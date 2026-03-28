Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Suudi Arabistan'ın ütopik Neom projesinde deprem: Milyar dolarlık sözleşmeler iptal edildi

    Suudi Arabistan'ın ütopik projesi Neom'da inşaat devleri sahadan çekiliyor. Milyar dolar değerindeki sözleşmelerin ardı ardına feshedilmesi "geleceğin şehri" vizyonunun çıkmaza girdiğini gösteriyor.

    Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" planının merkezinde yer alan Neom projesinde işler yolunda gitmiyor. Aralarında Trojena kayak merkezi ve The Line megakenti gibi kritik etapların bulunduğu inşaat çalışmalarında, dünyanın önde gelen üç büyük inşaat şirketi sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Projenin durma noktasına gelmesi, bu iddialı girişimin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor.

    Sözleşme iptallerine ilişkin açıklamalar ardı ardına geldi. Çelik devi Eversendai, Trojena kayak köyü için üstlendiği yapısal çelik sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Hemen ardından İtalyan müteahhitlik firması Webuild, aynı bölgede devasa bir yapay göl oluşturmak için inşa edilecek üç barajın sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

    Son olarak Hyundai Engineering and Construction, Samsung C&T ve Archirodon ile ortaklaşa yürüttüğü The Line şehrine ait 12.5 kilometrelik ulaşım tüneli inşaatının durdurulduğunu doğruladı. Toplam iptal edilen sözleşmelerin değerinin yaklaşık 6 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Yüklenici firmalar, yaptıkları harcamalar ile sahadan çekilme (demobilizasyon) maliyetlerini NEOM'dan tahsil edecekleri için finansal açıdan olumsuz etkilenmeyecekler.

    Hedefler küçükdü, organizasyonlar kaybedildi

    Neom projesindeki kriz yalnızca inşaatla sınırlı değil. Kaynaklara göre Trojena'nın başlangıçta bu yıl tamamlanması planlanıyordu, ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle bu hedef tutturulamadı. Daha da önemlisi Trojena'nın ev sahipliği yapması planlanan 2029 Asya Kış Oyunları da tesislerin yetişmeyeceği endişesiyle Kazakistan'ın Almatı kentine kaydırıldı.

    The Line projesinde de ciddi kısıtlamalara gidildi. Başlangıçta 170 kilometre uzunluğunda ve 2030 yılına kadar 1.5 milyon nüfusa sahip olması planlanan "dikey şehir", 2024'te yapılan revizyonla 300 bin kişiye düşürüldü. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), projenin uygulanabilirliğini denetlemek üzere danışmanlardan ek bir inceleme talep etmiş durumda.
    Sözleşme iptallerinin arkasındaki nedenler tam olarak açıklanmasa da, Eversendai yetkilileri Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik durumun (İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimler) bu kararlarda etkili olmuş olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi. NEOM projesi "geleceğin şehri" vizyonuyla yola çıkmış olsa da, üst üste gelen iptaller ve hedeflerin ciddi şekilde küçültülmesi, projenin ilk iddialı çizgisinden uzaklaştığını gösteriyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo xc90 en çok tutulan modeli renault şase numarasından teyp kodu bulma gta 3 türkçe yama park halindeki araca sürttüm ford focus 1.6 benzinli yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum