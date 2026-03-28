Suudi Arabistan'ın ütopik Neom projesinde deprem: Milyar dolarlık sözleşmeler iptal edildi

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" planının merkezinde yer alan Neom projesinde işler yolunda gitmiyor. Aralarında Trojena kayak merkezi ve The Line megakenti gibi kritik etapların bulunduğu inşaat çalışmalarında, dünyanın önde gelen üç büyük inşaat şirketi sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Projenin durma noktasına gelmesi, bu iddialı girişimin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Sözleşme iptallerine ilişkin açıklamalar ardı ardına geldi. Çelik devi Eversendai, Trojena kayak köyü için üstlendiği yapısal çelik sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Hemen ardından İtalyan müteahhitlik firması Webuild, aynı bölgede devasa bir yapay göl oluşturmak için inşa edilecek üç barajın sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Son olarak Hyundai Engineering and Construction, Samsung C&T ve Archirodon ile ortaklaşa yürüttüğü The Line şehrine ait 12.5 kilometrelik ulaşım tüneli inşaatının durdurulduğunu doğruladı. Toplam iptal edilen sözleşmelerin değerinin yaklaşık 6 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Yüklenici firmalar, yaptıkları harcamalar ile sahadan çekilme (demobilizasyon) maliyetlerini NEOM'dan tahsil edecekleri için finansal açıdan olumsuz etkilenmeyecekler.

Hedefler küçükdü, organizasyonlar kaybedildi

Neom projesindeki kriz yalnızca inşaatla sınırlı değil. Kaynaklara göre Trojena'nın başlangıçta bu yıl tamamlanması planlanıyordu, ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle bu hedef tutturulamadı. Daha da önemlisi Trojena'nın ev sahipliği yapması planlanan 2029 Asya Kış Oyunları da tesislerin yetişmeyeceği endişesiyle Kazakistan'ın Almatı kentine kaydırıldı.

Tam Boyutta Gör The Line projesinde de ciddi kısıtlamalara gidildi. Başlangıçta 170 kilometre uzunluğunda ve 2030 yılına kadar 1.5 milyon nüfusa sahip olması planlanan "dikey şehir", 2024'te yapılan revizyonla 300 bin kişiye düşürüldü. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), projenin uygulanabilirliğini denetlemek üzere danışmanlardan ek bir inceleme talep etmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Sözleşme iptallerinin arkasındaki nedenler tam olarak açıklanmasa da, Eversendai yetkilileri Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik durumun (İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimler) bu kararlarda etkili olmuş olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi. NEOM projesi "geleceğin şehri" vizyonuyla yola çıkmış olsa da, üst üste gelen iptaller ve hedeflerin ciddi şekilde küçültülmesi, projenin ilk iddialı çizgisinden uzaklaştığını gösteriyor.

