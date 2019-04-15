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Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır?

1 ay
5,8b
1
Test Yazılımları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Automechanika 2019'daki fuar turumuz devam ediyor. Bu kez araçların beygir gücünü arttırmaya yönelik olarak yapılan chip tuning işleminin detaylarını ve uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görüyoruz.
Automechanika 2019'daki fuar turumuz devam ediyor. Bu kez araçların beygir gücünü arttırmaya yönelik olarak yapılan chip tuning işleminin detaylarını ve uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görüyoruz.

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musty578 1 ay en beğenilen
50 bin km turbo parcalaniyo 150 binde enjektorler maf oluyo aracin 400 bin km masraf acmicak arabayi maf ediyoruz kisaca koskoca arabayi ureten firma yazilimida ona gore adapte etmistir orjinal degerleri bozmak iyi degildir
50 bin km turbo parcalaniyo 150 binde enjektorler maf oluyo aracin 400 bin km masraf acmicak arabayi maf ediyoruz kisaca koskoca arabayi ureten firma yazilimida...
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6 Yanıt Yanıtla +26
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deoks 1 ay musty578
bir an maf sensöründen bahsediyorsun sandım. mahvetmek olmasın o hocam :D
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kill1033 1 ay çağlar2323
O araç 90dan 75e düştüğünde donanım olarak bazı şeyler kısıtlanarak yapıyor. Sadece yazılımla alakalı değil. Bunu da filolara ucuza araç satabilmek için yapıyor. Bu maliyet azaltmaları motorda, soğutma sisteminde, intercoolerda, enjektörlerde gibi yerlerde olunca sen bunları değiştirmeden 90a çıkardığında arabayı uygun olmayan bir şekilde kullanmaya başlıyorsun.
Videoda adam utanmadan garantisine etki etmez demiş. Farketmezse etmez farkederse garanti falan kalmaz, kendinizi kandırmayın.
O araç 90dan 75e düştüğünde donanım olarak bazı şeyler kısıtlanarak yapıyor. Sadece yazılımla alakalı değil. Bunu da filolara ucuza araç satabilmek için yapıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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rallier_61 1 ay
1.4 tdi 3 silindirli seat cordobayı, 2010 yilinda 15bin kmdeyken almıştım. Alt devirlerdeki bayginliktan mutevellit, 17bin kmde chiptuning yaptırdım. Akabindeki 5 yıl 45bin km boyunca bu sekilde bindim; simdiki sahibi de mahalleden, ayni sekilde sorunsuz biniyor(100bin olmus km, baski balata bile değişmemiş ki en cok yordugum parca buy
) bendeyken kontak aç kapa durumlarında rolantide bekledim hep, yagini da 9bini geçirmeden degistirdim orjinal filtreler ile, yakıtı da bildigim istasyonlardan almaya gayret gosterdim. Bunlara dikkat edilemezse kismet artik

ilk baslarda daha fazla guc talebiyle, biraz daha dumanli spece gectim, sonra orta noktayi bulup orada biraktirdim. 4500 devir olan kesiciyi 4750ye bile cikartmistik
son yazilan map da oyle kaldi.custom chiptuningin faydalari. 20bin kmde on lastikler dümdüz olmustu

Arac duz vitesti, egr valfini kendim iptal ettim(ariza falan yakmıyor kara duzen), dpf de yoktu. Kötü yanı duman olayiydi ki onu da kimi zaman kendi lehimde avantaja ceviriyordum; telefona bakarak araba kullandigini zanneden, yolu isgal edenlere karsi ilaçlama servisi

O denemdeki bazi dizeller(maddi acidan erisebilir olduklarim) alt devirlerde kotuydu. Simdi ise 70hplik c3 1.4e-hdi bile alt devirlerde yuruyor. Chiptuninge pek gerek duymadim, az yakiyor diye biniyorum buna. Acelem falan olunca focusa geçiyorum

Yakit olayinda da bahsettigim yazilimli 1.4tdi ile uzun yolda 3.7lt/100km 90 sabit gitmisligim de var, 600kmde depo bitirmisligim de
tamamen sag ayaginiza kaliyor olay. Simdiki 1.4 dizel c3te ne kadar basarsam basayim yakacagi kadar yakiyor, cordobada eksozdan atiyordu

