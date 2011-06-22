Archos 99$'a 7-inç tablet sunmaya hazırlanıyor

Fransız elektronik üreticisi Archos, tablet bilgisayar rekabetinde bu defa fiyatlandırmaya oynuyor ve düşük maliyetli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Arnova 7 adını verdiği 7-inç boyutundaki tabletiyle fiyat odaklı bir strateji izleyecek olan firma, tabletinde Android 2.2 işletim sistemine yer veriyor.

193.3 x 120 x 12.6 mm boyutlarında ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelen Arnova 7, 4GB depolama kapasitesine sahip. Kablosuz internet erişimi için 802.11g WiFi desteğine sahip olan tablet, aynı zamanda microSD kart okuyucusu, dahili hoparlör ve USB 2.0 portuyla geliyor.

99$ seviyesinden geleceği açıklanan tablet çıkış tarihi hakkındaysa bilgi verilmedi.