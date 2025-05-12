Altın kaplama RTX 5090 satışa çıktı: Fiyatı 6700 dolardan başlıyor!

Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition özellikleri
Ekran kartı 5 Şubat 2025'te Riyad'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı ve çok geçmeden satışa çıkarıldı. Kartın fiyatı -ülkeye göre değişmekle birlikte- 6700 dolardan başlıyor.
Asus'a göre Dhahab Edition'ın tasarımı, Orta Doğu kültürünü ve gelişimini yansıtıyor. Kart, Asus'un güç, cesaret ve birliği sembolize ettiğini belirttiği ufuk çizgisi silüeti ve Arapça hat sanatı içeren altın renkli kaplama, ısı emici ve arka plakaya sahip.
ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, birkaç özel donanım özelliği içeriyor. Asus’un hava akışını ve basıncı artırdığını iddia ettiği dörtlü fan soğutma sistemini (üçü önde biri arkada) kullanıyor. Diğer soğutma elemanları arasında frezelenmiş kanallara sahip buhar bölmesi, kanat dizisi, gelişmiş termal verimlilik için ısı dağıtıcısının yüzey alanını artıran MaxContact teknolojisi ve faz değişimli termal dolgular bulunuyor. Kart ayrıca özel güç dağıtım bileşenleri, koruyucu PCB kaplaması, döküm çerçeve ve metal GPU braketi ile donatılmış.
Altın kaplama RTX 5080 modelinin de yapım aşamasında olduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli