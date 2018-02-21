Archos, Android tabanlı scooter modelini duyurdu

Yıllardır akıllı telefon ve tablet pazarında uygun fiyatlı cihazları ile gördüğümüz Fransız üretici Archos ilginç bir ürüne imza attı. Firma dünyanın ilk Android ile kontrol edilen scooter modelini tanıttı.

Archos Citee Connect özellikleri ve fiyatı

Citee Connect adı verilen elektrikli scooter 250W gücünde bir motora ve 36W gücünde bir bataryaya sahip. Tek şarj ile 25 kilometre civarında yol kat edebilen scooter firmanın açıklamasına göre fren yaptığı esnada küçük bir miktar enerji üretebiliyor. Böylece gidilen mesafeye yüzde 2-3 civarında bir katkı sağlanabiliyor.

Saatte 22-25km gidebilen ürünün alüminyum gövdesi 12Kg civarında ağırlığa sahip. 8.5 inçlik tekerlekler 100 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Lastiklerin delinmeye karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

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Ürünü öne çıkaran üst kısmındaki Android 8.0 üzerinde çalışan dokunmatik panel. Panel gücünü 4 çekirdekli bir işlemciden alırken 1GB RAM ve 8GB dahili kapasite ile destekleniyor. Ekranda mevcut hızınızı, kat ettiğiniz mesafeyi ve batarya seviyesini görebiliyorsunuz. 3G özelliği sayesinde navigasyon hizmetlerini de kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir kontrol eklenmemiş. Archos Citee Connect modeli 500 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.