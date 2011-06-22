Archos 99$'a 7-inç tablet sunmaya hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fransız elektronik üreticisi Archos, tablet bilgisayar rekabetinde bu defa fiyatlandırmaya oynuyor ve düşük maliyetli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Arnova 7 adını verdiği 7-inç boyutundaki tabletiyle fiyat odaklı bir strateji izleyecek olan firma, tabletinde Android 2.2 işletim sistemine yer veriyor.
193.3 x 120 x 12.6 mm boyutlarında ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelen Arnova 7, 4GB depolama kapasitesine sahip. Kablosuz internet erişimi için 802.11g WiFi desteğine sahip olan tablet, aynı zamanda microSD kart okuyucusu, dahili hoparlör ve USB 2.0 portuyla geliyor.
99$ seviyesinden geleceği açıklanan tablet çıkış tarihi hakkındaysa bilgi verilmedi.
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yada herkesin bir tableti olsun
bu fiyata snapdragon mu bekliyordun acaba ?
İşte onu diyorum böyle tablet kılıklı yaratıklar sırf "99 $ 'a tablet " diyebilmek için çıkmasınlar bile.Çıkarmayın kardeşim kasıla kasıla kullanmak istemiyoruz ama illaki maddi durumu bunu almaya yeten,yetinmek ve beğenmek zorunda olan kişiler olacaktır.
Tabletim olsa özel ROM bulmaya çalışır, Android 2.33 bulur kurarım.
bizim insanın oluyı bu.neyle neyi satın almak istiyo :D adam uçuyo olsa bu fiyata tablet verirmi
Ben bu tablet ile uçmak istemiyorum.Bir tabletin tek doğru dürüst yapması gereken şey olan düzgün bir internet deneyimi sunmaktan acizse ben ona tablet mi derim
orası öyle de 99 dolarlık cihazdan ne beklenebilir?
Batuist in bahsettiği android 2.2. Android 3.0 olsun diyor..
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