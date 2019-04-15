Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır?

Automechanika 2019'daki fuar turumuz devam ediyor. Bu kez araçların beygir gücünü arttırmaya yönelik olarak yapılan chip tuning işleminin detaylarını ve uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görüyoruz.

Automechanika 2019'daki fuar turumuz devam ediyor. Bu kez araçların beygir gücünü arttırmaya yönelik olarak yapılan chip tuning işleminin detaylarını ve uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görüyoruz.