilebiliyor. Bu sayede detayları akıllı saat aracılığıyla izleyebilmek mümkün hale geliyor. Veriler aynı zamanda IOS 12 ve üzerindeki sağlık uygulaması aracılığıyla da takip edilebiliyor.
Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı
Apple Watch 4 serisi akıllı saatler halihazırda uyku takibini ancak üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla yapabiliyor. Beddit’in yazılımı da bunlardan biri. Akıllı saat serisi dahili olarak bu özelliğe kavuşana kadar uyku takibi görevini Beddit sırtlamaya çalışacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2018/12/7/18131220/apple-beddit-3-5-sleep-monitor Yorum Yaz
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veteriner69 5 ay en beğenilen
Tüm haberde haberin orijinalinde yazan "nasıl kullanıldığı" detayını editör arkadaş tercüme etmemiş. Yuh yani.
Alet yatak çarfanının altına yerleştirilerek kullanılıyor.
Tüm haberde haberin orijinalinde yazan "nasıl kullanıldığı" detayını editör arkadaş tercüme etmemiş. Yuh yani.Alet yatak çarfanının altına yerleştirilerek ...
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WB 5 ay
Iyi de nasil kullaniliyor bari onu da yazsaydin, bastan savma is yapiyorsunuz..
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veteriner69 5 ay en beğenilen
Tüm haberde haberin orijinalinde yazan "nasıl kullanıldığı" detayını editör arkadaş tercüme etmemiş. Yuh yani.
Alet yatak çarfanının altına yerleştirilerek kullanılıyor.
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Seyrim 5 ay
Gelecekte doktorlar yapay zeka olacak.
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aktorun 5 ay Seyrim
Tıbbın istatistiki bir "bilim" olduğunu düşünürsek semptomlara dayanan bilgilere bakarak AI uygulamarı gayet başarılı olabilir bu alanda.
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