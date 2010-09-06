Archos A28: 2.8-inç ekranlı Android tablet

Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanıdığımız Fransız elektronik üreticisi Archos, devam etmekte olan IFA 2010 fuarında, Android tabanlı tablet bilgisayarlarını tanıtıyor. Firmanın yeni tabletleri arasında satın alınabilirliği en yüksek modellerden biri A28 olacak. 2.8-inç büyüklüğünde QVGA resesif dokunmatik ekrana sahip olan A28, tablet bilgisayardan çok taşınabilir medya oynatıcılarını andırıyor. 800MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciden güç alan tablet bilgisayar, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor.

4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen Archos A28'de, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuluyor. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için donanımsal 3D hızlandırma yeteneğine de yer verilen bu küçük cihaz, gelişmiş özelliklere sahip yeni medya oynatıcısı almak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Archos tarafından bu ayın sonuna doğru pazara sunulması beklenen A28'in yurt dışı için planlanan son kullanıcı satış fiyatının 99.99$ olacağını da not düşelim.