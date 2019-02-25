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Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme

2 ay
6,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nubia’nın çift ekranlı telefonu Nubia X elimizde. Arka kapağında HD ekran bulunan telefon farklı bir kullanım deneyimi vaat ediyor.
Nubia’nın çift ekranlı telefonu Nubia X elimizde. Arka kapağında HD ekran bulunan telefon farklı bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 

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scorpion20 2 ay
tasarımı güzel diğerlerine örnek olsun
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medverdev 2 ay
çok iyi bir tasarım olmuş. Diğer markalardan da bekliyoruz
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1ses1 2 ay
Mesut bey Peki fuarda termal kameralı telefonlar mevcut mu. Cat telefonu hariç uyguna alabileceğimiz termal kamera özelliği mevcut yada buna benzer aksesuar mevcut mu.
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ShadowWyvern 2 ay
kameradan tasarruf etme anlamında mantıklı ama denildiği gibi dış ortamlarada fotoğraf çekme işi zor olabilir direk açılıp kapanabilir ayna koyup geçecen aslında
maliyetide düşer böylece...
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expressimo 2 ay
Pil nispeten o sensörler yüzünden biraz az gidecek ama günü kurtaracaktır note 5 den hallice olacaktır.
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soneday 2 ay
01:00 drop test
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innformatics 2 ay
Telefon icin arka tarafta yogun mucadele var. :D
01:01 bknz
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patatessiz patso 2 ay
Arka ekranın çizilme durumu nasıl acaba? Kılıfla kullanmak pek kullanışlı olmayan bir modele benziyor.
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Swothra 2 ay
Telefon, bayağı iyi olmuş. Bu yıl gördüğüm en iyi tasarım, bu telefon olabilir.
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cngzmls 2 ay
Aynı tasarım anlayışı inşallah diğer markalarda da devam eder.
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