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Suprémacy 1 ay rallier_61
Bir de şöyle marifetmiş gibi yazıyorlar ya ayar oluyorum.
Bilader o modifiyeli arabandan çıkan iğrenç dumanı yoldan geçen insanlar solumak zorunda mı ve de o iğrenç sesi duymak zorunda mı ?
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CaRviLLE 1 ay
Ben yaptırdım youtu.be/...
yakıt tüketimi 4.5 ten
3.8 e düştü
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tugrul_512bit 1 ay
S300 alalım overclocklayalım. S400 olsun.
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ardicli2000 1 ay
Diesel ve benzinli (turbo olsa bile) yazılımları farklı temellere dayanır. İlk olarak diesel çok pistir. Emisyonun içine eder. Firmalar kıstasları tutturabilmek için oradan kısar buradan kısar, EGR koyar Katalizör koyar filtre koyar koyar da koyar..... Diesel araçlara yapılan birinci seviye yazılımda genel olarak çevresel faktörler iç edilerek bloğun tam performansı ortaya çıkarılır. Bu nedenledir ki düzgün yapıldıysa hiç zararı olmaz. Sonra parça değişimiyle birlikte yapılan yazılımlarla blok zorlanara daha üst seviyelere çıkılmaya çalışılır.
Benzinli araçlarda yazılım işi yaş. Çok bir getirisi olmaz. Turbolu olanlarda basınç arttırılır. 0.5 barsa 0.6 yaparsın 10-15 hp gelir ya da işte neyse.... Bloğun bir sınırı vardır. Çok açarsan dayanım süresi düşer.
Ayrıca fazla hava verdiğinizde bunu tahliye de etmeniz gerekir. İlk olarak egsoz çkışlarlarından başlayıp subaplara varana kadar bir genişleme, parça değiştirme işine girmelisiniz.
Sonra potansiyeli var diye görüdüğünüzde daha da basmaya başlarsınız. Bu sefer MAF/MAP ınız yetmez. Yenilerini alırsınız. Mevcut beyin tanımaz onu da değiştirirsiniz. ABS ESP beyindedir, piggyback takarsınız..... Hava hortumları çapları değişir. Sonra kapak açılır hava yolları genişletilir... Sonra EGR artar, soğutma çok öneme biner.. Intecooler radyatör vs büyütülür....
Bunlar biter fren yetmez. Tüm tertibat değişir. Hepsi biter lastik yetmez. Jant hafifler kauçuk değişir... Modigiye kolay iş değildir. İşi bilmeyenin yapacağı iş de değildir. Çok zaman para bilgi ve hepsinden önemlisi sabır ister. Daily şekilde kullanılacak modifiye araç için 50-60 bin TL para 1-2 yılı da gözden çıkarmalısınız.
Benden Mondeo var. Supercharger örnekli modfileyeler var. Günlük gidiyor. Ama yapmak için sanayide aylar saçımı yolmam, üzerine tonla para harcamam lazım.... Onun yerine satıp üzerine 10 bin eklesem zaten 1.6 ecoboost alıyorum..... Ne anladım modifiyeden :)
Bir de işin bu gerçeği var. O nedenle dikkat edin modifiye yapılan araçlar hep uç araçlardır. Ya 30-40 yıllık efsane kasalar, ya da zaten 300 hp lik motoruyla göz dolduran daha üstü olmayan araçlardır.... Zevktir, hobidir, para işidir.....
Öyle ha diyince olan şeyler değildir :)
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Technical_Support 1 ay
Overclock'la bu konuyu nasıl buluşturdun DH acayipsin.
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çağlar2323 1 ay
simdi benim aracim symbol 1.5 dci 2013 75 hp fabrika sirf ucuza filolara satilsin diye kisitlamis normali 90 lik ben 90 a yukselttigim zaman turboya enjektore niye zarari olsun acaba???
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kill1033 1 ay çağlar2323
O araç 90dan 75e düştüğünde donanım olarak bazı şeyler kısıtlanarak yapıyor. Sadece yazılımla alakalı değil. Bunu da filolara ucuza araç satabilmek için yapıyor. Bu maliyet azaltmaları motorda, soğutma sisteminde, intercoolerda, enjektörlerde gibi yerlerde olunca sen bunları değiştirmeden 90a çıkardığında arabayı uygun olmayan bir şekilde kullanmaya başlıyorsun.
Videoda adam utanmadan garantisine etki etmez demiş. Farketmezse etmez farkederse garanti falan kalmaz, kendinizi kandırmayın.
1 Yanıt Yanıtla +15
