Akıllı yüz maskesi bağış rekoru kırdı

Zaman zaman insanların içerisine kısa süreliğine korku salabilen yüz maskeleri de artık akıllanıyor. Üstelik yüzünüzün tamamını kaplayan maskelerle zaman geçirmeniz de gerekmiyor. FOREO UFO karşınızda.

FOREO UFO özellikleri ve fiyatı

FOREO UFO ilk olarak CES 2018 fuarında sergilendi ve yenilik ödülü almayı başardı. Sonrasında ise Kickstarter üzerinde bağış toplamaya başladı ve büyük ilgi görüyor.

FOREO UFO yuvarlak tarzda ve avuç içerisine sığacak büyüklükte bir cihaz. Yüzünüzün tamamında yaklaşık 90 saniye gezdirerek 20 dakikalık bir maskenin verdiği etkiyi yaratabiliyor.

Ürün Hyper-Infusion adında bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji ısıtma ve soğutma yapıyor, dakikada 8000 ses dalgasını deri altına gönderiyor. Ayrıca LED aydınlatma ile de terapiye destek olunuyor.

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Firma daha önce yüzdeki sivilceleri yok edebilen ve temizleyen ürünler piyasaya sürmüştü. FOREO UFO en kapsamlı ve en yenilikçi olanı. Ürün cildin yaşlanmasını geciktiren kolajen üretimini arttırmaya çalışıyor, cildi temizliyor, sivilceleri azaltıyor.

Cihaz iki moda sahip. Makyaj yapmadan önce yüzünüzü hazır hale getiren Make It A Day ve makyaj sonrasında dinlendirerek nemlendirme yapan Call It A Night. Bu modlarda Hyper-Infusion teknolojisi ve LED aydınlatma farklı çalışma şekilleri ile yüzünüze terapi uyguluyor.

FOREO UFO ve FOREO UFO Mini şeklinde iki versiyonu olan cihaz 199$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Kickstarter üzerinde tüm stoklar tükenmiş durumda. Sadece yüksek bağış gerektiren paketler kaldı. Satışların Nisan ayında başlaması bekleniyor.