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Archos A28: 2.8-inç ekranlı Android tablet

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanıdığımız Fransız elektronik üreticisi Archos, devam etmekte olan IFA 2010 fuarında, Android tabanlı tablet bilgisayarlarını tanıtıyor. Firmanın yeni tabletleri arasında satın alınabilirliği en yüksek modellerden biri A28 olacak. 2.8-inç büyüklüğünde QVGA resesif dokunmatik ekrana sahip olan A28, tablet bilgisayardan çok taşınabilir medya oynatıcılarını andırıyor. 800MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciden güç alan tablet bilgisayar, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor.

4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilen Archos A28'de, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuluyor. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için donanımsal 3D hızlandırma yeteneğine de yer verilen bu küçük cihaz, gelişmiş özelliklere sahip yeni medya oynatıcısı almak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Archos tarafından bu ayın sonuna doğru pazara sunulması beklenen A28'in yurt dışı için planlanan son kullanıcı satış fiyatının 99.99$ olacağını da not düşelim.


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DH Misafiri 8 yıl
ARCHOS un Türkiye Distribütörü SEHA firmasıdır. Bütün dünyada üretici elektronik firmaları 1 USD = 1 EUR mantığı ile satış yapmaktadır usd fiyatlar sadece ABD de geçerlidir bu sebeple yeni nesil archos lar 100 EUR + KDV den başlayan fiyatlarla TÜRKİYE de satışa sunulmuştur. Ürün bilgileri www.archosturkiye.com dan görülebilir
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DH Misafiri 9 yıl
BU fiyata bu donanım aslında çok uygun 3g telefonlarla beraber bluetooht aracılığı ile archos 5 tabletlerinde interneti kullanmak mümkündü. Bende vasat bir 3g telefon kullandığımı düşünürsem, bunu alıp interneti android farkıyla kullanmak gayet mantıklı ve ucuza denk gelecek.
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CENTAURO 9 yıl
Ekim ayının ortalarında Türkiye'de satışına başlanacak. hepsiburada, Archosturkiye.com gibi sitelerini takip ediyorum. 100usd civarında sadece mp3, avi oynatabilen gariban pmp ler satılıyor malesef. Archos 28'in işletim sistemi Android 2.2 Froyo tüm web flash videolarını oynabiliyor. IFA fuarında kendim test ettim. Gümbür gümbür!!
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Mertcan. 9 yıl
Fiyatı iyi de buraya gelene kadar pahalı olur diyorsunuz , Türkiye'ye geleceği bile kesin değildir belki
çünkü ben türkiyede hiç archos markalı ürün görmedim henüz :S
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jay jay justified 9 yıl
Çok üstüne gitmişsiniz. Android 2.2 var, işlemci de sağlam. Bence sıradan bir cihaz. Çok övülecek ya da çok yerilecek bir yanını göremedim.
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Batuist 9 yıl
fiyatı gerçekten iyiymiş.. ama o fiyatla burada satılmaz o...
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buraoca2 9 yıl
resesif ekran ve QVGA çözünürlük... Anca medya oynatıcı olur...
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metintekin 9 yıl

buraoca2

resesif ekran ve QVGA çözünürlük... Anca medya oynatıcı olur...

katılıyorum
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mehmednaim 9 yıl
Türkiye'de de 100 dolara satılacak olsa keşke ama nerde.
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helsloot 9 yıl
geçiniz
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