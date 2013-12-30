Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince"

Yeni nesil iPad Air hem daha ince ve hafif kasası hem de yüksek performans vaad eden 64-bit işlemci ve dört çekirdekli grafik birimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu videomuzda Apple iPad Air'ı masaya yatırıyoruz.

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