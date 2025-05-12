Altın kaplama RTX 5090 satışa çıktı: Fiyatı 6700 dolardan başlıyor!

Tam Boyutta Gör Asus, yalnızca Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarı için ürettiği özel ekran kartını “ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition” satışa sundu. 24 ayar altın, Arap kaligrafisi ve ufuk çizgisi motifleri gibi Orta Doğu kültüründen esinlenen tasarıma sahip olan ekran kartının fiyatı 6700 dolardan başlıyor.

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Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition özellikleri

Tam Boyutta Gör ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, yalnızca Orta Doğu'da oyunculara ve koleksiyonculara pazarlanıyor. ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition (dhahab Arapçada altın anlamına geliyor), yapısında 6.5 ​​gram 999 ayar (24K) altın içeriyor.

Ekran kartı 5 Şubat 2025'te Riyad'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı ve çok geçmeden satışa çıkarıldı. Kartın fiyatı -ülkeye göre değişmekle birlikte- 6700 dolardan başlıyor.

Asus'a göre Dhahab Edition'ın tasarımı, Orta Doğu kültürünü ve gelişimini yansıtıyor. Kart, Asus'un güç, cesaret ve birliği sembolize ettiğini belirttiği ufuk çizgisi silüeti ve Arapça hat sanatı içeren altın renkli kaplama, ısı emici ve arka plakaya sahip.

ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, birkaç özel donanım özelliği içeriyor. Asus’un hava akışını ve basıncı artırdığını iddia ettiği dörtlü fan soğutma sistemini (üçü önde biri arkada) kullanıyor. Diğer soğutma elemanları arasında frezelenmiş kanallara sahip buhar bölmesi, kanat dizisi, gelişmiş termal verimlilik için ısı dağıtıcısının yüzey alanını artıran MaxContact teknolojisi ve faz değişimli termal dolgular bulunuyor. Kart ayrıca özel güç dağıtım bileşenleri, koruyucu PCB kaplaması, döküm çerçeve ve metal GPU braketi ile donatılmış.

Altın kaplama RTX 5080 modelinin de yapım aşamasında olduğu söyleniyor.

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Asus RTX 5090 Dhahab Edition satışta: Başlangıç fiyatı 6700 dolar