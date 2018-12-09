Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı

Apple firması, Beddit uyku takip cihazını 3.5 versiyonu ile güncelledi. Apple, 2017 yılında saflarına kattığı Finli firmanın ürününde ilk defa değişikliğe gidiyor. 3.0 versiyonu ile arasında bazı dizayn farkları olan cihaz için talep edilen fiyat 150 ABD Doları.

2 mm’lik kalınlığa sahip cihaz; uyku süresini, nabız sayısını, nefes alma oranını, horlamayı, oda ısısını ve nem oranını ölçebiliyor. Beddit'i diğer uyku takip cihazlarından ayıran özellik ise yatağa girerken kolunuzda takılı olmasının gerekmemesi. Arzu edildiği takdirde cihaz Apple Watch ile eşleştirilebiliyor. Bu sayede detayları akıllı saat aracılığıyla izleyebilmek mümkün hale geliyor. Veriler aynı zamanda IOS 12 ve üzerindeki sağlık uygulaması aracılığıyla da takip edilebiliyor.

Apple Watch 4 serisi akıllı saatler halihazırda uyku takibini ancak üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla yapabiliyor. Beddit’in yazılımı da bunlardan biri. Akıllı saat serisi dahili olarak bu özelliğe kavuşana kadar uyku takibi görevini Beddit sırtlamaya çalışacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2018/12/7/18131220/apple-beddit-3-5-sleep-monitor