Suudi Arabistan'ın ütopik Neom projesinde deprem: Milyar dolarlık sözleşmeler iptal edildi

Sözleşme iptallerine ilişkin açıklamalar ardı ardına geldi. Çelik devi Eversendai, Trojena kayak köyü için üstlendiği yapısal çelik sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Hemen ardından İtalyan müteahhitlik firması Webuild, aynı bölgede devasa bir yapay göl oluşturmak için inşa edilecek üç barajın sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.
Hedefler küçükdü, organizasyonlar kaybedildi
Neom projesindeki kriz yalnızca inşaatla sınırlı değil. Kaynaklara göre Trojena'nın başlangıçta bu yıl tamamlanması planlanıyordu, ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle bu hedef tutturulamadı. Daha da önemlisi Trojena'nın ev sahipliği yapması planlanan 2029 Asya Kış Oyunları da tesislerin yetişmeyeceği endişesiyle Kazakistan'ın Almatı kentine kaydırıldı.