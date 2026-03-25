Estetik ve Güçlü | Thermaltake View 380 XL Kasa, Toughpower GF3 1350W PSU İnceleme

Thermaltake View 380 XL TG ARGB kasa ve Thermaltake Toughpower GF3 1350W güç kaynağı iddialı yapıları ve dikkat çekici özellikleriyle bu inceleme videomuzun konukları oldular.

Thermaltake View 380 XL TG ARGB, estetik ve yüksek hava akış performansını bir araya getiren bir mid-tower kasadır. Ön ve yan panellerinde kullanılan temperli cam tasarımı sayesinde sistem bileşenlerini panoramik bir şekilde gösterebiliyor. Bu durum görünüş olarak akvaryum hissiyatı yaratıyor. Yapısı gereği tamamen temiz ve kablosuz görünen bir iç düzen kurmanıza olanak tanıyabiliyor. Soğutma tarafında View 380 XL, üçü yanda eğimli kasanın içine bakan ve biri arkada olmak üzere toplam dört adet 120mm ARGB fanla birlikte geliyor. Ayrıca hem üst hem de alt bölüme 360mm’ye kadar radyatör montajına olanak sağlıyor. Toplamda 10 adede kadar fan desteği, 420mm uzunluğa kadar ekran kartı takılabilmesi yanı sıra 160mm hava soğutmaları destekliyor. Görsel olarak iyi duran güçlü donanımların ferah ve ideal şekilde çalışmasını isteyen kişilere hitap ediyor.

Thermaltake Toughpower GF3 1350W Gold, özellikle yeni nesil yüksek performanslı ekran kartları için tasarlanmış ve ATX 3.0 standartlarıyla tam uyumlu çalışabilen bir güç kaynağı modelidir. Verimlilik sertifikası olarak 80 PLUS Gold etiketini taşıyan üst segment bir güç kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor. 12VHPWR (16-pin) 600W bağlantısı üzerinden modern GPU'ları doğrudan besleyebiliyor. 12V kanalından gücünün tamamı olan 1350W değerini sunabiliyor. Soğutma tarafında ise 140mm'lik hidrolik rulmanlı fan yer alıyor. Bu fan Smart Zero Fan teknolojisi sayesinde %30 yükün altına kadar çalışmayarak tamamen sessiz bir deneyim sunabiliyor. Bu güç kaynağı modelinde tam modüler düşük profilli düz kablolar yer alıyor. Bu durum kablo yönetimini kolaylaştıran bir faktör oluyor.

00:00 - Giriş

00:11 - Thermaltake View 380 XL TG ARGB Mid Tower Kasa

03:35 - Thermaltake Toughpower GF3 1350W Gold PSU

06:45 - Kapanış

