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Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince"

5 yıl
41,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil iPad Air hem daha ince ve hafif kasası hem de yüksek performans vaad eden 64-bit işlemci ve dört çekirdekli grafik birimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu videomuzda Apple iPad Air'ı masaya yatırıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 5 yıl en beğenilen
Benden habersiz iPad mi tanıtıyorsun mübarek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Gidip Çin malı tabletlere 400-500 lira verene kadar birazda bekleyip para biriktirin ve En az 4-5 sene götürsün sizi.2 Ay sonra en azından NİYE AÇILMIYO LAN BU demessiniz.
Gidip Çin malı tabletlere 400-500 lira verene kadar birazda bekleyip para biriktirin ve En az 4-5 sene götürsün sizi.2 Ay sonra en azından NİYE AÇILMIYO LAN BU ...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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toraman256 5 yıl
Bu kadar nitelikli bir grubun bu kadar niteliksiz bir inceleme yapması bence üzücü bir tablo
2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
Meraxes 5 yıl
valla hala ipad2 kullanıyorum köpek gibi değiştirmeyede niyetim yok :D
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DH Misafiri 5 yıl
İpad air 1.5 ay oldu
İnanın iphone kullanmayı bile unutturuyor alet çok hızlı video izlemek çok keyifli apple tv ile ekrana yansıtma olayı mükemmel apple tebrik etmek lazım
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DH Misafiri 5 yıl
tablet deyince gerçekten bu işi düzgün yapan ve desteğini veren tek firma denebilir apple firmasını her nekadar sevmesemde yaptığı tabletler diğerlerine göre göre malzeme kalitesi yazılımı (bir tek hafıza sorunu yüksek 64-128 gb versiyonlar çok pahallı) samsung sattığı tabletlerin kaç modeli kendi işlemcisi ile geliyor? destek ayrı zaten diğer çin markaları zaten allah korusun ips ekranı artık temin ediyorlar ama üstündeki yazılım zaten sorunlu çalışıyor andoid tabletlerde bir nexuslar iyi ama parası olarak nerdeyse bunla aynı fiyat tablet alan çoğu insan oyun web.. vs gibi kullanıyor teknik servis işinde olduğum için ekran dokunmatikleri kırılan çok tablet var ucuza alınan tablet ör:250 tl gibi dokunmatiği zor bulunuyor var olan modelller 90 140 tl gibi rakamlar isteniyor mal nekadar yedek parçası ne etsin ama yapacak bir şey yok aynı paraya ipad dokunmatiği rahatlıkla bulunuyor ayrıca pahallı diye almak mantıklı gelmiyor ama ikinci el olarak temiz bulunabiliyor 500 tl gibi ipad 3 ler satılıyor paramızı doğru şekilde kullanabiliriz sadece araştırın..
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Atif Zafrak 5 yıl
Bu kadar hızlı konuşmasan da bizde seni daha iyi anlayabilsek be hocam. Arada lebelebelebelebe derken ne dediğini anlamıyorum..
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Emre Kocakaya 5 yıl
Telefonda Android.Tablette Ipad.Tercih ediyorum.
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kucuker34 5 yıl
İpad airi 2 gun once aldim vok memnunum hız ekran kalites. Ve batarya omrune masallah diyorum
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KaleyDeskop 5 yıl
klasik apple para tuzağı parmak izi okuyucu koysadılar ilk kez apple tablet alabilirdim allah onların evlerine ateşler salsın yuvalarını yıksın ne diyiyim:)=
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DH Misafiri 5 yıl
tablet deyince gerçekten bu işi düzgün yapan ve desteğini veren tek firma denebilir apple firmasını her nekadar sevmesemde yaptığı tabletler diğerlerine göre göre malzeme kalitesi yazılımı (bir tek hafıza sorunu yüksek 64-128 gb versiyonlar çok pahallı) samsung sattığı tabletlerin kaç modeli kendi işlemcisi ile geliyor? destek ayrı zaten diğer çin markaları zaten allah korusun ips ekranı artık temin ediyorlar ama üstündeki yazılım zaten sorunlu çalışıyor andoid tabletlerde bir nexuslar iyi ama parası olarak nerdeyse bunla aynı fiyat tablet alan çoğu insan oyun web.. vs gibi kullanıyor teknik servis işinde olduğum için ekran dokunmatikleri kırılan çok tablet var ucuza alınan tablet ör:250 tl gibi dokunmatiği zor bulunuyor var olan modelller 90 140 tl gibi rakamlar isteniyor mal nekadar yedek parçası ne etsin ama yapacak bir şey yok aynı paraya ipad dokunmatiği rahatlıkla bulunuyor ayrıca pahallı diye almak mantıklı gelmiyor ama ikinci el olarak temiz bulunabiliyor 500 tl gibi ipad 3 ler satılıyor paramızı doğru şekilde kullanabiliriz sadece araştırın..
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toyota_58 5 yıl
İphone 5s incelemesi biraz gecikmedi mi?
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mgrbz 5 yıl
arkadaşlar merhaba size bir sorum var. arkadaşımın ipad 2'sini bir süre kullandım ekranına dokunmak bile büyük keyif vermişti. ipad air'in ekran kalitesi eski nesillere göre daha kötü deniliyor. bu cam hissiyatında bir değişme var mı bunu çok merak ediyorum lütfen eski nesilleri de kullanmış arkadaşlar varsa özellikle cevaplarını bekliyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
MESUTTT ABİİİİ SAAT TERS :d
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