Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Altın kaplama RTX 5090 satışa çıktı: Fiyatı 6700 dolardan başlıyor!

    ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition satışta. Sınırlı sayıda üretilen ekran kartı, Orta Doğu kültüründen esinlenen çarpıcı, altın tasarımla son teknolojiyi bir araya getiriyor.

    24K altın kaplama RTX 5090 ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Asus, yalnızca Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarı için ürettiği özel ekran kartını “ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition” satışa sundu. 24 ayar altın, Arap kaligrafisi ve ufuk çizgisi motifleri gibi Orta Doğu kültüründen esinlenen tasarıma sahip olan ekran kartının fiyatı 6700 dolardan başlıyor.

    Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition özellikleri

    Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition ekran kartı Tam Boyutta Gör
    ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, yalnızca Orta Doğu'da oyunculara ve koleksiyonculara pazarlanıyor. ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition (dhahab Arapçada altın anlamına geliyor), yapısında 6.5 ​​gram 999 ayar (24K) altın içeriyor.

    Ekran kartı 5 Şubat 2025'te Riyad'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı ve çok geçmeden satışa çıkarıldı. Kartın fiyatı -ülkeye göre değişmekle birlikte- 6700 dolardan başlıyor.

    Asus'a göre Dhahab Edition'ın tasarımı, Orta Doğu kültürünü ve gelişimini yansıtıyor. Kart, Asus'un güç, cesaret ve birliği sembolize ettiğini belirttiği ufuk çizgisi silüeti ve Arapça hat sanatı içeren altın renkli kaplama, ısı emici ve arka plakaya sahip.

    ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, birkaç özel donanım özelliği içeriyor. Asus’un hava akışını ve basıncı artırdığını iddia ettiği dörtlü fan soğutma sistemini (üçü önde biri arkada) kullanıyor. Diğer soğutma elemanları arasında frezelenmiş kanallara sahip buhar bölmesi, kanat dizisi, gelişmiş termal verimlilik için ısı dağıtıcısının yüzey alanını artıran MaxContact teknolojisi ve faz değişimli termal dolgular bulunuyor. Kart ayrıca özel güç dağıtım bileşenleri, koruyucu PCB kaplaması, döküm çerçeve ve metal GPU braketi ile donatılmış.

    Altın kaplama RTX 5080 modelinin de yapım aşamasında olduğu söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    astral seyahat nasıl yapılır atasun optik numaralı gözlük kampanyaları atarax uyku yaparmı kayıtlı olmayan numaraları engelleme megane joy, touch icon farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum