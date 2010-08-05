Archos'tan Android tabanlı medya oynatıcı: Archos 32

Medya oynatıcılarıyla tanına Archos firmasının hazırladığı, Android işletim sistemi medya oynatıcısı Archos 32'nin ön siparişli satışlar başladı. Android 2.1 işletim sistemine sahip olan Archos 32, Froyo güncellemesinden de faydalanabilecek. Archos 32'de 3.2 inç2lik dokunmatik ekrana yer verilmiş. İşlemci tercihinin ise 800 Mhz'lik Cortex A8 tabanlı ARM işlemcilerden yana yapıldığı medya oynatıcı da, OpenGL desteği de bulunuyor. Tasarımı ve teknik özellikleri dikkat çekici olarak nitelendirilebilicek olan Archos 32'de 802.11b/g/n WiFi/Bluetooth gibi kablosuz iletişim özellikleri ve kablolu veri aktarımı için USB girişi ihmal edilmemş. Akselerometre, kamera ve mikrofona da yer verilen Archos 32, bütün detaylarına bakıldığı zaman cep telefonu gibi dersek yanlış olmaz.

Sahip olduğu kameranın 24 kare-saniye oranında 720p video çekebilen Archos 32, MP4, H.264, WMV, MOV, 3GP, MKV, FLV, OGG Vorbis, FLAC ve AAC gibi ses ve video kodeklerini destekliyor. Archos'un özellikleriyle dikkat çeken Android tabanlı medya oynatıcısı Archos 32, 150$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satış listelerine girdi.