Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Asus, Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modeli Eee PC1201PN'yi Temmuz ayında satışa sunacak

8 yıl
11,1b
1
2
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, Computex 2010 fuarında tanıttığı Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1201PN'yi Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip yeni netbook modeline 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç verirken, sistemde 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor.

Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları oynatabilen, hatta üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile bu videoları HDTV ve LCD monitörlere aktarabilen Eee PC 1201PN'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetoot 2.1, 0.3MP kamera, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

1.46 Kg ağırlığında olan Asus Eee PC 1201PN Mavi, Gümüş, Kırmızı ve Siyah olmak üzere dört renk seçeneği ve 499 Avro'luk fiyatı ile Temmuz ayında satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim