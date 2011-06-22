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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos 99$'a 7-inç tablet sunmaya hazırlanıyor

7 yıl
9,9b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos 99$'a 7-inç tablet sunmaya hazırlanıyor
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Fransız elektronik üreticisi Archos, tablet bilgisayar rekabetinde bu defa fiyatlandırmaya oynuyor ve düşük maliyetli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Arnova 7 adını verdiği 7-inç boyutundaki tabletiyle fiyat odaklı bir strateji izleyecek olan firma, tabletinde  Android 2.2 işletim sistemine yer veriyor. 
193.3 x 120 x 12.6 mm boyutlarında ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelen Arnova 7, 4GB depolama kapasitesine sahip. Kablosuz internet erişimi için 802.11g WiFi desteğine sahip olan tablet, aynı zamanda microSD kart okuyucusu, dahili hoparlör ve USB 2.0 portuyla geliyor.
99$ seviyesinden geleceği açıklanan tablet çıkış tarihi hakkındaysa bilgi verilmedi. 
Archos 99$'a 7-inç tablet sunmaya hazırlanıyor
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Boragungoren 7 yıl en beğenilen
Windows7 mi yüklensn istiyosun? hemde 99 dolar ne bekliyodn? bence android mükemmel fiyat mkmml daha ne isterm bence harika...
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oguztr 7 yıl
maksat herkes tablet kullansın
yada herkesin bir tableti olsun
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BarGoS 7 yıl
can_66
Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.

bu fiyata snapdragon mu bekliyordun acaba ?
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janparey 7 yıl

BarGoS

can_66

Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.


bu fiyata snapdragon mu bekliyordun acaba ?

İşte onu diyorum böyle tablet kılıklı yaratıklar sırf "99 $ 'a tablet " diyebilmek için çıkmasınlar bile.Çıkarmayın kardeşim kasıla kasıla kullanmak istemiyoruz ama illaki maddi durumu bunu almaya yeten,yetinmek ve beğenmek zorunda olan kişiler olacaktır.
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acbold 7 yıl
kaliteli bir üretici ve güvenilir bir işletim sistemi +mükemmel bi fiyat.alınabilir bi ürün olmuş.archos türkiye de de satılıyor bakalım bize ne zaman uğrar bu ürün. ucuz ama düşük diyenlere.aşırı zorlamaıdgn sürece çoğu işini rhaatlıkla görecektir.
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tolgacem 7 yıl
Android 3.0'ın program desteğinin azlığı ve bence arayüzünün kötülüğü yüzünden, Android 2.33'u tek geçerim.
Tabletim olsa özel ROM bulmaya çalışır, Android 2.33 bulur kurarım.
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Python 7 yıl
Herhangi bir çin alışveriş sitesinde satılan 50 ile 100 dolar arasında olan dandik neidüğü belirsiz kalitesiz tablet olarak tercih edileceğine bunu tercih etmek çok çok daha iyi fiyatıda oldukça güzel bana kalırsa alt segmentte en cok satan tablet bile olabilir.
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umutarslan.com 7 yıl
ertanunver
can_66 Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.
orası öyle de 99 dolarlık cihazdan ne beklenebilir?

bizim insanın oluyı bu.neyle neyi satın almak istiyo :D adam uçuyo olsa bu fiyata tablet verirmi
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janparey 7 yıl

umutarslan.com

ertanunver

can_66 Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.
orası öyle de 99 dolarlık cihazdan ne beklenebilir?


bizim insanın oluyı bu.neyle neyi satın almak istiyo :D adam uçuyo olsa bu fiyata tablet verirmi

Ben bu tablet ile uçmak istemiyorum.Bir tabletin tek doğru dürüst yapması gereken şey olan düzgün bir internet deneyimi sunmaktan acizse ben ona tablet mi derim
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janparey 7 yıl
Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.
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EddyCue 7 yıl

can_66

Tasarımını beğenmedim.Ayrıca tek çekirdek 1 Ghz işlemcili tabletlerde bile flash sitelerde ve videolarda kasılırken bu 600 mhz lik bir işlemci ile gelir ve illallah ettirir.


orası öyle de 99 dolarlık cihazdan ne beklenebilir?
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alprkrkmz 7 yıl
bilgi_meraklısı
Windows7 mi yüklensn istiyosun? hemde 99 dolar ne bekliyodn? bence android mükemmel fiyat mkmml daha ne isterm bence harika...

Batuist in bahsettiği android 2.2. Android 3.0 olsun diyor..
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Boragungoren 7 yıl en beğenilen
Windows7 mi yüklensn istiyosun? hemde 99 dolar ne bekliyodn? bence android mükemmel fiyat mkmml daha ne isterm bence harika...
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Batuist 7 yıl
artık telefon işletim sistemiyle tablet üretmeyin...
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