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ozzzy222 1 ay çağlar2323
ya ona göre düşük dayanımlı ucuz piston koyduysa :D .... hadibakalım
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StreamRolleR 1 ay
Remapping denir. Anlamı Aracın beynine Tuner ın istediği basınç değerleri olan HARİTA kodlanır/yazılır.
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Rouvax 1 ay
işlemciye overclock yapıp daha az enerji harcamasını sağlıyor musunuz ?
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musty578 1 ay en beğenilen
50 bin km turbo parcalaniyo 150 binde enjektorler maf oluyo aracin 400 bin km masraf acmicak arabayi maf ediyoruz kisaca koskoca arabayi ureten firma yazilimida ona gore adapte etmistir orjinal degerleri bozmak iyi degildir
6 Yanıt Yanıtla +26
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deoks 1 ay musty578
bir an maf sensöründen bahsediyorsun sandım. mahvetmek olmasın o hocam :D
Yanıtla +18
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loneliness61 1 ay musty578
Merhaba,
Bu çıkarımı neye göre yaptın merak ediyorum. Evet aracın sıkıntısız gideceği kilometreyi düşürdüğünü bende kabul edebilirim fakat bahsettiğin gibi 50 bin km de turbo parçalama olayı tamamen hikaye. Ben kendi punto evo aracımda 130.000 km kullandım ve tek bir sıkıntıyla karşılaşmadım (ki yaptırdığım yer öyle aman aman adı duyulmuş marka bir yer değildi, çok da ucuza yaptırmıştım). Mevzu turbo patlatmaksa nice yazılımsız araçlar da turbo patlatıyor. Burada olay tamamen kullanıcı da bitiyor, turbolu araba kullanıyorsanız uymanız gereken bazı kurallar vardır. Örneğin aracı çalıştırır çalıştırmaz yüklenirseniz, dip gaz basıp gideceğiniz yere vardığınızda motoru kapatırsanız turboyu elinize almanız sürpriz olmaz. Sonuç itibariyle şahsi fikrim şu saatten sonra yazılımsız turbo bir araca hayatta binmem. Arabayı aldıktan sonra ilk yapacağım şey işin ehline yazılım attırmak olur.
Videoyu izlemedim ama bir de yakıt konusunda değineyim, özellikle düşük motorlu araçlarda motor güçlendiği için normal kullanımda gaza daha az yüklenme ihtiyacı duyuyorsunuz (özellikle araç yüklü iken) Dolayısıyla araç daha az zorlandığı için daha az yakıt harcıyorsunuz. Şehir içi normal kullanım da çok farketmiyor gibi ama uzun yolda aracın yakıtı düşüyor. Tabi şu var eğer performanslı olarak kullanayım derseniz eski değerlerinizden aracına göre bir kaç gömlek fazla yakarsınız. Örnek verecek olursak yazılımdan önce Bursa'dan Samsun'a vardığımda yakıt ışığı yeni yanmış oluyordu (ortalama olarak), yazılımdan sonra çeyrek depo kalarak gitmeye başladım.
Sonuç itibariyle herkesin kendi tercihidir fakat benim gözümde iyi yapılmış bir yazılım candır..
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eScapeeXc 1 ay musty578
Size tavsiyem ilk olarak motor çalışma prensibini, atmosferdeki hava basıncını (deniz seviyesindeki basınç ve yükseldikçe değişimi), kullanılan yakıtın oktanını vb. gibi bilgileri öğrenmeniz ve idrak etmeniz olacak. Gerçi iş bu kadar basit değil, bir çok değişken var. İşin içine girince sonu gelmiyor desem yeridir.
Araca yazılım yapmadan da güç artışı ve azalışı olmakta. Motorun içine giren hava miktarından, giren havanın sıcaklığına kadar herşey aracın performansını etkilemekte.
Buraya kadar herşeyi anladığınızı farz ederek bir sorum olacak size: Araç üreticisi aracın motorunu, gücünü İzmir için ayrı, Erzurum için ayrı yapabilir mi? Evet yapabilir. Peki buna bütçe dayanır mı? Her şehir için ayrı ayrı ARGE yapmaya? Bir de bunu dünya geneli için düşünün şimdi?
İşte bu sebeple genel kabul görmüş kriterler doğrultusunda araçlar standart olarak üreticiden çıkmakta. Yani aracın motoru bütün iklim koşullarında çalışacak şekilde optimize edilmekte.
Yani sizin dediğiniz gibi değildir.
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