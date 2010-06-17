Asus, Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modeli Eee PC1201PN'yi Temmuz ayında satışa sunacak

Asus, Computex 2010 fuarında tanıttığı Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1201PN'yi Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip yeni netbook modeline 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç verirken, sistemde 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor.

Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları oynatabilen, hatta üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile bu videoları HDTV ve LCD monitörlere aktarabilen Eee PC 1201PN'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetoot 2.1, 0.3MP kamera, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

1.46 Kg ağırlığında olan Asus Eee PC 1201PN Mavi, Gümüş, Kırmızı ve Siyah olmak üzere dört renk seçeneği ve 499 Avro'luk fiyatı ile Temmuz ayında satışa sunulacak.